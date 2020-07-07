Будет ли вслед за COVID-19 пандемия бубонной чумы: в ВОЗ сделали прогноз

В ВОЗ утверждают, что бубонная чума - это локальная болезнь / Фото pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения не видит оснований опасаться эпидемии бубонной чумы. Данная болезнь почти не передается от человека к человеку, а ее явление носит исключительно локальный характер.

Об этом сообщается в заявлении ВОЗ от 7 июля, сообщает издание РИА Новости.

В заявлении речь идет о том, что бубонная чума – редкое заболевание, случаи которого фиксируются лишь время от времени, причем в определенной географической местности.

"Китай 6 июля сообщил ВОЗ о случае бубонной чумы в регионе Внутренняя Монголия. Чума является редким заболеванием, в основном в определенных географических зонах, где она все еще эндемична. В Китае в последнее десятилетие были зарегистрированы спорадические случаи появления чумы", – отметили в ВОЗ.

В Организации также утверждают, что бубонная чума чаще всего передается от животного к человеку в случае контакта с внутренностями животного или же через укусы блох. При этом сама болезнь крайне сложно передается от человека к другому человеку. Инкубационный период бубонной чумы – от 1 дня до 1 недели.Читайте такжеКитай "подарил" миру бубонную чуму: что это, симптомы и грозит ли новая пандемия

"На данный момент мы не считаем это высоким риском, но мы наблюдаем за этим, внимательно следим за ситуацией", - уверяет представитель ВОЗ Маргарита Харрис.

Напоследок в ВОЗ подчеркивают, что бубонная чума лечится антибиотиками. Лечение спустя 24 часа после появления первых симптомов поможет спасти жизнь человека.

Ранее в Китае обнаружили случаи заболевания бубонной чумой. Власти КНР предпринимают попытки не допустить вспышку еще одной болезни.