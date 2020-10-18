Что нельзя делать больным коронавирусом: врач назвал главные ошибки

Что нельзя делать больным коронавирусом / Reuters

О том, как правильно лечить COVID-19 и какие ошибки допускают больные рассказал врач-инфекционист киевской больницы №4 Евгений Дубровский.

Об этом медик поведал изданию Волынь Online.

Дубровский призывает не паниковать и быть на связи с семейным врачом.

Главная ошибка — это паника

Несмотря на банальность этого утверждения, паника — страшный и грозный повреждающий фактор, который приводит к непредсказуемым последствиям.

Суета, агрессия, отчаяние — вся палитра ненужных эмоций выливается в непродуктивное русло и наносит вред пациенту и его близким.

Не говоря уже о влиянии стресса на саму иммунную систему — единственного нашего защитника от вирусного заболевания. Паника и страх побуждают людей делать ненужные действия и поступки.

Употребление мощных антибиотиков на ранних сроках заболевания

Антибиотики не действуют на вирусы.

Это не работает. Это приводит лишь к антибиотикорезистентности и лишнему отравлению организма.

Для назначения антибактериальных препаратов есть показания: характерные изменения в анализах, рентгенологическая картина, клиническая картина и еще некоторые нюансы.

Массовое обследование всех контактных

После контакта с больным должно пройти не менее 5 суток (в среднем 7-10, максимум 14 суток), чтобы человек заболел и начала выделять вирус.

Человек заболеть может значительно позже. Он это почувствует (бессимптомные формы — казус, который подлежит серьезному разбору и анализу: действительно ли эти люди больные и заразные?).

Читайте такжеКарантин не поможет: экс-министр заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19

Даже в случае легкой незаметной формы есть и будут жалобы — как минимум слабость, усталость, невысокая лихорадка. Может исчезнуть вкус или обоняние. Тогда уже становится понятным, кто заболел и кого целесообразно обследовать.

Обращение в стационар

Хотя врачи стационаров просто с ног валятся от нагрузки и количества обращений, они предоставляют такую консультативную помощь, бегая от тяжелых больных в своем отделении к толпе паникеров на пропускнике.

Для стационарного лечения есть показания, критерии тяжести. Если после осмотра не видно опасных симптомов или подозрения на негативную динамику, человек должен лечиться дома.

Бессмысленная беспечность

Люди из высокой группы риска по сопутствующих заболеваниях должны быть осторожными и внимательными к своему здоровью.

Не теряйте время, обращайтесь вовремя.

Табу на применение противовирусных препаратов

Противовирусные не являются препаратами прямого действия на вирус. Они только усиливают и стимулируют действие нашей иммунной системы.

Читайте такжеСтепанов заявил о неожиданной проблеме из-за коронавируса: в чем причина

Сам по себе COVID-19 не оказывает такого разрушительного воздействия на ткани и клетки. Беда случается, когда организм неадекватно отвечает на чужеродный агент. В случае дисбаланса иммунной системы происходит "неправильный" защитный ответ. И иммунные клетки, убивая вирус, наносят значительные повреждения собственным тканям.

Поэтому запрещается использовать препараты, которые еще больше делают иммунитет агрессивным.

Неоправданная компьютерная томография

КТ — прекрасный высокоточный ценный метод, который в контексте COVID-19 используется очень часто нецелесообразно.

Гораздо лучше обычный рентген на 6-7 сутки. Он покажет четко, есть ли бактериальная пневмония. Тогда сразу можно принимать решение о назначении антибиотиков. И проверить затем контрольным снимком эффективность.

Коронавирус в Украине: