Комаровский сказал, стоит ли украинцам бояться бубонной чумы из Китая

Украине не грозит бубонная чума, считает Евгений Комаровский / Скриншот

Украинцам не стоит бояться бубонной чумы из Китая – такой вид чумы, как правило, от одного человека к другому не передается.

Бубонная чума останется в Китае, рассказал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в видео, размещенном на его канале в YouTube.

Медик подчеркнул, что бактерия, провоцирующая чуму, размножается в организме определенных блох.

"Есть определенные грызуны, и на этих грызунах живут определенные блохи, и вот эти блохи… у них в организме размножается бактерия чумы. И когда человек хватает этого грызуна…, вроде, кто-то ел этих сурков несчастных, и его укусила эта блоха – она человека заражает…", – объяснил врач.

Комаровский добавил, что чума называется бубонной, поскольку начинается воспаление лимфоузлов.

Врач подчеркнул, что, если больного человека не лечить, бактерия вызывает другой вид чумы – она называется легочная, и при таком заболевании один человек может заражать другого воздушно-капельным путем.Читайте такжеБудет ли вслед за COVID-19 пандемия бубонной чумы: в ВОЗ сделали прогноз

Ранее сообщалось, что в автономном районе Китая Внутренняя Монголия у пациента диагностировали бубонную чуму. Власти Китая начали предпринимать меры для предупреждения возможной вспышки заболевания.