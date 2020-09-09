Британский диетолог назвал суперпродукт, продлевающий жизнь

Определенные продукты должны быть включены в ваш защитный арсенал / "24 Канал"

Статистические данные о раке и сердечно-сосудистых заболеваниях являются отрезвляющим напоминанием о том, что хронические заболевания остаются реальной угрозой долголетию.

Не существует надежного способа предотвратить рак и сердечные заболевания, но вы можете снизить риск, соблюдая здоровую сбалансированную диету, сообщает Express.co.uk.

Определенные продукты должны быть включены в ваш защитный арсенал, поскольку они содержат соединения, которые могут обеспечить защиту от хронических заболеваний.

Роб Хобсон, зарегистрированный диетолог Healthspan, убедительно доказывает, что нужно есть брокколи.

"Этот овощ семейства крестоцветных связан с капустой, капустой и цветной капустой, и было доказано, что он обладает многими преимуществами для здоровья", - сказал он.

Сначала возьмем болезни сердца. Как объяснил Роб, брокколи богата многими питательными веществами, включая калий, который важен для поддержания нормального кровяного давления, поскольку помогает почкам выводить натрий из организма и, таким образом, снимает напряжение в кровеносных сосудах.

Как это снижает риск сердечных заболеваний?

Высокое кровяное давление может повредить ваши кровеносные сосуды, в результате чего жировые бляшки, такие как холестерин, прилипнут к внутренней стороне стенок артерий. Затем холестерин забивает ваши артерии, повышая риск сердечных заболеваний.

Сульфорафан - соединение, содержащееся в брокколи, - также может снизить риск сердечных заболеваний, устраняя повреждение другого вредного механизма - высокого уровня сахара в крови.

Профессор Пол Торнали и его команда из Университета Уорика обнаружили, что сульфорафан стимулирует организм вырабатывать больше ферментов для защиты сосудов, а также снижает высокий уровень молекул, которые вызывают значительное повреждение клеток.

Сульфорафан - соединение, содержащееся в брокколи / Pixabay

Люди с диабетом особенно подвержены риску сердечных заболеваний, поскольку высокий уровень сахара в крови связан с повреждением кровеносных сосудов.

Профессор Торналли из Медицинской школы Уорвика при университете исследовал влияние сульфорафана на клетки кровеносных сосудов, поврежденные высокими уровнями глюкозы (гипергликемия).

Его команда наблюдала значительное сокращение молекул в организме, называемых реактивными формами кислорода (АФК).

Гипергликемия может привести к трехкратному увеличению уровней АФК, и такие высокие уровни могут повредить клетки человека.

Результаты исследования показали, что сульфорафан обратил вспять это увеличение ROS на 73 процента.

Как сообщает Хобсон, это же соединение может помочь защитить от определенных типов рака.

Таков вердикт отчета Всемирного фонда исследований рака - "Продовольствие, питание, физическая активность и профилактика рака: глобальная перспектива".

Предполагается, что соединения, содержащиеся в овощах семейства крестоцветных, таких как брокколи, действуют на гены, которые способствуют развитию некоторых признаков рака.

К другим крестоцветным овощам относятся: