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Ботулизм: симптомы, причины и факторы риска

12 августа 2020, 17:28

Симптомы ботулизма могут появиться от шести часов до 10 дней.

Ученый, врач
Симптомы ботулизма могут появиться от шести часов до 10 дней / swissinfo.ch

Ботулизм (или отравление ботулизмом) - редкое, но очень серьезное заболевание, которое передается через пищу, контакт с зараженной почвой или через открытую рану. Без своевременного лечения ботулизм может привести к параличу, затрудненному дыханию и смерти.

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Выделяют три основных типа ботулизма:

  • детский ботулизм
  • пищевой ботулизм
  • раневой ботулизм

Отравление ботулизмом происходит из-за токсина, вырабатываемого бактериями Clostridium botulinum. Хотя эти бактерии очень распространены, они могут процветать только в условиях, когда нет кислорода.

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Некоторые источники пищи, такие как домашние консервы, являются хорошей питательной средой.

Каковы симптомы ботулизма?

Симптомы ботулизма могут появиться от шести часов до 10 дней после первоначального заражения. В среднем симптомы детского ботулизма и пищевого ботулизма проявляются через 12–36 часов после употребления зараженной пищи.

Ранние признаки детского ботулизма включают:

  • запор
  • трудности с кормлением
  • усталость
  • раздражительность
  • слюнотечение
  • опущенные веки
  • слабый крик
  • потеря контроля над головой и гибкие движения из-за мышечной слабости
  • паралич

Признаки пищевого или раневого ботулизма включают:

  • трудности с глотанием или речью
  • лицевая слабость с обеих сторон лица
  • помутнение зрения
  • опущенные веки
  • затрудненное дыхание
  • тошнота, рвота и спазмы в животе (только при ботулизме пищевого происхождения)
  • паралич

Каковы причины ботулизма и кто в опасности?

По данным CDC, 65% случаев ботулизма возникают у младенцев или детей младше 1 года. Детский ботулизм обычно возникает в результате контакта с загрязненной почвой или употреблением в пищу продуктов, содержащих споры ботулизма. Мед и кукурузный сироп - два примера продуктов, которые могут быть заражены. Эти споры могут расти в кишечнике младенцев, выделяя токсин ботулизма. У детей старшего возраста и взрослых есть естественная защита, препятствующая росту бактерий.

Около 15 процентов случаев ботулизма передаются через пищу. Это могут быть домашние консервы или консервированные продукты, не прошедшие надлежащую обработку. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что токсин ботулизма был обнаружен в:

  • консервированных овощах с низким содержанием кислоты, такие как свекла, шпинат, грибы и стручковая фасоль
  • консервированном тунце
  • ферментированной, копченой и соленой рыбе
  • мясных продуктах, такие как ветчина и колбаса

Раневой ботулизм составляет 20 процентов всех случаев ботулизма и возникает из-за попадания спор ботулизма в открытую рану. Уровень заболеваемости этим типом ботулизма в последние годы возрос из-за употребления наркотиков, поскольку споры обычно присутствуют в героине и кокаине.

Ботулизм не передается от человека к человеку. Человек должен потреблять споры или токсин с пищей, иначе токсин должен попасть в рану, чтобы вызвать симптомы отравления ботулизмом.

Как диагностируется ботулизм?

Если вы подозреваете, что у вас или кого-то из ваших знакомых есть ботулизм, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Ранняя диагностика и лечение имеют решающее значение для выживания.

Чтобы диагностировать ботулизм, врач проведет физический осмотр, отметив любые признаки или симптомы отравления ботулизмом. Он будет спрашивать о продуктах, которые были съедены в течение последних нескольких дней, как о возможных источниках токсина, и о том, ел ли кто-нибудь еще такую ​​же пищу. Также он спросят о ранах.

У младенцев врач также проверит наличие физических симптомов и спросит, какую пищу ел младенец.

Ваш врач также может взять образцы крови или стула для анализа на наличие токсинов. Однако получение результатов этих тестов может занять несколько дней, поэтому большинство врачей для постановки диагноза полагаются на клиническое наблюдение за симптомами.

Некоторые симптомы ботулизма могут имитировать симптомы других заболеваний и состояний. Ваш врач может назначить дополнительные тесты, чтобы исключить другие причины. Эти тесты могут включать:

  • электромиография (ЭМГ) для оценки мышечной реакции
  • сканирование изображений для обнаружения любых внутренних повреждений головы или мозга
  • анализ спинномозговой жидкости, чтобы определить, вызывают ли симптомы инфекция или травма головного или спинного мозга
Ботулизм, рыба
При ботулизме пищевого происхождения и раневом ботулизме врач назначает антитоксин / УНИАН

Как лечится ботулизм?

При ботулизме пищевого происхождения и раневом ботулизме врач назначает антитоксин как можно скорее после постановки диагноза. У младенцев лечение, известное как иммуноглобулин от ботулизма, блокирует действие нейротоксинов, циркулирующих в крови.

В тяжелых случаях ботулизма может потребоваться использование аппарата ИВЛ для поддержки дыхания. Восстановление может занять недели или месяцы. В тяжелых случаях также может потребоваться длительная терапия и реабилитация. Есть вакцина от ботулизма, но она не распространена, так как ее эффективность не была полностью протестирована и есть побочные эффекты.

Как я могу предотвратить ботулизм?

В большинстве случаев ботулизм легко предотвратить. Вы можете снизить риск с помощью следующих профилактических мер:

  • Соблюдайте надлежащие методы консервирования продуктов в домашних условиях, обеспечивая достаточный уровень тепла и кислоты.
  • Будьте осторожны с ферментированной рыбой или другими продуктами из воды.
  • Выбросьте все открытые или вздутые банки с готовой едой.
  • Охладите масла, настоянные на чесноке или травах.
  • Варка продуктов в течение 10 минут уничтожит токсин ботулизма.

Как правило, никогда не следует кормить младенцев медом или кукурузным сиропом, поскольку эти продукты могут содержать споры Clostridium botulinum.

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