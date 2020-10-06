Что такое красивый пенис: ученые дали ответ

Швейцарские исследователи, проводившие исследование, опросили 105 женщин/ Хочу

Журнал сексуальной медицины опубликовал новое исследование, призванное ответить на довольно необычный вопрос: "Что такое красивый пенис?"

Швейцарские исследователи, проводившие исследование, опросили 105 женщин (в возрасте от 16 до 45 лет) оценить важность различных характеристик полового члена.

Из восьми характеристик обхват и длина расположились где-то посередине, в то время как тремя главными качествами были - по порядку - "общий косметический вид", волосы на лобке и кожа полового члена.

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Другие черты, расположенные в конце списка: форма головки, внешний вид мошонки и, наконец, положение и форма отверстия уретры.

Но исследование было проведено, чтобы успокоить мужчин с гипоспадией - врожденным дефектом (затрагивающим до 0,5% мужчин), при котором отверстие уретры находится на нижней стороне полового члена или, в более редких случаях, в середине стержня или ближе к мошонке, а не к кончику.

Хотя это состояние обычно корректируется хирургическим путем в течение первого года жизни ребенка, эти мужчины склонны беспокоиться о том, что их пенисы выглядят "ненормально".

Однако, как подозревали исследователи, женщины не обращают внимания на уретру. Фактически, когда участникам исследования показали фотографии пенисов с хирургически восстановленной дистальной гипоспадией (наиболее распространенный тип), они оценили их как "нормально выглядящие", как и обрезанные гениталии.

Наконец, исследователи посмотрели на своих испытуемых-женщин и рассмотрели факторы, которые могли повлиять на их мнение. То, что они обнаружили, нас ничуть не удивило: "Множественный регрессионный анализ показал, что чем старше и сексуальнее женщина, тем нормальнее она воспринимает внешний вид пениса". С возрастом приходит всевозможная мудрость, в том числе большее принятие собственного тела и других.