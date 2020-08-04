Цистит: причины,симптомы и факторы риска

В большинстве случаев причиной цистита является инфекция мочевыводящих путей / Фото Pixaby

Цистит - это воспаление мочевого пузыря. В большинстве случаев причиной цистита является инфекция мочевыводящих путей (ИМП). ИМП происходит, когда бактерии попадают в мочевой пузырь или мочеиспускательный канал и начинают размножаться.

Содержание

Симптомы

Причины

Типы

Кто в зоне риска?

Профилактика

Это также может произойти с естественными бактериями в вашем теле, которые становятся вредоносными. Эти бактерии приводят к инфекции и вызывают воспаление.

Цистит не всегда происходит от инфекции. Например, некоторые лекарства и средства гигиены также могут вызывать воспаление.

Лечение цистита зависит от его первопричины. Большинство случаев цистита являются острыми или возникают внезапно. Случаи интерстициального цистита являются хроническими или длительными.

Цистит может поразить любого, но чаще всего он встречается у женщин.

Симптомы цистита могут включать в себя:

частое желание помочиться

желание мочиться после того, как вы опорожнили мочевой пузырь

мутная или сильно пахнущая моча

низкая температура, если в сочетании с ИМП

кровь в твоей моче

боль во время полового акта

ощущения давления или наполнения мочевого пузыря

спазмы в животе или спине

Если инфекция мочевого пузыря распространяется на ваши почки, это может стать серьезной проблемой для здоровья. В дополнение к симптомам, перечисленным выше, симптомы почечной инфекции включают в себя:

тошнота

рвота

боль в спине или в бок

озноб

Кроме того, два дополнительных симптома, лихорадка или кровь в моче, сами по себе не являются симптомами цистита. Однако они могут возникать в связи с другими симптомами почечной инфекции.

Немедленно обратитесь к врачу, если считаете, что у вас почечная инфекция.

Тип цистита зависит от его причины. Возможные причины цистита включают в себя:

инфекция мочевыводящих путей (ИМП)

принимать определенные лекарства

облучение

постоянное использование катетера

раздражающие средства гигиены

Цистит может быть острым или интерстициальным. Острый цистит - это случай цистита, который возникает внезапно. Интерстициальный цистит (IC) представляет собой хронический или длительный случай цистита, который поражает несколько слоев ткани мочевого пузыря.

И острый и интерстициальный цистит имеют ряд возможных причин. Причину цистита определяет тип. Ниже приведены виды цистита:

Бактериальный цистит

Бактериальный цистит возникает, когда бактерии попадают в мочеиспускательный канал или мочевой пузырь и вызывают инфекцию. Это также может привести к тому, что обычно растущие бактерии в вашем организме становятся неуравновешенными. Инфекция приводит к циститу или воспалению в мочевом пузыре.

Важно лечить инфекцию мочевого пузыря. Если инфекция распространяется на ваши почки, это может стать серьезной проблемой для здоровья.

Лекарственный цистит

Некоторые лекарства могут вызвать воспаление мочевого пузыря. Лекарства проходят через ваше тело и в конечном итоге выходят через вашу мочевую систему. Некоторые лекарства могут раздражать ваш мочевой пузырь, когда они выходят из вашего тела.

Например, химиотерапевтические препараты циклофосфамид и ифосфамид могут вызывать цистит.

Лучевой цистит

Лучевая терапия используется для уничтожения раковых клеток и сокращения опухолей, но она также может повредить здоровые клетки и ткани. Лучевая терапия в области малого таза может вызвать воспаление мочевого пузыря.

Цистит инородного тела

Продолжающееся использование катетера, трубки, используемой для облегчения выделения мочи из мочевого пузыря, может увеличить риск бактериальной инфекции и повредить ткани в мочевых путях. И бактерии, и поврежденные ткани могут вызвать воспаление.

Химический цистит

Некоторые гигиенические средства могут раздражать мочевой пузырь. Продукты, которые могут вызвать цистит, включают:

спермицидные смазки

использование диафрагмы со спермицидом

женские гигиенические спреи

химические вещества

Цистит, связанный с другими состояниями

Иногда цистит возникает как симптом других заболеваний, таких как:

сахарный диабет

камни в почках

ВИЧ

увеличенная предстательная железа

травмы позвоночника

Цистит чаще встречается у женщин из-за их более короткой уретры. Тем не менее, как мужчины, так и женщины подвержены этому заболеванию.

Женщины могут подвергаться большему риску развития цистита, если они:

сексуально активны

беременны

испытали менопаузу

используют раздражающие средства личной гигиены

Мужчины могут подвергаться большему риску развития цистита, если у них увеличена простата из-за задержки мочи в мочевом пузыре.

Факторы риска, общие для мужчин и женщин, включают в себя:

текущая или недавняя инфекция мочевыводящих путей (ИМП)

лучевая терапия

химиотерапия

использование катетера

сахарный диабет

камни в почках

ВИЧ

травмы позвоночника

вмешательство в поток мочи

Женщины должны вытираться спереди назад после испражнения, чтобы предотвратить распространение бактерий из кала. Кроме того, принятие душа вместо ванны может также помочь. Обязательно аккуратно промойте кожу в области половых органов.

Женщины должны опорожнять мочевой пузырь после полового акта и пить воду. Наконец, избегайте любых продуктов, которые раздражают интимную область.