"Чудодейственное лекарство": ученые узнали простой способ прожить дольше

Вы могли бы увеличить продолжительность своей жизни/Pixabay

Ключом к тому, чтобы жить дольше, может стать здоровое, сбалансированное питание, включающее не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день, а также регулярные физические упражнения. Но вы могли бы увеличить продолжительность своей жизни, просто прогуливаясь пешком около часа каждый день.

По информации Express.co.uk, поддержание здорового образа жизни, в том числе правильное питание, имеет решающее значение для продления вашей жизни. Но вы также можете увеличить свою продолжительность жизни, выполняя регулярные упражнения. "Это "чудодейственное лекарство", которого мы все ждали", - сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Небольшое изменение диеты или образа жизни могут помочь увеличить продолжительность жизни и избежать ранней смерти.

Утверждается, что один из самых простых и лучших способов улучшить общее состояние здоровья и увеличить продолжительность жизни - это быстро ходить каждый день.

Каждый должен ходить 60 минут каждый день, сказал диетолог Эндрю Мерл. Но не обязательно это делать за раз. Вы можете распределить упражнение на весь день, чтобы сделать его более удобным.

Но вы также должны сочетать ходьбу с более интенсивными упражнениями для сердечно-сосудистой системы, добавил он.

"Я считаю, что упражнения являются мощным средством повышения производительности на ежедневной основе, и теперь я знаю, как делать упражнения для увеличения продолжительности здоровой жизни", - написал он в своем блоге.

"Ходите быстро по часу каждый день - это не должно происходить сразу. В выходные гуляйте повсюду, даже в далеких местах - делайте все возможное, чтобы оставить свой автомобиль в гараже или подъездной дороге на все выходные", - добавляет он.

Но если у вас нет возможности каждый день выполнять целый час упражнений, есть альтернативы. Всего 15 минут упражнений каждый день могут дать вам некоторые преимущества.

Ученые утверждают, что на каждые дополнительные 15 минут ежедневной активности, риск преждевременной смерти снижается примерно на четыре процента. Это также добавит около трех дополнительных лет к продолжительности вашей жизни.

Регулярные физические упражнения являются важным аспектом для улучшения общего состояния здоровья и помогают жить дольше.

Люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, на 50 процентов реже заболевают диабетом 2 типа и некоторыми видами рака, говорит NHS.

Это может даже снизить вероятность развития ишемической болезни сердца и инсульта до 35 процентов.