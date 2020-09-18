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Чешется тело ночью: причины и способы лечения

18 сентября 2020, 13:58

Причины этого могут варьироваться от естественных до более серьезных проблем со здоровьем.

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Причины этого могут варьироваться от естественных до более серьезных проблем со здоровьем/Pixabay

Когда чешется тело ночью, это достаточно неприятно и может регулярно нарушать сон. Причины этого могут варьироваться от естественных до более серьезных проблем со здоровьем.

Естественные причины

Для большинства людей ночной зуд может быть вызван естественными механизмами. Естественные циркадные ритмы или суточные циклы вашего тела влияют на функции кожи, такие как регулирование температуры, баланс жидкости и барьерная защита.

Эти функции меняются ночью. Например, температура тела и приток крови к коже повышаются вечером, согревая кожу. Повышение температуры кожи может вызвать зуд.

Высвобождение определенных веществ вашим организмом также зависит от времени суток. Ночью вы выделяете больше цитокинов, что усиливает воспаление. Между тем замедляется выработка кортикостероидов - гормонов, уменьшающих воспаление.

Помимо этих факторов, ваша кожа теряет больше воды ночью. Как вы могли заметить в сухие зимние месяцы, пересохшая кожа чешется.

Когда в течение дня появляется зуд, работа и другие действия отвлекают вас от раздражающих ощущений. Ночью меньше отвлекающих факторов, что может усилить зуд.

Причины, связанные со здоровьем

Наряду с естественными циркадными ритмами вашего тела, ряд различных состояний здоровья может вызвать усиление зуда кожи ночью. Это включает:

  • кожные заболевания, такие как атопический дерматит (экзема), псориаз и крапивница
  • насекомые, такие как вши, постельные клопы и острицы
  • заболевание почек или печени
  • железодефицитная анемия
  • проблемы с щитовидной железой
  • психологические состояния, такие как стресс, депрессия и шизофрения
  • синдром беспокойных ног
  • раковые заболевания, такие как лейкемия и лимфома
  • нервные расстройства, такие как рассеянный склероз, опоясывающий лишай и диабет
  • аллергические реакции на такие вещества, как химические вещества, лекарства, продукты питания или косметику
  • беременность

Лечение зуда кожи в ночное время

Вот несколько лекарств и домашних средств для облегчения ночного зуда на коже.

Лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта

Если заболевание, такое как нервное расстройство или синдром беспокойных ног, вызывает зуд, обратитесь к врачу для лечения. Чтобы вылечить ночной зуд самостоятельно, вы можете попробовать лекарства, отпускаемые без рецепта или по рецепту. Некоторые из этих лекарств просто снимают зуд. Другие помогают вам уснуть. Некоторые делают и то, и другое.

  • Антигистаминные препараты
  • Антидепрессанты

Альтернативные методы лечения

Чтобы уснуть, попробуйте мелатонин. Этот естественный гормон помогает регулировать сон. Когда вы принимаете его на ночь, он оказывает успокаивающее действие, которое может помочь вам заснуть во время зуда.

Домашние средства и изменения образа жизни

Если стресс ухудшает состояние вашей кожи, попробуйте такие методы, как медитация, йога или прогрессивное расслабление мышц, чтобы успокоить свой ум.

Вы также можете встретиться с терапевтом по когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Эта программа помогает избавиться от некоторых вредных мыслей и действий, которые усугубляют ваш стресс.

Вы также можете попробовать эти домашние средства:

  • Наносите на кожу увлажняющий крем без спирта, в течение дня и перед сном.
  • Приложите прохладные влажные компрессы, чтобы уменьшить зуд.
  • Примите ванну с теплой водой и коллоидной овсянкой или пищевой содой.
  • Включите увлажнитель. Он увлажнит воздух в спальне, пока вы спите.

Чего не делать, если у вас чешется кожа по ночам

  • Носите пижамы из мягких натуральных волокон, таких как хлопок или шелк.
  • Поддерживайте прохладную температуру в комнате - от 20 до 22 градусов. Перегрев может вызвать зуд.
  • Избегайте кофеина и алкоголя перед сном. Они расширяют кровеносные сосуды и посылают больше крови, чтобы согреть вашу кожу.
  • Не используйте косметику, парфюмированные кремы, душистое мыло или другие продукты, которые могут вызвать раздражение вашей кожи.
  • Не царапайте! Вы вызовете еще большее раздражение кожи.

Когда обратиться к врачу

Обратитесь к лечащему врачу или дерматологу, если:

  • зуд не проходит в течение двух недель
  • вы не можете заснуть, потому что зуд сильный
  • у вас есть другие симптомы, такие как потеря веса, лихорадка, слабость или сыпь
здоровье кожа болезни
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