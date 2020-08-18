УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Что убивает сексуальное желание: 14 причин

18 августа 2020, 11:16

Проблемы с партнером - одни из главных убийц сексуального влечения.

Секс
Проблемы с партнером - одни из главных убийц сексуального влечения./ hochu.ua

Некоторые люди в стрессе делают многое хорошо. Чувство сексуальности обычно не входит в их число. Стресс на работе, дома или в отношениях может случиться с кем угодно.

Вы можете многое сделать сами, и консультант или врач также могут помочь, сообщает WebMed.

Отношения

Проблемы с партнером - одни из главных убийц сексуального влечения. Для женщин чувство близости - важная часть желания. Представители обоих полов должны следить за последствиями ссор, плохого общения, ощущения себя преданным или других проблем с доверием. Если сложно вернуться на правильный путь, обратитесь к консультанту по отношениям.

Алкоголь

Выпивка может сделать вас более открытыми для секса. Но слишком много алкоголя может притупить сексуальное влечение. Пьянство также может отпугнуть вашего партнера. Если вам трудно пить меньше, обратитесь за помощью.

Сон

Если ваши сексуальные переживания ушли, возможно, вы не высыпаетесь. Вы ложитесь спать слишком поздно или слишком рано встаете? Есть ли у вас проблемы со сном или такое состояние, как апноэ во сне? Все, что мешает хорошему ночному отдыху, может испортить секс. Усталость лишает сексуальных чувств. Постарайтесь улучшить свой сон, а если это не поможет, поговорите со своим врачом.

Дети

Когда вы станете родителем, вы не потеряете сексуальное влечение. Однако вы теряете время на партнера, отдавая его детям. Наймите няню, чтобы дать себе время быть партнерами. У вас новорожденный? Попробуйте заняться сексом во время сна ребенка.

Лекарства

Некоторые препараты могут подавить желание. Среди них:

  • Антидепрессанты
  • Лекарства от кровяного давления
  • Противозачаточные таблетки (в некоторых исследованиях есть связь, в других - нет)
  • Химиотерапия
  • Препараты против ВИЧ
  • Финастерид

Может помочь смена лекарств или дозировок - спросите об этом своего врача и никогда не прекращайте принимать лекарства самостоятельно. Сообщите также своему врачу, если ваше половое влечение прекратится вскоре после начала приема нового препарата.

Уверенность

Чувствовать себя сексуально проще, если тебе нравится, как ты выглядишь. Работайте над тем, чтобы принять свое тело таким, какое оно есть сегодня, даже если вы работаете над тем, чтобы привести себя в форму. Хорошее отношение к себе может поднять вам настроение. Если ваш партнер не уверен в себе, заверьте его, что он сексуален.

Ожирение

Когда у вас избыточный вес или ожирение, желание часто угасает. Возможно, вам не нравится секс, вы не можете вести себя так, как хотите, или вас сдерживает низкая самооценка. Работа над тем, как вы относитесь к себе, с консультантом, если это необходимо, может иметь большое значение.

Эректильная дисфункция

Мужчины с ЭД (эректильной дисфункцией) часто беспокоятся о том, как они смогут вести себя сексуально, и это беспокойство может истощить их желание. ЭД можно лечить, и пары также могут работать, чтобы она не влияла на их отношения.

Секс, пара
С возрастом у мужчин уровень тестостерона может немного снизиться/ ТСН

Тестостерон

Гормон "Т", тестостерон, подпитывает половое влечение. С возрастом у мужчин уровень тестостерона может немного снизиться. Не все теряют желание секса, но некоторые теряют. Многие другие вещи - от отношений до веса - также влияют на половое влечение мужчины и уровень тестостерона, поэтому не существует универсального ответа для каждого мужчины.

Депрессия

Депрессия может лишить вас удовольствия от многих вещей, включая секс. Это одна из причин обратиться за помощью. Если ваше лечение включает прием лекарств, сообщите врачу, если у вас низкий уровень полового влечения, поскольку некоторые (но не все) лекарства от депрессии снижают половое влечение. Поговорите об этом и со своим терапевтом.

Менопауза

У многих женщин половое влечение угасает в период менопаузы. Отчасти это связано с такими симптомами, как сухость влагалища и боль во время секса. Но все женщины разные, и после менопаузы можно вести отличную сексуальную жизнь, заботясь о своих отношениях, самооценке и общем состоянии здоровья.

Отсутствие близости

Секс без чувства близости может убить желание. Близость - это больше, чем просто секс. Если ваша сексуальная жизнь праздна, попробуйте проводить вместе больше времени без секса, только вы двое. Разговаривайте, обнимайтесь, обменивайтесь массажем. Найдите способы выразить любовь, не занимаясь сексом. Приближение может восстановить ваше сексуальное влечение.

