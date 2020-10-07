Медики изобрели быстрый метод диагностики рака

Медики изобрели быстрый метод диагностики онкологии / УНИАН

Коллектив ученых из Университета Флиндерса (Австралия) закончил разработку быстрого и неинвазивный (безигловой) метод для диагностики рака головы и шеи на ранних стадиях.

Результаты исследования были опубликованы в журнале British Journal of Cancer.

В ходе разработки теста австралийские исследователи собрали образцы выдыхаемого газа у 181 пациента с подозрением на раннюю стадию плоскоклеточного рака головы и шеи (HNSCC). С помощью масс-спектрометра, который оснащен ионной проточной трубкой, специалисты проанализировали образцы на летучие органические соединения.

Статистическое моделирование помогло им обнаружить пациентов с онкологией и пациентов из контрольной группы. Анализ показал у 66% участников первичные опухоли на ранней стадии и у 58% – метастазы в регионарных лимфоузлах. Средняя чувствительность теста колеблется в районе 85%. Диагноз был подтвержден с помощью анализа биоптатов тканей (материалов, которые были получены с помощью биопсии).

Новому методу еще предстоит доработку, но авторы исследования называют его весьма многообещающим.

Согласно последним данным медиков, на онкологию головы и шеи приходится 6% от общего числа всех онкологических заболеваний (такие заболевания уносят жизнь более 300 тысяч человек в год во всем мире).

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