Что категорически нельзя есть перед сном: врачи назвали продукты

Что нельзя есть перед сном / ua.depositphotos.com

Перекусы перед сном грозят вам не только бессонницей, но и плохим самочувствием с утра, тяжестью в животе и болезнями. По словам диетологов, желудок вместо отдыха будет целую ночь работать, что повлечет за собой болезненные последствия для вашего организма.

Врачи говорят, что употребление алкоголя перед сном вызывает беспокойство, сон становится более прерывистым. Как результат утром – темные круги под глазами, нездоровый цвет лица и усталость в течение дня.

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Кроме того, не рекомендуется перед сном кушать фрукты. Они содержат много сахара, который быстро повышает уровень глюкозы в крови, соответственно, дает много энергии. Поэтому будет трудно уснуть, пишет 4mama.​

Особенно важно избегать яблок, груш, бананов, вишен, слив, винограда и арбузов.

Овощи, в частности, цветная капуста, китайская капуста, шпинат и помидоры содержат нерастворимые волокна, поэтому они на долгое время остаются в кишечнике. А это может вызвать метеоризм, что будет мешать спать.

Эксперты не рекомендуют пить газированную воду перед сном, и кушать красное мясо, которое долго переваривается, вызывая ощущение тяжести. Мясо лучше употреблять хотя бы за 4 часа до сна.

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Однако не всегда диетологи категорично относятся к ночным перекусам. Если вы чувствуете, что не можете уснуть голодными, то можете позволить легкий перекус, который будет включать в себя нежирный творог, вареное яйцо, кусочек отварной курицы или даже стакан теплого молока.

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