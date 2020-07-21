Бронхит: симптомы, причины и факторы риска

Ваши бронхи доставляют воздух из трахеи (дыхательной трубки) в легкие. Когда эти трубы воспаляются, там может накапливаться слизь. Это состояние называется бронхитом, и оно вызывает симптомы, которые могут включать в себя кашель, одышку и низкую температуру.
Содержание
- Какие симптомы острого бронхита?
- Экстренные симптомы бронхита
- Как диагностируется острый бронхит?
- Откуда берется бронхит?
- Кто рискует заболеть бронхитом?
- Бронхит и пневмония
- Профилактика бронхита
Бронхит может быть острым или хроническим. Острый бронхит обычно длится менее 10 дней, но кашель может продолжаться в течение нескольких недель.
Хронический бронхит, с другой стороны, может длиться несколько недель и обычно возвращается. Это состояние чаще встречается у людей с астмой или эмфиземой.
Симптомы острого бронхита
Первые симптомы острого бронхита похожи на симптомы простуды или гриппа.
Эти симптомы могут включать в себя:
- насморк
- больное горло
- усталость
- чихание
- хрипы
- озноб
- боли в спине и мышцах
- температура от 37,7 до 38 ° C
После начальной инфекции у вас, вероятно, появится кашель. Сначала кашель, скорее всего, будет сухим, а затем станет мокрым, что означает, что начала выделяться слизь. Мокрый кашель является наиболее распространенным симптомом острого бронхита и может длиться от 10 дней до трех недель.
Другой симптом, который вы можете заметить, - это изменение цвета слизи с белого на зеленый или желтый. Это не означает, что ваша инфекция вирусная или бактериальная. Это просто означает, что работает иммунная система.
Экстренные симптомы
Позвоните своему врачу, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов в дополнение к перечисленным выше:
- необъяснимая потеря веса
- глубокий лающий кашель
- затрудненное дыхание
- боль в груди
- температура 38 °C) или выше
- кашель, который длится дольше 10 дней
Диагностика острого бронхита
Во многих случаях острый бронхит пройдет без лечения. Но если вы обратитесь к врачу из-за симптомов острого бронхита, они начнут с медицинского осмотра.
Во время обследования врач будет прослушает легкие во время дыхания, проверяя такие симптомы, как хрипы. Они также спросят вас о вашем кашле, например, как часто он появляется и вызывает ли он слизь. Они также могут спросить о недавних простудах или вирусах, а также о том, есть ли у вас другие проблемы с дыханием.
Если ваш врач не уверен в вашем диагнозе, он может предложить рентген грудной клетки. Этот тест поможет вашему врачу узнать, есть ли у вас пневмония.
Анализы крови и посев могут потребоваться, если ваш врач считает, что у вас есть другая инфекция, помимо бронхита.
Причины бронхита
Причины острого бронхита включают вирусные и бактериальные инфекции, факторы окружающей среды и другие заболевания легких.
Вирусная инфекция. Вирусы вызывают от 85 до 95 процентов острого бронхита у взрослых, сказано в исследовании, опубликованном на сайте Национальной медицинской библиотеки США. Те же вирусы, которые вызывают простуду или грипп, могут вызвать острый бронхит.
Бактериальная инфекция. В редких случаях бактериальный бронхит может развиться после вирусной инфекции бронхита. Это может быть вызвано бактериями, такими как Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae и Bordetella pertussis (которые вызывают коклюш).
Раздражающие вещества. Вдыхание раздражающих веществ, таких как дым, смог или химические пары, может вызвать воспаление трахеи и бронхов. Это может привести к острому бронхиту.
Другие заболевания легких. У людей с хроническим бронхитом или астмой иногда развивается острый бронхит. В этих случаях острый бронхит вряд ли будет заразным, потому что он не вызван инфекцией.
Факторы риска
Факторы, повышающие риск развития острого бронхита, включают в себя:
- вдыхание сигаретного дыма, в том числе пассивного курения
- низкая устойчивость к болезням или ослабленная иммунная система
- желудочный рефлюкс
- частое воздействие раздражителей, в том числе пыли или химических паров
- отсутствие прививок от гриппа, пневмонии и коклюша
- возраст старше 50 лет
Острый бронхит vs пневмония
И бронхит, и пневмония - это инфекции легких. Два основных различия между этими состояниями заключаются в том, что их вызывает, и на какую часть ваших легких они влияют.
Причины: бронхит чаще всего вызывается вирусами, но также может быть вызван бактериями или раздражителями. Пневмония, однако, чаще всего вызывается бактериями, но также может быть вызвана вирусами или другими микробами.
Расположение: бронхит вызывает воспаление в бронхах. Это трубки, соединенные с вашей трахеей, которые несут воздух в ваши легкие. Они разветвляются на более мелкие трубки, называемые бронхиолами.
Пневмония, с другой стороны, вызывает воспаление в ваших альвеолах. Это маленькие мешочки на концах ваших бронхиол.
Лечение этих двух состояний различно, поэтому ваш врач постарается поставить правильный диагноз.
Профилактика острого бронхита
Нет никакого способа полностью предотвратить острый бронхит, потому что у него есть множество причин. Однако вы можете уменьшить свой риск, следуя советам, перечисленным здесь.
- Убедитесь, что вы высыпаетесь.
- Старайтесь не касаться рта, носа или глаз, если вы находитесь рядом с людьми с бронхитом.
- Избегайте совместного использования очков или посуды.
- Мойте руки регулярно и тщательно, особенно в холодное время года.
- Бросайте курить или избегайте пассивного курения.
- Соблюдайте сбалансированную диету, чтобы сохранить свое тело максимально здоровым.
- Делайте вакцины от гриппа, пневмонии и коклюша.
- Ограничьте воздействие раздражителей воздуха, таких как пыль, химические пары и другие загрязнители. При необходимости наденьте маску.
Если у вас ослабленная иммунная система из-за состояния здоровья или пожилого возраста, вам следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать острого бронхита. Это потому, что у вас чаще будут возникать осложнения, такие как острая дыхательная недостаточность или пневмония. Следуйте приведенным выше советам по профилактике, чтобы снизить риск.