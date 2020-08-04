УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Цистит: причины,симптомы и факторы риска

4 августа 2020, 16:51

В большинстве случаев причиной цистита является инфекция мочевыводящих путей.

женщина, цистит
В большинстве случаев причиной цистита является инфекция мочевыводящих путей / Фото Pixaby

Цистит - это воспаление мочевого пузыря. В большинстве случаев причиной цистита является инфекция мочевыводящих путей (ИМП). ИМП происходит, когда бактерии попадают в мочевой пузырь или мочеиспускательный канал и начинают размножаться.

Содержание

  • Симптомы
  • Причины
  • Типы
  • Кто в зоне риска?
  • Профилактика

Это также может произойти с естественными бактериями в вашем теле, которые становятся вредоносными. Эти бактерии приводят к инфекции и вызывают воспаление.

Цистит не всегда происходит от инфекции. Например, некоторые лекарства и средства гигиены также могут вызывать воспаление.

Лечение цистита зависит от его первопричины. Большинство случаев цистита являются острыми или возникают внезапно. Случаи интерстициального цистита являются хроническими или длительными.

Цистит может поразить любого, но чаще всего он встречается у женщин.

Каковы симптомы цистита?

Симптомы цистита могут включать в себя:

  • частое желание помочиться
  • желание мочиться после того, как вы опорожнили мочевой пузырь
  • мутная или сильно пахнущая моча
  • низкая температура, если в сочетании с ИМП
  • кровь в твоей моче
  • боль во время полового акта
  • ощущения давления или наполнения мочевого пузыря
  • спазмы в животе или спине

Если инфекция мочевого пузыря распространяется на ваши почки, это может стать серьезной проблемой для здоровья. В дополнение к симптомам, перечисленным выше, симптомы почечной инфекции включают в себя:

  • тошнота
  • рвота
  • боль в спине или в бок
  • озноб

Кроме того, два дополнительных симптома, лихорадка или кровь в моче, сами по себе не являются симптомами цистита. Однако они могут возникать в связи с другими симптомами почечной инфекции.

Немедленно обратитесь к врачу, если считаете, что у вас почечная инфекция.

Причины цистита

Тип цистита зависит от его причины. Возможные причины цистита включают в себя:

  • инфекция мочевыводящих путей (ИМП)
  • принимать определенные лекарства
  • облучение
  • постоянное использование катетера
  • раздражающие средства гигиены

Типы цистита

Цистит может быть острым или интерстициальным. Острый цистит - это случай цистита, который возникает внезапно. Интерстициальный цистит (IC) представляет собой хронический или длительный случай цистита, который поражает несколько слоев ткани мочевого пузыря.

И острый и интерстициальный цистит имеют ряд возможных причин. Причину цистита определяет тип. Ниже приведены виды цистита:

Бактериальный цистит

Бактериальный цистит возникает, когда бактерии попадают в мочеиспускательный канал или мочевой пузырь и вызывают инфекцию. Это также может привести к тому, что обычно растущие бактерии в вашем организме становятся неуравновешенными. Инфекция приводит к циститу или воспалению в мочевом пузыре.

Важно лечить инфекцию мочевого пузыря. Если инфекция распространяется на ваши почки, это может стать серьезной проблемой для здоровья.

Лекарственный цистит

Некоторые лекарства могут вызвать воспаление мочевого пузыря. Лекарства проходят через ваше тело и в конечном итоге выходят через вашу мочевую систему. Некоторые лекарства могут раздражать ваш мочевой пузырь, когда они выходят из вашего тела.

Например, химиотерапевтические препараты циклофосфамид и ифосфамид могут вызывать цистит.

Лучевой цистит

Лучевая терапия используется для уничтожения раковых клеток и сокращения опухолей, но она также может повредить здоровые клетки и ткани. Лучевая терапия в области малого таза может вызвать воспаление мочевого пузыря.

Цистит инородного тела

Продолжающееся использование катетера, трубки, используемой для облегчения выделения мочи из мочевого пузыря, может увеличить риск бактериальной инфекции и повредить ткани в мочевых путях. И бактерии, и поврежденные ткани могут вызвать воспаление.

Химический цистит

Некоторые гигиенические средства могут раздражать мочевой пузырь. Продукты, которые могут вызвать цистит, включают:

  • спермицидные смазки
  • использование диафрагмы со спермицидом
  • женские гигиенические спреи
  • химические вещества

Цистит, связанный с другими состояниями

Иногда цистит возникает как симптом других заболеваний, таких как:

  • сахарный диабет
  • камни в почках
  • ВИЧ
  • увеличенная предстательная железа
  • травмы позвоночника

Кто подвержен риску цистита?

Цистит чаще встречается у женщин из-за их более короткой уретры. Тем не менее, как мужчины, так и женщины подвержены этому заболеванию.

Женщины могут подвергаться большему риску развития цистита, если они:

  • сексуально активны
  • беременны
  • испытали менопаузу
  • используют раздражающие средства личной гигиены

Мужчины могут подвергаться большему риску развития цистита, если у них увеличена простата из-за задержки мочи в мочевом пузыре.

Факторы риска, общие для мужчин и женщин, включают в себя:

  • текущая или недавняя инфекция мочевыводящих путей (ИМП)
  • лучевая терапия
  • химиотерапия
  • использование катетера
  • сахарный диабет
  • камни в почках
  • ВИЧ
  • травмы позвоночника
  • вмешательство в поток мочи

Профилактика цистита

Женщины должны вытираться спереди назад после испражнения, чтобы предотвратить распространение бактерий из кала. Кроме того, принятие душа вместо ванны может также помочь. Обязательно аккуратно промойте кожу в области половых органов.

Женщины должны опорожнять мочевой пузырь после полового акта и пить воду. Наконец, избегайте любых продуктов, которые раздражают интимную область.

здоровье болезнь
Сейчас вы просматриваете новость «Цистит: причины,симптомы и факторы риска». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:16
Особая экономическая зона для Донбасса: эксперт объяснил заявление Кравчука
16:56
Первый премьер-министр Украины присоединился к ТКГ по Донбассу Видео
16:51
Цистит: причины,симптомы и факторы риска Видео
16:49
В Запорожье женщина сожгла себя возле храма
16:38
Стало известно, когда в Киеве будет пересмотрен карантин
16:10
Эксперт оценил, как повлияют на Украину Курбан-байрам и прочие праздники
16:00
Высокое давление: названо количество шагов, способное снизить его Видео
15:50
В Кабмине пошли на попятную с карантином: что разрешили Видео
15:42
Самолет Путина засекли в Крыму, куда ранее приехал Медведчук – СМИ
15:40
Жесткий карантин: в Минздраве назвали главное условие выхода области из красной зоны
15:30
Танці з зірками 2020: назвали партнерш Позитива и Сергея Танчинца Видео
15:08
Открытие школ спровоцирует более масштабную волну коронавируса – исследование
15:00
Рак поджелудочной: когда желудок сигнализирует о смертельной болезни
14:56
"Подписал договор с дьяволом": Жвания рассказал, как Порошенко потворствовал "соросятам" Видео
14:30
Еще один город саботирует решение Киева по ужесточению карантина
14:29
Бунт против карантина: мэр Тернополя грозит властями из-за блокады Видео
14:17
Лукашенко пожаловался на невозможность называть оппонентов "шлюхами" Видео
14:08
"Повторять чужие ошибки": Лукашенко раскритиковал украинский закон о земле Видео
13:38
Дестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников Видео
13:35
Дания разрешила Газпрому достроить Северный поток-2: подробности
12:53
В Турции жестоко избили известную топ-модель из Украины
12:41
Лукашенко заявил об изменении статуса отношений с Россией Видео
12:32
Путин в августе предпримет попытку аннексии Беларуси: СМИ объяснили причину
12:11
В Кропивницком в больницу "скорой" подкинули труп
11:59
Когда Украина получит вакцину от COVID-19: названы примерные сроки Видео
11:37
Досрочное голосование на выборах президента Беларуси: появились заявления о нарушениях
11:19
В МОЗ объяснили, как прививка от гриппа поможет во время эпидемии COVID-19 Видео
11:19
Почему дорожает евро, и что будет с курсом осенью мнение
10:55
Украину накроет вторая волна коронавируса: в Минздраве дали тревожный прогноз Видео
10:50
Санкции против Северного потока-2: в Германии анонсировали меры в отношении США
10:34
В МОЗ объяснили правила въезда в Украину для иностранцев Видео
10:21
Захват отделения банка в центре Киева: террористу сообщили о подозрении Видео
10:12
Коронавирус в Украине и мире 4 августа: за сутки COVID-19 заболели 178 тысяч человек Видео
10:10
В Беларуси объявили срочную военную мобилизацию: СМИ рассказали подробности
09:52
Карантинный бунт в Тернополе: горсовет принял скандальное решение Видео
09:47
Путин торопится поглотить Беларусь мнение
09:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 августа: лживый совет, выигрыш и повышение Видео
09:26
Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: полицию заставили открыть дело Видео
09:25
Коронавирус в Украине 4 августа: в МОЗ дважды за утро обновили данные
09:07
Сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу августа: ученые дали неутешительный прогноз
09:05
Бессонница: эти продукты помогут наладить сон
08:50
Прячутся за журналистами: НСЖУ возмущен операцией СБУ с подставными телевизионщиками Видео
08:29
Украинцы во всем, что связано с коронавирусом, ведут себя как дикари мнение
08:23
Отказ от усиления карантина: Степанов рассказал, что грозит бунтующим регионам Видео
07:57
Ученые выяснили, где в теле "прячется" коронавирус после выздоровления
07:32
Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны
06:55
Безумный таракан: как Лукашенко в отчаянии хоронит сам себя и что ждать Украине мнение
06:30
Гороскоп на август 2020 года: кто будет "на коне" во второй половине
05:59
Последствия пандемии для психики: ученые сделали тревожное заявление
05:54
"Обо мне знает вся страна": эксперт рассказала, почему угрозы терактов появятся по всей Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять