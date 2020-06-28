Врач назвала угрозы неправильного питания: что нужно есть каждый день

Белок нужно есть каждый день, поделилась диетолог / Reuters

Врач-диетолог Тамара Прунцева сообщила, что у людей, которые неправильно питаются, – часто едят переработанные продукты (сосиски, колбасы, гамбургеры) возникает нехватка белка, и из-за этого могут возникнуть проблемы со здоровьем.

В переработанных продуктах содержится мало белка и есть много жира и разных добавок, которые усиливают вкус, рассказала медик aif.ru.

Собеседница добавила, что белок нужен человеку для построения мышечной ткани, поэтому ежедневно нужно есть нежирное мясо, рыбу, яйца, творог и птицу.

"При нехватке белка наблюдается снижение мышечной массы. При крайней степени недостаточности – развитие безбелковых отеков, выраженное снижение иммунитета…", – отметила диетолог.

Ранее тогда еще исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун поделилась, что большинству людей в сутки достаточно потреблять до 1 грамм белка на килограмм массы тела, а легкоатлетам – до 1,8 грамма.