Диетолог предупредила, что нельзя пить в жару

В жару нельзя пить сладкую минеральную воду и крепкий алкоголь, предупредила врач / Фото: pennsylvaniafrack.com

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Александра Кириленко предупредила, что в жару нельзя пить сладкую минеральную воду и крепкие алкогольные напитки.

В жаркую погоду можно пить вино, но его стоит разбавлять напополам водой, рассказала медик в комментарии УНН.

Кириленко отметила, что солнечные удары чаще всего случаются во время употребления алкоголя и при курении кальяна.

"…на солнце сосуды имеют свойство резко расширяться, а под действием этих средств – алкоголя и табака, особенно кальянного табака, – сосуды расширяются быстрее и начинается такой коллапс. То есть, потеря сознания. На солнце это происходит гораздо быстрее, чем в прохладное время суток. Поэтому, это противопоказано…", – сказала врач.

Собеседница добавила, что в жару необходимо пить много воды, фиточаев, отваров из сухофруктов и лимонадов, чтобы не было обезвоживания.

Медик подчеркнула, что в случае отсутствия противопоказаний в сутки нужно выпивать количество воды, которое рассчитывается по формуле – 40 мл на килограмм массы тела.

Ранее российский врач-терапевт Ирина Ярцева говорила, что в жару нужно правильно пить кофе, поскольку этот напиток способствует выведению из организма жидкости. Медик сообщила, что после выпитой чашки кофе необходимо выпить стакан воды.