секс отношения
Сейчас вы просматриваете новость «Что убивает сексуальное желание: 14 причин». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:37
В Николаеве депутатов от ОПЗЖ забросали яйцами
11:30
Сверхъестественное 15 сезон: график выхода последних серий Видео
11:29
"Русский мир и месть": Аласания объяснил скандал со "Смуглянкой" к отбору на Евровидение
11:22
Коронавирус в Украине и в мире 18 августа: за сутки заразились 202 тысячи человек
11:16
Что убивает сексуальное желание: 14 причин Видео
11:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 августа: неожиданные новости и поддержка "шишки" Видео
11:02
Коронавирус в Киеве сбавил обороты: за сутки серьезно уменьшилось число новых больных
10:36
В МОЗ назвали четыре эпицентра COVID-19 в Украине Видео
10:24
"Безупречная служба": Лукашенко наградил силовиков Беларуси медалями Видео
10:14
Беларусь - вкусный тортик, который все хотят скушать. Даже Украина мнение
09:54
Мигрень: врачи назвали простое натуральное средство Видео
09:39
Преображение Господне 2020 – какие традиции важно соблюдать Видео
09:37
Канада отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси Видео
09:32
"Придется отвечать": на заводе в Гродно Лукашенко назвали бывшим президентом и выдвинули требования Видео
08:54
Коронавирус в Украине 18 августа: за сутки - более 1600 новых больных
08:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 августа: разгул бесов, победа или поражение Видео
08:48
От героя до изгоя: как изменилось отношение Украины к Лукашенко мнение
08:39
У Кравчука назвали дату новых переговоров по Донбассу в рамках Нормандского формата
08:29
Ученые выявили еще одну группу риска во время пандемии COVID-19
08:02
Лукашенко разменяет у Путина власть на новый СССР – Олег Жданов
07:58
Первый патент на вакцину против COVID-19 выдали в Китае
07:34
В США зафиксировали случай заражения чумой
06:56
У Беларуси есть два сценария: плохой и плохой мнение
06:30
Рост числа тяжелобольных: Украину накрывает вторая волна COVID-19 — врач Видео
06:15
"Для любителей вареников": блогерша топлес бесстыже засунула в рот вялый перчик
05:53
Ученые объяснили, почему пандемия COVID-19 грозит вспышкой ожирения
05:32
"Плетет сети вокруг жертв": астрологи предупредила, кому не стоит переходить дорогу
05:05
Ученые выяснили, какая ткань лучше всего защищает от COVID-19
04:50
Медики придумали новый и надежный способ борьбы с похмельем
04:30
Убивали украинцев: эксперт объяснил, почему Лукашенко отдал РФ боевиков Вагнера Видео
03:33
Ученые рассказали, чем опасен для здоровья недосып
02:54
Коронавирус уязвим: ученые нашли новое лекарство от COVID-19
02:25
В Польше рассказали, зачем Евросоюз вводит санкции против режима Лукашенко
01:31
Какой торрент скачать при выборе программы - лучшие клиенты для Windows
00:47
"Свои не нашла": экс-холостячка топлес в трусах мужа засветила грудь
00:34
"Это сделал один из вас": сестра Шерон Стоун подхватила коронавирус из-за нарушителей карантина
00:12
"Бросались на ментов": Лукашенко цинично оправдал пытки и избиения Видео
17 августа, понедельник
23:57
В белорусском Гродно со скандалом уволили троих журналистов
23:50
Шахтер разгромно проиграл Интеру и вылетел из Лиги Европы Фото Видео
23:28
"Тайное" совещание Зеленского по Беларуси: СМИ раскрыли подробности Видео
23:27
Радостные новости: в Китае зарегистрировали первую вакцину от Covid-19 Видео
23:01
Посещение хасидами Умани: Аваков озвучил решение Кабмина
22:29
В Киевской области забили тревогу и ограничили проведение религиозных праздников
22:27
На Донетчине девушка пыталась продать своего грудного ребенка
22:20
Здоровье печени: худшие и лучшие продукты для ее здоровья Видео
22:03
Коронавирус в Украине и в мире 17 августа: за сутки заразились 219 тысяч человек
22:00
Как похудеть легко: эксперты назвали натуральную добавку Видео
21:59
Протесты в Беларуси: почему Украина зря спрятала голову в песок мнение
21:32
У Тихановской призвали белорусов ко всеобщей забастовке
21:29
Кровавые протесты в Беларуси: сколько человек пропало без вести Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять