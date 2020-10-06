Чистка печени: мифы и факты

Конечно, вы можете кое-что сделать, чтобы улучшить свое здоровье и поддержать здоровую функцию печени. / АиФ-Украина

Печень - самый большой внутренний орган вашего тела. Он отвечает за выполнение более 500 различных функций в организме. Одна из этих функций - детоксикация и нейтрализация токсинов.

Зная, что печень является органом детоксикации, вы можете подумать, что чистка печени может помочь вашему организму быстрее восстановиться после активных выходных, дать вашему организму столь необходимый заряд здоровья или ускорить метаболизм, чтобы вы могли быстрее похудеть. Это то, на что претендуют все рыночные "средства для очищения печени".

Но по правде говоря, вы, скорее всего, зря тратите деньги и можете причинить своему телу больше вреда, чем пользы.

Реальность такова, что токсины есть повсюду в нашей окружающей среде, и наши тела обладают встроенной способностью естественным образом защищаться от этих токсинов.

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Конечно, вы можете кое-что сделать, чтобы улучшить свое здоровье и поддержать здоровую функцию печени.

Главред узнал, как определенные изменения образа жизни могут принести реальную пользу, которая, по утверждениям, приносит очищение печени.

Миф 1: очищение печени необходимо

Большинство продуктов и добавок для чистки печени можно приобрести без рецепта или даже в Интернете. И большинство из них, если не все, не прошли клинические испытания и не регулируются контролирующими органами. Это означает, что нет абсолютно никаких доказательств того, что очистка печени вообще работает. Во всяком случае, они могут нанести вред вашей системе. Поэтому, если вы все же решите их использовать, действуйте с особой осторожностью.

Факт: некоторые ингредиенты могут быть полезны для вашего здоровья

Расторопша пятнистая: Расторопша пятнистая - хорошо известная добавка для очищения печени из-за ее антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Это может помочь уменьшить воспаление печени.

Куркума: было показано, что куркума снижает количество ключевых провоспалительных молекул, которые способствуют возникновению, развитию или обострению заболеваний. Это может помочь снизить риск заболевания печени.

Миф 2: чистка печени помогает похудеть

Нет никаких доказательств того, что печень очищает и помогает сбросить вес. Фактически, исследования показали, что определенные типы очищающих диет могут снизить скорость метаболизма в организме, что фактически замедлит потерю веса.

Очищая печень, люди могут утверждать, что они худеют. Но в большинстве случаев это просто потеря жидкости. Как только эти люди возвращаются к своим обычным привычкам питания, они часто очень быстро набирают вес.

Факт: некоторые ингредиенты могут помочь вам похудеть.

Три наиболее важных фактора, которые помогут вам похудеть, - это потребление калорий, их использование и качество диеты.

Потребление калорий: Рекомендуемое ежедневное потребление калорий составляет приблизительно от 1600 до 2400 калорий в день для взрослых женщин и от 2000 до 3000 калорий для взрослых мужчин. Ваш врач может предложить вам диапазон, соответствующий вашему индивидуальному профилю здоровья.

Калорийность: упражнения необходимы для сжигания калорий и похудения. Сами по себе изменения диеты не срабатывают в долгосрочной перспективе. Перемещение и расход калорий помогают организму избавиться от лишнего веса.

Качество диеты: калории важны, но если вы придерживаетесь низкокалорийной диеты и все эти калории поступают из обработанной нездоровой пищи, вы все равно не сможете похудеть.

Обработанная нездоровая пища низкого качества. Чтобы помочь вашей печени функционировать наилучшим образом и помочь вам сбросить вес, выбирайте вместо этого высококачественные продукты.

Это включает в себя:

овощи

фрукты

нерафинированное цельное зерно

полезные жиры, такие как оливковое масло и орехи

белки, такие как курица, рыба и яйца

Смена диеты на качественные необработанные продукты - один из лучших способов похудеть. Это связано с тем, что естественным образом снижается потребление калорий, одновременно увеличивая количество потребляемых витаминов, минералов и полезных соединений.

