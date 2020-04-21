Комаровский объяснил, чего не должно быть в еде младенцев

В еду младенцев не нужно добавлять соль, посоветовал Евгений Комаровский / УНИАН

Педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский поделился, что детям первого года жизни в день необходимо менее 1 грамма соли, такое количество соли они могут получить из грудного молока, смеси или из стандартного набора продуктов.

Если самостоятельно готовить пищу младенцу, нужно забыть о добавлении соли, посоветовал медик в Instagram.

Комаровский подчеркнул, что малыши чрезвычайно восприимчивы к содержанию соли в продуктах.

"…Доказано, что избыточное потребление ребенком соли приводит к множеству проблем со здоровьем – наиболее чувствительны почки, негативно реагируют дыхательная и сердечно-сосудистая система, нарушается обмен веществ в костной ткани…", – добавил он.

Ранее Евгений Комаровский посоветовал, какую воду стоит давать младенцам. Педиатр отметил, что ключевое требование к детской питьевой воде - безопасность. Медик сообщил, что детям лучше всего давать негазированную и некипяченую столовую минеральную воду.