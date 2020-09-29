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Что будет, если лечь спать с мокрой головой: врачи указали на риски

29 сентября 2020, 12:34

Сон с мокрыми волосами вреден по нескольким причинам.

Волосы
Сон с мокрыми волосами вреден по нескольким причинам / fashionlady.in

Представьте себе сцену: вы лежите в постели и поняли, что у вас жирные волосы, и вам нужно рано вставать на работу. Когда у вас нет сухого шампуня, единственное, что вы можете сделать, это вылезти из постели и помыть волосы. Сушка волос может занять много времени, и все равно они высохнут сами за ночь, верно?

Express.co.uk расскажет все, что вам нужно знать, прежде чем ложиться спать с мокрыми волосами.

Плохо ли спать с мокрыми волосами?

Сон с мокрыми волосами вреден по нескольким причинам, а именно подвергает риску кожу головы и волосы.

Возможно, вы слышали, что сон с мокрыми волосами простудит, но это неправда. От холода не простудишься. Если вы простудились, это потому, что вы заразились вирусом.

В мире более 200 вирусов, вызывающих простуду, и они распространяются воздушно-капельным путем или при контакте с инфицированным человеком. Эти вирусы попадают в ваш организм через нос, рот или глаза.

Причина, по которой люди ассоциируют холод с холодной погодой или чувством холода, понятна. Зимой простуда более распространена по нескольким причинам.

Прежде всего, дети возвращаются в школу и быстрее распространяют микробы. Другая причина заключается в том, что мы все проводим больше времени в помещении, а дни короче, поэтому, вероятно, у всех у нас дефицит витамина D. Это ослабляет нашу иммунную систему.

Кроме того, некоторые данные показывают, что вирусы быстрее передаются в холодную погоду.

Сон с мокрыми волосами не вызовет болезни, но может навредить здоровью кожи головы.

Главный научный сотрудник одной известной марки доктор Роланда Вилкерсон сказала: "Самая большая проблема для кожи головы, когда дело доходит до влажных волос, во многом связана с грибком. Наша кожа головы является домом для большого количества разнообразных микробов, и большинство из них довольно безвредны. Однако некоторые, например Malassezia globosa, могут быть менее опасными. Malassezia globosa абсолютно естественна, но у половины населения мира она вызывает раздражение, сухость, зуд и шелушение - да, перхоть. Вот где влажные волосы могут стать проблемой".

Ваша теплая и влажная кожа головы - идеальная среда для выращивания Malassezia globosa.

Она добавила: "Сон с мокрыми волосами может привести к аналогичным проблемам: ваша подушка может удерживать влагу и дольше сохранять вашу голову влажной, что создает идеальные условия для роста Malassezia globosa".

Сон с влажными волосами может повредить как волосы, так и кожу головы.

Доктор Вилкерсон сказал: "Есть много доказательств того, что влажные волосы слабее и более подвержены повреждениям или ломкости".

Когда вы проснетесь, ваши волосы определенно не будут выглядеть гладкими и шелковистыми, и вы можете заметить их ломкость. Влажные волосы очень хрупкие, поэтому, если вы много двигаетесь во сне, вы можете сломать часть волос.

Укладка или завязывание волос только усугубит ситуацию, так как эти действия добавляют прядям больше напряжения.

Некоторые люди считают, что сон с мокрыми волосами не причиняет им вреда, а также охлаждает кожу головы и помогает уснуть.

Если вам нужно спать с мокрыми волосами, сначала обязательно высушите волосы полотенцем.

Оставьте волосы распущенными и нанесите немного кокосового масла или другого несмываемого кондиционера для волос.

Попробуйте спать на шелковой наволочке или заверните волосы в шелк, чтобы защитить их от ломкости.

Доктор Вилкерсон советует защищать кожу головы, высушивая кожу головы и используя шампунь против перхоти.

здоровье волосы
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