Миф 3: очищение печени защищает от болезней печени

В настоящее время не существует доказательств того, что очищающие средства печени защищают от болезней печени.

Существует более 100 различных форм заболеваний печени. Вот несколько распространенных:

гепатит А, В и С

алкогольная болезнь печени

заболевание печени, не связанное с алкоголем

Двумя самыми большими факторами риска заболеваний печени являются чрезмерное употребление алкоголя и наличие в семейном анамнезе заболеваний печени.

Факт: есть способы защитить себя от болезней печени.

Хотя вы не можете изменить генетические факторы, вы можете сосредоточиться на изменении образа жизни, чтобы защититься от заболеваний печени:

Ограничьте потребление алкоголя: алкоголь - это токсин. При употреблении в чрезмерных количествах может вызвать повреждение печени. Рекомендуемая доза составляет всего один стандартный напиток в день для женщин и два для мужчин в возрасте до 65 лет. После 65 лет мужчинам также следует вернуться к одному стандартному напитку в день. Умеренное употребление алкоголя - важнейший фактор защиты от болезней печени. Никогда не принимайте лекарства, даже ацетаминофен (тайленол), в те же 24 часа, что и употребление алкоголя.

Вакцинируйте против гепатита: гепатит - это заболевание печени, вызываемое вирусом. Если вы входите в группу повышенного риска, поговорите со своим врачом о вакцинации против гепатита А и В. Сейчас есть лечение гепатита С, но все виды гепатита очень сильно влияют на вашу печень. Лучший подход - защитить себя от воздействия этих вирусов.

Тщательно выбирайте лекарства: ваша печень должна обрабатывать лекарства, поэтому, будь то лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта, внимательно выбирайте их и поговорите со своим врачом об альтернативных вариантах. Самое главное, никогда не смешивайте алкоголь с какими-либо лекарствами.

Остерегайтесь игл: кровь несет вирусы гепатита, поэтому никогда не используйте общие иглы для инъекций наркотиков или лекарств. А если вы делаете татуировку, убедитесь, что вы выбрали магазин, который соблюдает правила безопасности и чистоты, проверяется и одобряется департаментом здравоохранения.

Используйте презервативы: жидкости организма также несут вирусы, поэтому всегда практикуйте безопасный секс.

Безопасное обращение с химическими веществами: химические вещества и токсины могут попасть в организм через кожу. Чтобы защитить себя, при работе с химическими веществами, инсектицидами, фунгицидами или краской надевайте маску, перчатки и брюки или рубашки с длинными рукавами.

Поддерживайте здоровый вес: заболевания печени, не связанные с алкоголем, связаны с проблемами обмена веществ, такими как ожирение и диабет 2 типа. Вы можете снизить риск для каждого, сделав выбор в пользу здорового образа жизни.

Миф 4: очищение печени может исправить любое существующее повреждение печени

В настоящее время нет доказательств того, что очищение печени может лечить существующие повреждения печени.

Факт: Возможен некоторый "ремонт"

Повреждение кожи или других органов тела приводит к образованию шрамов. Ваша печень - уникальный орган, потому что она может восстанавливать поврежденные ткани путем регенерации новых клеток.

Но восстановление требует времени. Если вы продолжаете травмировать печень с помощью лекарств, чрезмерного употребления алкоголя или неправильного питания, это может предотвратить регенерацию, что в конечном итоге может привести к рубцеванию печени. Рубцы необратимы. Когда они достигают более серьезного уровня, наступает цирроз.

Вывод

Рекламируемые преимущества продуктов и добавок для очищения печени не основаны на доказательствах или фактах. На самом деле это всего лишь маркетинговый миф.

Если вы беспокоитесь о своем здоровье, лучше всего поговорить с врачом. Они смогут посоветовать вам, что вы можете сделать для безопасного улучшения здоровья печени или решения любых других проблем со здоровьем, которые могут у вас возникнуть.