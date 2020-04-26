Идеальный завтрак: что нужно есть утром

На завтрак нужно есть длинные углеводы, белки и жиры, посоветовала диетолог / 1zoom.ru

Диетолог Альбина Комиссарова поделилась, что в состав идеального завтрака должны входить сложные/длинные углеводы, белки и жиры.

Если человек наедается кашей, то основой завтрака должны быть мюсли, крупы и хлеб, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, если человек после приема в пищу каши быстро становится голодным, то во время завтрака лучше сделать упор на белковую пищу – курица, яйца, творог.

"...фрукты и мед в небольшом количестве допустимы вместе со сложными углеводами…", – посоветовала диетолог.

Комиссарова добавила, что не нужно заставлять себя завтракать, если вы не ели с утра на протяжении пяти, десяти и 20 лет подряд и чувствуете себя комфортно.

Ранее диетолог Дэрил Джоффри предупреждал, что на завтрак не стоит есть бананы. Эксперт отметил, что бананы – натуральные конфеты, в них содержится много сахара, и из-за них уровень сахара в крови может увеличиться, возможно обострение аппетита.