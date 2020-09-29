Чистка сосудов: как избавиться от опасного налета?

Пока кровеносные сосуды чисты и открыты, кровь может течь свободно/Pixabay

Удалить налет со стенок артерий сложно. Фактически, это невозможно без инвазивного лечения. Вместо этого лучший способ действий - остановить развитие налета и предотвратить его накопление в будущем.

Как засоряются артерии?

Система кровообращения представляет собой сложную сеть капилляров, кровеносных сосудов и артерий. Эти трубки перемещают насыщенную кислородом кровь по вашему телу, помогая подпитывать все функции вашего тела. Когда кислород израсходован, вы выдыхаете углекислый газ из легких, вдыхаете более богатую кислородом кровь и снова начинаете цикл.

Пока кровеносные сосуды чисты и открыты, кровь может течь свободно. Иногда внутри кровеносных сосудов образуются небольшие закупорки. Эти засоры называются бляшками. Они развиваются, когда холестерин прилипает к стенке артерии.

Ваша иммунная система, почувствовав проблему, отправит белые кровяные тельца атаковать холестерин. Это запускает цепочку реакций, которая приводит к воспалению. В худшем случае клетки образуют налет над холестерином, и образуется небольшая закупорка. Иногда они могут отрываться и вызывать сердечный приступ. По мере роста бляшек они могут полностью блокировать кровоток в артерии.

Есть ли естественные способы прочистить артерии?

Возможно, вы читали статьи или слышали отчеты о естественных способах прочистки артерий. На данный момент исследования не поддерживают использование определенных продуктов для очистки артерий, хотя небольшие исследования на животных показывают многообещающие перспективы на будущее.

Похудение, больше тренировок или употребление меньшего количества продуктов, богатых холестерином, - все это шаги, которые вы можете предпринять для уменьшения бляшек, но эти шаги не помогут удалить существующие бляшки.

Сосредоточьтесь на улучшении здоровья сердца, поддерживая здоровый образ жизни. Здоровые привычки помогут предотвратить образование дополнительного налета.

Направьте свои усилия на снижение уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и повышение уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Ваш уровень ЛПНП является мерой "плохого" холестерина в крови.

Когда у вас много ЛПНП, избыток холестерина плавает по вашему телу и может прилипать к стенкам артерий. ЛПВП, "хороший" холестерин, помогает вымывать клетки ЛПНП и предотвращает образование бляшек.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут предотвратить образование зубного налета.

Придерживайтесь здоровой диеты

Диета может сыграть большую роль в улучшении здоровья сердца и снижении риска накопления зубного налета. Никогда не поздно перейти на более здоровую диету. Подобно тому, как годы неправильного питания могут навредить вашему телу, правильное питание может помочь его вылечить. Здоровая для сердца диета содержит много хороших жиров и небольшое количество плохих жиров.

Добавьте в свой рацион больше полезных жиров. Хорошие жиры еще называют ненасыщенными. Они содержатся в таких продуктах, как оливки, орехи, авокадо и рыба.

Избавьтесь от источников насыщенных жиров, таких как жирное мясо и молочные продукты. Выбирайте нежирные куски мяса и старайтесь есть больше растительных блюд.

Исключите искусственные источники трансжиров. Большинство искусственных трансжиров содержится в обработанных упакованных продуктах, таких как печенье и закуски.

Увеличьте потребление клетчатки. Растворимая клетчатка помогает снизить уровень ЛПНП. Вы можете найти растворимую клетчатку в таких продуктах, как овощи, чечевица, бобы и овес.

Уменьшите потребление сахара. Витамины и минералы дополняют сахар, который содержится во фруктах. Сахар, содержащийся в обработанных пищевых продуктах, таких как печенье, мороженое и сахаросодержащие напитки, не имеет пищевой ценности. Слишком много добавленного сахара может негативно сказаться на вашем здоровье.

Больше двигаться

Физические упражнения могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и предотвратить проблемы с сердцем. Если вы малоподвижны, начинайте медленно. Гуляйте один или два раза в неделю. Когда это укладывается в ваш график, совершайте больше прогулок.

Медленно развивайте распорядок дня и повышайте выносливость. Старайтесь заниматься физическими упражнениями средней интенсивности по 30 минут не менее пяти дней в неделю.

Перед тем, как начать новую тренировку, важно всегда проконсультироваться с врачом.

Сбросить килограммы

Когда вы лучше питаетесь и больше двигаетесь, естественным результатом может стать похудание. Избыточный вес увеличивает уровень холестерина ЛПНП. Это увеличивает риск образования зубного налета.

Потеря всего от 5 до 10 процентов веса тела может иметь огромное влияние на ваше здоровье, включая уровень холестерина.

Бросьте курить и пить

В тот день, когда вы бросите курить, ваше здоровье начнет восстанавливаться. Отказ от курения также может помочь поднять уровень ЛПВП. Поговорите со своим врачом, если вам нужна помощь в отказе от курения. Они могут порекомендовать программы и ресурсы по отказу от курения.

Слишком много алкоголя также может повлиять на ваше сердце. Но некоторые исследования показали, что умеренное употребление алкоголя может повысить уровень ЛПВП. Но начинать пить по этой причине - не лучший вариант. Эти исследования не достаточно убедительны, чтобы врачи побуждали кого-либо пить для здоровья сердца.

Медикаменты

Если изменения образа жизни недостаточно, ваш врач может прописать лекарства, которые помогут снизить уровень ЛПНП и предотвратить образование бляшек. Обязательно принимайте лекарства от холестерина в соответствии с предписаниями. Многие лекарства могут работать лучше, если вы измените здоровый образ жизни. Так что никогда не будет плохой идеей внести здоровые изменения, даже если вы принимаете лекарства.

Осложнения

Если ваш врач обнаружит, что одна или несколько ваших артерий заблокированы, изменения образа жизни может быть недостаточно. Вместо этого ваш врач может предложить инвазивное лечение, чтобы удалить или обойти закупорку.

Во время этих процедур ваш врач вставит крошечную трубку в вашу артерию, чтобы отсосать налет или разрушить его (атерэктомия). Ваш врач может оставить после себя крошечную металлическую конструкцию (стент), которая помогает поддерживать артерию и увеличивает кровоток.

Если эти процедуры неэффективны или если закупорка серьезная, может потребоваться обходной анастомоз. Во время этой операции ваш врач удалит артерии из других частей вашего тела и заменит заблокированную артерию.

Если у вас закупорены артерии, важно вместе со своим врачом составить план лечения. Если закупорку не лечить, вы можете столкнуться с серьезными осложнениями, такими как инсульт, аневризма или сердечный приступ.