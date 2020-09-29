Чем коронавирус опасен для мужчин: ученые ошарашили ответом

В эксперименте взяли участие 232 инфицированных коронавирусом мужчин.
Ученые заявили, что опасный китайский коронавирус запросто может снижать сексуальное влечение мужчин из-за снижения уровня тестостерона в их организме.
Об этом говорится в исследовании турецких ученых из Университета Мерсина, результаты которого появились на страницах журнала The Aging Male.
Проанализировав уровни полового гормона у 200 мужчин, которые были госпитализированы после выявления COVID-19, у большей половины из них (51%) ученые диагностировали состояние гипогонадизма, при котором не вырабатывается достаточное количество тестостерона. В среднем уровень тестостерона участников эксперимента после заражения снизился на 30%, что не есть хорошо.
Читайте такжеВрачи рассказали о новой опасности коронавируса
В эксперименте взяли участие 232 инфицированных коронавирусом мужчин, среди которых были:
- пациенты интенсивной терапии,
- бессимптомные пациенты
- те, кто нуждался в стандартной стационарной помощи.
После выздоровления докоронавирусный уровень тестостерона был обнаружен лишь у 24 участников. Что интересно, уровень общего тестостерона был значительно ниже в группе интенсивной терапии, чем в группе стандартной терапии.
Среди мужчин, которые переносили вирус бессимптомно, две трети сообщили о пониженном половом влечении, что является контрольным признаком низкого уровня тестостерона.
По словам ученых, между тяжелой формой коронавируса и низким уровнем тестостерона существует прямая связь, которую они и доказали.
Коронавирус в мире – о чем говорилось ранее:
- Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.
- Специалисты из Университета Дуйсбург-Есен в Германии заявили, что пожилые люди страдают от тяжелого течения COVID-19 из-за неправильной работы определенного типа иммунных клеток.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.