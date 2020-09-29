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Чем коронавирус опасен для мужчин: ученые ошарашили ответом

29 сентября 2020, 21:27

В эксперименте взяли участие 232 инфицированных коронавирусом мужчин.

Мужчина, Женщина
Ученые выяснили, как влияет коронавирус на мужское здоровье / infosmi.net

Ученые заявили, что опасный китайский коронавирус запросто может снижать сексуальное влечение мужчин из-за снижения уровня тестостерона в их организме.

Об этом говорится в исследовании турецких ученых из Университета Мерсина, результаты которого появились на страницах журнала The Aging Male.

Проанализировав уровни полового гормона у 200 мужчин, которые были госпитализированы после выявления COVID-19, у большей половины из них (51%) ученые диагностировали состояние гипогонадизма, при котором не вырабатывается достаточное количество тестостерона. В среднем уровень тестостерона участников эксперимента после заражения снизился на 30%, что не есть хорошо.

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В эксперименте взяли участие 232 инфицированных коронавирусом мужчин, среди которых были:

  • пациенты интенсивной терапии,
  • бессимптомные пациенты
  • те, кто нуждался в стандартной стационарной помощи.

После выздоровления докоронавирусный уровень тестостерона был обнаружен лишь у 24 участников. Что интересно, уровень общего тестостерона был значительно ниже в группе интенсивной терапии, чем в группе стандартной терапии.

Среди мужчин, которые переносили вирус бессимптомно, две трети сообщили о пониженном половом влечении, что является контрольным признаком низкого уровня тестостерона.

По словам ученых, между тяжелой формой коронавируса и низким уровнем тестостерона существует прямая связь, которую они и доказали.

Коронавирус в мире – о чем говорилось ранее:

  • Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.
  • Специалисты из Университета Дуйсбург-Есен в Германии заявили, что пожилые люди страдают от тяжелого течения COVID-19 из-за неправильной работы определенного типа иммунных клеток.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.

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