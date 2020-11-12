Цинк: врач назвал симптомы дефицита в организме

Без достаточного количества этого вещества люди могут испытывать такие симптомы, как пониженное либидо и обоняние/Pixabay

Цинк является важным минералом, который необходим нашему организму для поддержания важных процессов, таких как иммунная система и обмен веществ. Около одной трети людей во всем мире испытывают дефицит этого важного минерала. Без достаточного количества этого вещества люди могут испытывать такие симптомы, как пониженное либидо и обоняние.

Вот что вам нужно знать о признаках и симптомах дефицита цинка и о том, как включить больше этого минерала в свой рацион.

Что делает цинк?

Цинк играет важную роль в развитии и функционировании нашего организма, в том числе:

Поддерживает рост и развитие: цинк важен для роста и деления клеток. Это необходимо во время внутриутробного развития, младенчества и детства. Добавки цинка во время беременности снижают вероятность преждевременных родов, а также младенческих и детских болезней и смертности. По оценкам, более 80% беременных женщин во всем мире не соблюдают рекомендованные суточные дозы цинка.

Повышает иммунную функцию: известно, что цинк улучшает симптомы простудных заболеваний и даже содержится во многих безрецептурных лекарствах от простуды. Он работает, "связываясь с вирусами таким образом, чтобы они не попадали в наши клетки", - говорит Робин Фороутан, диетолог и представитель Академии питания и диетологии. Цинк также блокирует репликацию вирусов и играет роль в заживлении ран и восстановлении тканей.

Облегчает биохимические реакции: поддержание постоянного уровня цинка необходимо вашему организму для функционирования, так как он запускает многие метаболические реакции, такие как способность тонкого кишечника переваривать пищу. На самом деле, цинк требуется для более 300 химических реакций, протекающих в организме, - говорит Элад Тако, доцент кафедры пищевых наук Корнельского университета.

Признаки и симптомы дефицита цинка

Симптомы дефицита цинка могут отличаться от человека к человеку, поскольку минерал играет роль в самых разных функциях организма.

Симптомы легких случаев дефицита цинка включают:

Стоматит

Притупление вкуса или запаха

Низкое либидо у мужчин

Деформированные ногти

Плохое заживление ран

Потеря волос

Шероховатая кожа или высыпания

Согласно Фороутану, серьезный дефицит цинка может вызывать такие симптомы, как:

Когнитивные нарушения

Частые инфекции

Задержка роста у детей и подростков

Гипогонадизм у мужчин, когда организм не производит достаточного количества тестостерона

Поражения кожи

Причины дефицита цинка

Нормальный уровень цинка в крови составляет от 0,66 до 1,10 мкг / мл. Дефицит цинка возникает, когда уровень цинка в крови падает ниже этого диапазона. Это может произойти, если вы потребляете меньше рекомендуемой дневной нормы.

Некоторые группы людей подвержены повышенному риску дефицита цинка, например, люди с:

Алкоголизмом

Синдромом раздраженного кишечника (СРК)

Синдромом мальабсорбции - затрудняющие всасывание питательных веществ кишечником.

Энтеропатический акродерматит - редкое генетическое заболевание, которое мешает людям правильно усваивать цинк.

Келли Джонс, зарегистрированный диетолог из Пенсильвании, говорит, что люди, соблюдающие строгую веганскую или вегетарианскую диету, также могут подвергаться повышенному риску дефицита цинка. Это связано с тем, что фитиновая кислота - природное вещество, содержащееся в растениях и семенах, - может связываться с цинком и уменьшать его абсорбцию.

Употребление слишком большого количества клетчатки также может снизить усвоение цинка. "Вот почему важно получать клетчатку из цельных растительных продуктов в умеренных дозах, а не в больших дозах в большинстве пищевых добавок и обогащенных упакованных пищевых волокон", - говорит Джонс.

Диагностика

Если вы испытываете какие-либо симптомы дефицита цинка, обратитесь к врачу или обратитесь к диетологу. Они закажут анализ крови, мочи или волос, чтобы определить уровень цинка в вашем организме.

"Даже если это просто частые простуды, важно обратиться к врачу для обследования", - говорит Джонс. "Если это не дефицит цинка, это может быть вызвано низким потреблением множества других питательных веществ".

Лечение дефицита цинка

В зависимости от причины дефицита цинка врач может порекомендовать изменения в диете и, возможно, добавки цинка.

"Существует множество физиологических и других причин, например, диетических, которые могут привести к дефициту цинка, поэтому важно проконсультироваться со своим врачом, чтобы определить лучшие и конкретные варианты лечения", - говорит Тако.

Добавки

После постановки диагноза ваш врач может назначить добавку цинка, которая в два-пять раз превышает рекомендуемую дневную норму цинка на срок до шести месяцев. Верхний предел потребления цинка составляет 40 мг в день для взрослых и 4 мг в день для детей младше шести месяцев. Превышение этого количества может вызвать такие негативные последствия, как проблемы с желудком, почками или печенью. Вот почему вы всегда должны проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо добавки.

Людям, которые испытали состояния мозга или травмы, такие как судороги, эпилепсия или инсульты, не следует принимать добавки цинка, говорит Самба Редди, доктор философии, доктор философии, профессор кафедры нейронаук и экспериментальной терапии Техасского университета A&M. Это связано с тем, что у них с большей вероятностью ослаблен гематоэнцефалический барьер, а это означает, что цинк может легче проникать в мозг, вызывая повышенный риск судорог.

Диета

Вы также можете повысить уровень цинка, потребляя больше цинка с пищей. Вот несколько примеров продуктов, богатых цинком:

Устрицы: 74 мг

Говядина: 7 мг

Аляскинский камчатский краб: 6,5 мг

Свиные отбивные: 2,9 мг

Дефицит цинка возникает, когда вы не потребляете достаточное количество цинка с пищей или имеете основное заболевание, такое как алкоголизм или СРК, которое затрудняет его усвоение вашим организмом. Общие симптомы дефицита цинка включают язвы, выпадение волос, кожную сыпь и медленное заживление ран. Однако дефицит можно лечить с помощью контролируемых добавок и увеличения потребления минерала с пищей.