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Что такое микропенис, как он выглядит и влияет на секс: врачи дали ответ

16 сентября 2020, 12:47

Микропенис - это реальное заболевание, которое можно диагностировать.

Травма пениса
Микропенис - это реальное заболевание, которое можно диагностировать. / ONsalus

Только небольшая часть мужчин имеет настоящий микропенис. Тем не менее, если вы окажетесь с микропарнем (или вам просто любопытно), вот некоторые вещи, которые нужно знать об этом расстройстве - от того, почему оно происходит, до того, как его небольшой размер действительно влияет на сексуальное удовлетворение.

Микропенис - это реальное заболевание, которое можно диагностировать. Общим критерием является длина пениса, измеренная с дорсальной (верхней) стороны, минимум на 2,5 стандартных отклонения меньшая, чем средний размер полового члена мужчины, - отмечает Джамин Брамбхатт, доктор медицины, эксперт по урологии и сексуальному здоровью в Orlando Health. "Учитывая это определение, все, что меньше 9 см в растянутом или вертикальном положении, можно считать "микропенисом", - говорит он Health.

В нашем мире, одержимом размерами, наличие микропениса может вызвать у мужчины чувство неловкости. И это может стать большим сюрпризом для его партнера.

Обычно микропенис диагностируется у новорожденных. "Это не условие, при котором член нормального размера внезапно сжимается", - говорит Брамбхатт.

Микропенис, вероятно, вызван гормональным отклонением во время вынашивания плода, говорит Араш Ахавейн, доктор медицинских наук, уролог из комплексной урологии в Лос-Анджелесе.

"Считается, что гормональный дисбаланс - это низкое производство тестостерона на этой стадии, которое обычно должно увеличиваться и вызывать быстрое увеличение полового члена у нормального плода мужского пола", - объясняет Ахавейн. "Микропенис, как сообщается, присутствует у 1,5 из 10 000 рожденных мальчиков".

Какой размер считается микро?

Что касается пениса ребенка, то его нормальный размер составляет 2,5 сантиметра в длину. "Все, что значительно меньше этого размера, будет считаться микропенисом", - сказала Одри Ри, доктор медицины, уролог клиники Кливленда.

Что касается взрослого члена, его средняя длина составляет 10 см в расслабленном состоянии и 13 см в прямом положении. Как отмечает доктор Брамбхатт выше, эрегированный микропенис имеет длину менее 3,65 дюйма - немного длиннее, чем длинный край кредитной карты.

Психологически это может быть сложно

Психологическое воздействие микропениса трудно недооценить. "Любое обсуждение микропениса имеет социальные и культурные последствия: что значит быть мужчиной? Как мужчины видят себя и как они видны? По каким стандартам они оцениваются?" - говорит Майкл Рейтано, доктор медицины, эксперт по сексуальному здоровью и дневной врач службы мужского здоровья Роман, рассказывает Health.

Как выглядит микропенис по мнению пользователей Reddit

Сообщество Reddit "MicroPenis" позволяет участникам публиковать подборки членов и комментарии. Там есть множество изображений с линейками и обычными предметами, такими как банка содовой, игральная карта и батарея для сравнения размера.

Однако ясно, что некоторые изображения не соответствуют определению микропениса из учебников. Некоторые пенисы маленькие, но не настолько, чтобы считаться микро. Другие скрыты в складках жира. Возможно, что некоторые из этих незаметных фаллосов являются примерами состояния, известного как "заглубленный пенис", а не микропенис.

Варианты лечения микропениса

"Иногда можно дать (младенцу с микропенисом) тонну тестостерона в первые три месяца жизни и заставить пенис расти", - говорит доктор Ри. Лечение тестостероном может быть эффективным даже после младенчества, если оно проводится до полового созревания.

Хирургия тоже возможна. Если стандартной процедуры удлинения полового члена недостаточно, может потребоваться фаллопластика, - говорит доктор Ахавейн. "Фаллопластика использует ткани из других участков тела (например, лоскуты мышц предплечья) для создания нового полового члена (и уретры) для пациента", - говорит он.

А как насчет секса с микропенисом?

По словам доктора Брамбхатта, наличие микропениса обычно не мешает мужчинам испытывать эрекцию, мастурбировать, испытывать оргазм или мочиться. Однако иногда микропарень не может иметь проникающего полового акта, указывает Ахавейн, что, в свою очередь, может означать, что для зачатия ребенка требуется технология вспомогательной репродукции (например, ЭКО).

"Хотя микропенис может быть дискомфортным для некоторых мужчин, полностью удовлетворяющая сексуальная жизнь может быть возможна как для них, так и для их партнеров", - говорит доктор Рейтано, добавляя, что "с функциональной точки зрения размер мужского пениса это наименее значимый аспект их сексуальной способности доставлять партнеру желаемое удовольствие".

Секс-педагог Кейт Скалиси, магистр здравоохранения, рекомендует сосредоточиться на сексуальных действиях, которые можно совершать, а не на тех, которые нельзя. "Вы можете получить массу удовольствия и удовольствия от пальцев, рта и игрушек", - говорит она.

"Попробуйте варианты миссионерской позиции, в которых партнер, находящийся внизу, опирается бедрами на стопку подушек, а затем ставит ноги прямо вверх, чтобы опираться на грудь и плечи партнера, в то время как проникающий партнер становится на колени". По ее словам, поза собаки - еще один отличный вариант, так как большие пенисы могут вызывать дискомфорт или боль. Все дело в поиске "творческих решений, позволяющих наслаждаться телами друг друга", - добавляет Скалиси.

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