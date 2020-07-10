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Комаровский сказал, стоит ли украинцам бояться бубонной чумы из Китая

Бактерия, которая провоцирует чуму, размножается в организме определенных блох, отметил врач.

10 июля 2020, 15:45
Врач считает, что Украине не грозит бубонная чума 2020
Украине не грозит бубонная чума, считает Евгений Комаровский / Скриншот

Украинцам не стоит бояться бубонной чумы из Китая – такой вид чумы, как правило, от одного человека к другому не передается.

Бубонная чума останется в Китае, рассказал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в видео, размещенном на его канале в YouTube.

Медик подчеркнул, что бактерия, провоцирующая чуму, размножается в организме определенных блох.

"Есть определенные грызуны, и на этих грызунах живут определенные блохи, и вот эти блохи… у них в организме размножается бактерия чумы. И когда человек хватает этого грызуна…, вроде, кто-то ел этих сурков несчастных, и его укусила эта блоха – она человека заражает…", – объяснил врач.

Комаровский добавил, что чума называется бубонной, поскольку начинается воспаление лимфоузлов.

Врач подчеркнул, что, если больного человека не лечить, бактерия вызывает другой вид чумы – она называется легочная, и при таком заболевании один человек может заражать другого воздушно-капельным путем.Читайте такжеБудет ли вслед за COVID-19 пандемия бубонной чумы: в ВОЗ сделали прогноз

Ранее сообщалось, что в автономном районе Китая Внутренняя Монголия у пациента диагностировали бубонную чуму. Власти Китая начали предпринимать меры для предупреждения возможной вспышки заболевания.

Евгений Комаровский бубонная чума 2020
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