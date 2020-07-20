Черника: названы новые преимущества для здоровья

Ягоды черники связаны с различными преимуществами для здоровья / 1zoom.ru

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Черника (Vaccinium myrtillus) - маленькие голубые ягоды, произрастающие в Северной Европе. Черника использовалась в медицинских целях со времен средневековья, в то время как ее сок традиционно использовался для окрашивания белья и бумаги.

В настоящее время ягоды черники связаны с различными преимуществами для здоровья, от улучшения зрения до снижения уровня сахара в крови и уровня холестерина.

Главред публикует 9 новых преимуществ черники для здоровья, и все они подкреплены научными доказательствами.

Как и большинство ягод, черника - плод, богатый питательными веществами.

Она содержит около 85% воды, а также хорошее количество марганца и витаминов C и K, сообщает Pubmed.gov.

Черника богата антиоксидантами, которые являются полезными растительными соединениями, защищающие организм от повреждений и болезней.

Исследования, опубликованные на сайте Национального центра биотехнологической информации показывают, что ягоды, включая чернику, входят в число продуктов с самым высоким уровнем антиоксидантов.

Черника содержит витамин С и фенольные кислоты и является особенно хорошим источником антоцианов, мощного антиоксиданта флавоноидов, который придает красным, фиолетовым и синим фруктам и овощам их характерный цвет. Считается, что антоцианины ответственны за большую пользу для здоровья этих ягод.

Черника наиболее популярна благодаря своей способности улучшать зрение. 2-летнее исследование на людях с глаукомой, состояние, которое приводит к постепенной потере зрения, показало, что прием 120 мг антоцианинов черники ежедневно улучшал зрительные функции примерно на 30%, тогда как в группе плацебо наблюдалось ухудшение зрительных функций.

Другие исследования показывают, что добавление 160–480 мг порошкообразного экстракта черники в день может уменьшить сухость глаз и другие симптомы усталости глаз, вызванные работой с монитором.

Черника может помочь в борьбе с воспалением, которое считается основной причиной многих заболеваний.

Этот эффект может быть частично обусловлен содержанием в них антоцианов, которые являются антиоксидантами с противовоспалительными свойствами.

В одном 3-недельном исследовании люди, принимающие добавки, содержащие 300 мг антоцианинов черники, ежедневно испытывали снижение воспалительных маркеров на 38–60% по сравнению со снижением на 4–6% в группе плацебо.

Более того, небольшое 4-недельное исследование показало, что ежедневное употребление 330 мл черничного сока значительно уменьшало маркеры воспаления.Однако для подтверждения этих эффектов необходимы дополнительные исследования.

Черника - популярное растительное лекарственное средство, используемое для снижения уровня сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. Эксперты считают, что ягоды предотвращают распад и поглощение углеводов в кишечнике, подобно некоторым лекарствам, снижающим уровень сахара в крови.

В одном исследовании сообщалось, что экстракт черники снижал уровень сахара в крови у взрослых с диабетом 2 типа более эффективно, чем плацебо. Экстракт обеспечивает эквивалент 50 граммов свежей черники (19 Trusted Source).

Другое 8-недельное исследование показало, что диета, обогащенная свежей черникой, увеличивает секрецию инсулина у взрослых с метаболическим синдромом, группой состояний, которые повышают риск развития диабета 2 типа, инсульта и сердечных заболеваний.

Черника может улучшить функцию мозга/Pixabay

Черника может принести пользу вашему сердцу.

Отчасти это может быть связано с тем, что она богата витамином К, который помогает предотвратить образование тромбов, снижая риск сердечного приступа и инсульта.

Исследования также показывают, что специфическая смесь антоцианов в чернике может помочь снизить кровяное давление.

В одном 8-недельном исследовании 35 человек, которые принимали смесь различных ягод, включая чернику, ежедневно испытывали улучшение функции тромбоцитов, кровяное давление и уровень холестерина ЛПВП (хороший) - все эти показатели связаны с более здоровым сердцем.

Черника может улучшить функцию мозга. Порошкообразные черничные добавки связаны с улучшением долгосрочной и рабочей памяти у пожилых людей.

Может убивать бактерии. Исследования показывают, что черника может оказывать противомикробное действие против потенциально вредных бактерий, таких как сальмонелла и стафилоккок. Может улучшить симптомы язвенного колита (ЯК).

Черника считается безопасной для большинства людей при употреблении в обычных количествах.

Черника может увеличить риск кровотечений у людей с нарушениями свертываемости крови или тех, кто принимает разжижающие кровь лекарства. Они также могут вызвать снижение уровня сахара в крови у лиц, принимающих препараты, снижающие уровень сахара в крови.

Добавки черники могут быть небезопасны для детей, а также для беременных или кормящих женщин. Они также могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами, поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять их в свой рацион.

Хотя чай из листьев черники иногда используется в качестве растительного лекарственного средства, листья считаются ядовитыми, и эксперты не рекомендуют их для этого использования.