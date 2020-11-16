УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Что категорически нельзя есть перед сном: врачи назвали продукты

16 ноября 2020, 23:53

Врачи назвали продукты, которые не стоит есть на ночь.

Что нельзя есть перед сном / ua.depositphotos.com

Перекусы перед сном грозят вам не только бессонницей, но и плохим самочувствием с утра, тяжестью в животе и болезнями. По словам диетологов, желудок вместо отдыха будет целую ночь работать, что повлечет за собой болезненные последствия для вашего организма.

Врачи говорят, что употребление алкоголя перед сном вызывает беспокойство, сон становится более прерывистым. Как результат утром – темные круги под глазами, нездоровый цвет лица и усталость в течение дня.

Читайте такжеДиетологи рассказали о провоцирующих бессонницу продуктах

Кроме того, не рекомендуется перед сном кушать фрукты. Они содержат много сахара, который быстро повышает уровень глюкозы в крови, соответственно, дает много энергии. Поэтому будет трудно уснуть, пишет 4mama.​

Особенно важно избегать яблок, груш, бананов, вишен, слив, винограда и арбузов.

Овощи, в частности, цветная капуста, китайская капуста, шпинат и помидоры содержат нерастворимые волокна, поэтому они на долгое время остаются в кишечнике. А это может вызвать метеоризм, что будет мешать спать.

Эксперты не рекомендуют пить газированную воду перед сном, и кушать красное мясо, которое долго переваривается, вызывая ощущение тяжести. Мясо лучше употреблять хотя бы за 4 часа до сна.

Читайте такжеПочему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причину

Однако не всегда диетологи категорично относятся к ночным перекусам. Если вы чувствуете, что не можете уснуть голодными, то можете позволить легкий перекус, который будет включать в себя нежирный творог, вареное яйцо, кусочек отварной курицы или даже стакан теплого молока.

Здоровье и иммунитет - о чем ранее сообщал Главред:

здоровье еда сон
Сейчас вы просматриваете новость «Что категорически нельзя есть перед сном: врачи назвали продукты». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Главный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлениемГлавный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлением Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" ракЭксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак Влажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазмаВлажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма Врач назвала тихих врагов либидоВрач назвала тихих врагов либидо Артриты: врачи назвали способы облегчения боли в суставахАртриты: врачи назвали способы облегчения боли в суставах
Следующий материал

Последние новости

23:59
В Харькове украинский режиссер умер после избиения
23:53
Что категорически нельзя есть перед сном: врачи назвали продукты Видео
23:40
В Китае выявили коронавирус в импортном мясе Видео
23:11
Ученый призвал закупить для Украины российскую вакцину от Covid-19
23:06
В Минздраве рассказали, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом Видео
Реклама
22:39
В Канаде изобрели шлем для защиты от коронавируса
22:32
Киев заметет снегом и ударит мороз: синоптики озвучили прогноз погоды Видео
22:17
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
22:03
​Комаровский назвал самые опасные места для заражения COVID-19 Видео
21:57
Коронавирус в Украине 16 ноября: за сутки - почти 10 тысяч зараженных Видео
21:54
В Харькове в школе обнаружили боевой яд
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 5 - кто ушел 16 ноября
21:30
Супруги зверски изнасиловали парня с сайта знакомств
21:28
Врач назвала основные осложнения после коронавируса
21:22
Вакцина Moderna будет дорогой и только для США – СМИ
20:58
В Германии не исключают введения новых санкций против Беларуси - СМИ Видео
20:57
Больницы столкнулись с жуткой проблемой при лечении COVID-пациентов
20:38
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:29
Экс-генпрокурор Шокин оспорил закрытие дела против Байдена Видео
20:15
Выяснилось, кто одержал победу на выборах мэра Одессы
Реклама
20:04
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
20:01
Новый кризис и бунт против Зеленского: чем грозит голосование за закон о референдуме
19:57
​В Украину идет опасный грипп: какие штаммы будут курсировать в этом сезоне​ Видео
19:51
В Кабмине припугнули пенсионеров массовыми проверками Видео
19:47
Украинец признан самым сильным человеком планеты Фото Видео
19:44
Симптомы диабета: когда нужно срочно записаться к врачу Видео
19:27
"Прикрываются народом": эксперт объяснил "зуд" с принятием закона о референдуме
19:24
В ЦИК озвучили победителя выборов мэра в Украинке
19:00
Ученые предупредили о вспышке еще одной болезни после COVID-19
18:56
​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 5 выпуск 16 ноября Видео
18:51
У вакцины Pfizer от Covid-19 обнаружили побочный эффект
18:39
Второй День студента 2020: почему и как поздравлять студентов в ноябре
18:37
Выборы в Херсоне: нардеп Колыхаев победил экс-мэра Сальдо Видео
18:27
В Слуге народа озвучили сроки принятия Госбюджета-2021
18:16
Синоптик рассказал, когда ударят лютые морозы в Украине​ Видео
18:08
Министр образования заговорил о начале обучения в школах с 5 лет
18:04
Мисс Марвел - появились подробности съемок сериала про мусульманскую героиню
18:00
В ВОЗ ошарашили прогнозом по пандемии, несмотря на вакцину
17:59
"Тяжелое время": коронавирус снова атаковал семью Тимошенко Видео
Реклама
17:56
С олда по лайку: дед Сталлоне сцепился с дедом Шварцем в Mortal Kombat Видео
17:38
"За вранье еще и награждают": в Сети потроллили похвалившегося "геройством" Арестовича Видео
17:37
В Минздраве рассказали, сколько будет стоить массовое тестирование на COVID-19 Видео
17:30
Комаровский поведал, нужно ли заставлять ребенка есть во время ОРВИ
17:27
Рак крови: три симптома, которые похожи на другие болезни Видео
17:25
Супер Топ-модель по-украински: у кого самая большая грудь, а у кого - узкие бедра
17:24
Вакцина от Covid-19 Moderna демонстрирует эффективность в 95%
17:18
Новая победа Китая над США: создана самая крупная в мире зона свободной торговли Видео
17:17
Первый официальный турнир Valorant уже в самом разгаре: где и когда смотреть? Видео
17:06
Алкогольная зависимость: врач указала на ранние признаки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять