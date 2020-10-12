Читайте состав: определены опасные для кожи ингредиенты косметических средств

Список ингредиентов на обороте ваших любимых средств по уходу за кожей часто бывает длинным и запутанным. / Pixabay

Наши продукты для повседневного ухода за кожей содержат десятки ингредиентов. Некоторые из этих ингредиентов необходимы и полезны для здоровья нашей кожи, а некоторые могут быть вредными, и их следует избегать.

Список ингредиентов на обороте ваших любимых средств по уходу за кожей часто бывает длинным и запутанным. Итак, вот пять ингредиентов, на которые следует обратить внимание, и почему вы можете их избегать.

1. Ароматизаторы

И натуральные, и искусственные ароматы могут вызывать раздражение кожи. Фактически, согласно данным Академии дерматологической ассоциации, ароматизаторы являются одной из основных причин контактного дерматита, состояния кожи, при котором ваша кожа становится красной и воспаленной после контакта с раздражителем.

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Они даже вызывают проблемы с кожей, такие как экзема и псориаз, из-за летучести химических веществ, используемых для их создания. "Все ароматы в высоких концентрациях могут раздражать кожу. Даже органические", - говорит Пол Биглиарди, доктор медицины, профессор дерматологии Медицинской школы Университета Миннесоты.

Некоторые исследования также показывают, что ароматизаторы являются наиболее частой причиной аллергических реакций на косметические продукты, поэтому лучше выбирать продукты без запаха, если у вас чувствительная кожа.

Некоторые ароматизированные продукты могут быть хуже для вас, чем другие. "Средства по уходу за кожей, которые можно смыть, такие как мыло, более переносимы и могут иметь более высокую концентрацию аромата", - говорит Бигиларди. "Но продукты, которые остаются на коже, такие как кремы и лосьоны, должны иметь очень низкую концентрацию аромата или вообще не иметь аромата".

2. Парабены

Парабены - это группа химикатов, используемых в качестве консервантов в средствах по уходу за кожей для продления срока их хранения. Они делают это, препятствуя росту плесени и таких микроорганизмов, как бактерии, в продуктах. Наиболее распространенные парабены, используемые в средствах по уходу за кожей, включают:

Бутилпарабен

Пропилпарабен

Метилпарабен

Изобутилпарабен

Парабены широко используются в косметических средствах и увлажняющих кремах. Согласно Cosmetic Ingredient Review (CIR) и FDA, парабены безопасны для использования в косметических продуктах и ​​не представляют значительного риска для здоровья. Это потому, что они используются в этих продуктах только в очень небольших количествах.

Однако исследования показывают, что парабены могут легко проходить через кожу в ваше тело. Это проблематично, потому что они остаются в тканях и жидкостях вашего тела. Парабены были обнаружены в тканях груди людей с раком груди, хотя никакие убедительные исследования окончательно не связали их с повышенным риском развития рака.

Парабены также могут влиять на выработку гормонов, имитируя эстроген, гормон, который играет жизненно важную роль в поддержании репродуктивной системы у женщин. Когда это происходит, ваше тело может начать вырабатывать меньше эстрогена. Некоторые исследования показывают, что это может отрицательно повлиять на нормальную репродуктивную функцию как у мужчин, так и у женщин.

3. Формальдегид

Жидкая форма формальдегида используется в качестве консерванта для трупов. В косметических продуктах он используется в качестве химического консерванта для предотвращения роста бактерий.

По данным Международного агентства по изучению рака, формальдегид считается канцерогеном для человека. Это означает, что воздействие его в больших количествах в течение длительного периода может подвергнуть вас риску развития рака. Однако большинство средств по уходу за кожей содержат настолько небольшое количество формальдегида, что многие производители не считают его использование опасным.

Несмотря на то, что используются небольшие количества, многие повседневные продукты по уходу за кожей, такие как мыло, увлажняющие и очищающие средства, содержат формальдегид, и он по-прежнему может быть вредным и раздражающим для вашей кожи. Например, исследования показывают, что даже кратковременное использование на нормальной коже может вызвать контактный дерматит.

"Формальдегид вообще не должен быть в косметических продуктах. Он может вызывать сильную сенсибилизацию и раздражение кожи. Он также может быть канцерогенным. Хотя он не так опасен в более низких концентрациях, его больше не следует использовать в продуктах по уходу за кожей", - говорит Бильярди.

4. Фталаты

Фталаты - это большая группа химических веществ, которые часто используются для смягчения пластика. В косметических продуктах они также используются в качестве смягчителей. Их часто добавляют во многие ароматы, используемые в средствах по уходу за кожей, чтобы запах оставался стойким.

Наиболее распространенный тип фталата, используемый в средствах по уходу за кожей, - это диэтилфталат (ДЭФ). ДЭФ помогает таким продуктам, как увлажняющие кремы и лосьоны, лучше проникать в кожу. Он также используется в ароматных продуктах, чтобы аромат сохранялся дольше.

Фталаты, содержащиеся в средствах по уходу за кожей, не представляют значительного риска для здоровья даже при самых высоких уровнях. Однако фталаты являются известными разрушителями эндокринной системы. Это означает, что в нашем организме они могут мешать нормальной работе наших гормонов.

Избежать использования фталатов в средствах по уходу за кожей может быть непросто. Производители, которые использовали фталаты в ароматах, не обязаны указывать их в качестве ингредиента на обратной стороне своих продуктов. Это связано с тем, что они часто считаются частью химического состава ароматов. Поэтому, если вы хотите избегать продуктов, содержащих фталаты, недостаточно взглянуть на список ингредиентов. Выбирайте продукты с пометкой "без фталатов".

5. Спирт

Спирт используется во многих средствах по уходу за кожей для различных целей. Его можно использовать в качестве консерванта или для более быстрого высыхания продуктов на коже. В таких продуктах, как тоники и очищающие средства, он используется для подтяжки кожи и уменьшения пор.

Это разные виды спирта, которые используются в средствах по уходу за кожей. Спирты, такие как этанол, изопропанол и пропанол, являются денатурированными спиртами и вызывают наибольшее раздражение кожи. Эти типы спирта обычно содержатся в тониках, мыле и очищающих средствах. Они, как правило, очень жесткие и чрезмерно сушат кожу. При частом использовании эти спирты могут повредить естественный барьер вашей кожи, что затруднит удержание влаги в ней.

Если денатурированный спирт является одним из основных ингредиентов средства по уходу за кожей, он, скорее всего, сильно сушит и может нанести вред вашей коже. Продукты по уходу за кожей, содержащие небольшое количество спирта, с меньшей вероятностью будут сушить или раздражать кожу.

Однако исследования показывают, что жирные спирты, такие как стеарил, цетеарил и цетил, безопасны для кожи. Эти спирты вызывают меньше раздражения и могут быть полезны для кожи. Они являются эмульгаторами, что означает, что они помогают удерживать жидкость и масло в продуктах. Вот почему они часто используются в таких продуктах, как увлажняющие и солнцезащитные.