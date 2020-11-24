Что случится с телом при полном отказе от мяса - ответ ученых

Что случится с телом при полном отказе от мяса / Reuters

У тех людей, которые полностью отказываются есть мясо, могут возникнуть серьезные проблемы с костями.

К такому выводу после долгого исследование пришли ученые из Оксфордского университета в Великобритании, сообщает издание The Independent. Они выяснили, что приверженцы строгой веганской диеты гораздо чаще сталкиваются с переломами костей, чем те, кто регулярно ест мясо.

Для исследования было приглашено более 54 тысяч человек. Они были поделены на две группы ‒ одна придерживалась веганской или вегетарианской диеты, а вторая – регулярно употребляла в пищу мясо с рыбой.

Оказалось, что у веганов в среднем был понижен индекс массы тела, а частота переломов выросла на 20 случаев на тысячу человек. Самыми уязвимыми оказались кости бедра – риск переломов в таких случаях увеличился вдвое.

Ученые отметили ‒ правильно сбалансированная растительная диета повышает поступление питательных веществ и снижает риск развития диабета. Тем не менее, при этом нужно тщательно следить за уровнем кальция и белка (чтобы предотвратить ломкость костей).

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