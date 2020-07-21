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Бронхит: симптомы, причины и факторы риска

Бронхит может быть острым или хроническим.

21 июля 2020, 14:13
кашель
Острый бронхит обычно длится менее 10 дней / slovami.net

Ваши бронхи доставляют воздух из трахеи (дыхательной трубки) в легкие. Когда эти трубы воспаляются, там может накапливаться слизь. Это состояние называется бронхитом, и оно вызывает симптомы, которые могут включать в себя кашель, одышку и низкую температуру.

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Бронхит может быть острым или хроническим. Острый бронхит обычно длится менее 10 дней, но кашель может продолжаться в течение нескольких недель.

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Хронический бронхит, с другой стороны, может длиться несколько недель и обычно возвращается. Это состояние чаще встречается у людей с астмой или эмфиземой.

Симптомы острого бронхита

Первые симптомы острого бронхита похожи на симптомы простуды или гриппа.

Эти симптомы могут включать в себя:

  • насморк
  • больное горло
  • усталость
  • чихание
  • хрипы
  • озноб
  • боли в спине и мышцах
  • температура от 37,7 до 38 ° C

После начальной инфекции у вас, вероятно, появится кашель. Сначала кашель, скорее всего, будет сухим, а затем станет мокрым, что означает, что начала выделяться слизь. Мокрый кашель является наиболее распространенным симптомом острого бронхита и может длиться от 10 дней до трех недель.

Другой симптом, который вы можете заметить, - это изменение цвета слизи с белого на зеленый или желтый. Это не означает, что ваша инфекция вирусная или бактериальная. Это просто означает, что работает иммунная система.

Экстренные симптомы

Позвоните своему врачу, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов в дополнение к перечисленным выше:

  • необъяснимая потеря веса
  • глубокий лающий кашель
  • затрудненное дыхание
  • боль в груди
  • температура 38 °C) или выше
  • кашель, который длится дольше 10 дней

Диагностика острого бронхита

Во многих случаях острый бронхит пройдет без лечения. Но если вы обратитесь к врачу из-за симптомов острого бронхита, они начнут с медицинского осмотра.

Во время обследования врач будет прослушает легкие во время дыхания, проверяя такие симптомы, как хрипы. Они также спросят вас о вашем кашле, например, как часто он появляется и вызывает ли он слизь. Они также могут спросить о недавних простудах или вирусах, а также о том, есть ли у вас другие проблемы с дыханием.

Если ваш врач не уверен в вашем диагнозе, он может предложить рентген грудной клетки. Этот тест поможет вашему врачу узнать, есть ли у вас пневмония.

Анализы крови и посев могут потребоваться, если ваш врач считает, что у вас есть другая инфекция, помимо бронхита.

Причины бронхита

Причины острого бронхита включают вирусные и бактериальные инфекции, факторы окружающей среды и другие заболевания легких.

Вирусная инфекция. Вирусы вызывают от 85 до 95 процентов острого бронхита у взрослых, сказано в исследовании, опубликованном на сайте Национальной медицинской библиотеки США. Те же вирусы, которые вызывают простуду или грипп, могут вызвать острый бронхит.

Бактериальная инфекция. В редких случаях бактериальный бронхит может развиться после вирусной инфекции бронхита. Это может быть вызвано бактериями, такими как Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae и Bordetella pertussis (которые вызывают коклюш).

Раздражающие вещества. Вдыхание раздражающих веществ, таких как дым, смог или химические пары, может вызвать воспаление трахеи и бронхов. Это может привести к острому бронхиту.

Другие заболевания легких. У людей с хроническим бронхитом или астмой иногда развивается острый бронхит. В этих случаях острый бронхит вряд ли будет заразным, потому что он не вызван инфекцией.

Факторы риска

Факторы, повышающие риск развития острого бронхита, включают в себя:

  • вдыхание сигаретного дыма, в том числе пассивного курения
  • низкая устойчивость к болезням или ослабленная иммунная система
  • желудочный рефлюкс
  • частое воздействие раздражителей, в том числе пыли или химических паров
  • отсутствие прививок от гриппа, пневмонии и коклюша
  • возраст старше 50 лет

Острый бронхит vs пневмония

И бронхит, и пневмония - это инфекции легких. Два основных различия между этими состояниями заключаются в том, что их вызывает, и на какую часть ваших легких они влияют.

Причины: бронхит чаще всего вызывается вирусами, но также может быть вызван бактериями или раздражителями. Пневмония, однако, чаще всего вызывается бактериями, но также может быть вызвана вирусами или другими микробами.

Расположение: бронхит вызывает воспаление в бронхах. Это трубки, соединенные с вашей трахеей, которые несут воздух в ваши легкие. Они разветвляются на более мелкие трубки, называемые бронхиолами.

Пневмония, с другой стороны, вызывает воспаление в ваших альвеолах. Это маленькие мешочки на концах ваших бронхиол.

Лечение этих двух состояний различно, поэтому ваш врач постарается поставить правильный диагноз.

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Нет никакого способа полностью предотвратить острый бронхит/Pixabay

Профилактика острого бронхита

Нет никакого способа полностью предотвратить острый бронхит, потому что у него есть множество причин. Однако вы можете уменьшить свой риск, следуя советам, перечисленным здесь.

  • Убедитесь, что вы высыпаетесь.
  • Старайтесь не касаться рта, носа или глаз, если вы находитесь рядом с людьми с бронхитом.
  • Избегайте совместного использования очков или посуды.
  • Мойте руки регулярно и тщательно, особенно в холодное время года.
  • Бросайте курить или избегайте пассивного курения.
  • Соблюдайте сбалансированную диету, чтобы сохранить свое тело максимально здоровым.
  • Делайте вакцины от гриппа, пневмонии и коклюша.
  • Ограничьте воздействие раздражителей воздуха, таких как пыль, химические пары и другие загрязнители. При необходимости наденьте маску.

Если у вас ослабленная иммунная система из-за состояния здоровья или пожилого возраста, вам следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать острого бронхита. Это потому, что у вас чаще будут возникать осложнения, такие как острая дыхательная недостаточность или пневмония. Следуйте приведенным выше советам по профилактике, чтобы снизить риск.

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