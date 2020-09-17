Давление: симптомы, причины и лечение

Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет. / menslife.com

Высокое кровяное давление или гипертония возникает, когда ваше кровяное давление повышается до нездорового уровня. При измерении артериального давления учитывается, сколько крови проходит по кровеносным сосудам, и какое сопротивление кровь встречает при работе сердца.

Узкие артерии увеличивают сопротивление. Чем уже ваши артерии, тем выше будет ваше кровяное давление. В долгосрочной перспективе повышенное давление может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе болезни сердца.

Гипертония встречается довольно часто. Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет. Обычно вы не замечаете никаких симптомов. Но даже без симптомов высокое кровяное давление может вызвать повреждение кровеносных сосудов и органов, особенно мозга, сердца, глаз и почек.

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Раннее обнаружение важно. Регулярные измерения артериального давления могут помочь вам и вашему врачу заметить любые изменения. Если ваше кровяное давление повышено, ваш врач может попросить вас проверить его в течение нескольких недель, чтобы увидеть, остается ли оно повышенным или возвращается к нормальному уровню.

Лечение гипертонии включает в себя прием лекарств по рецепту и изменение здорового образа жизни. Если не лечить заболевание, это может привести к проблемам со здоровьем, включая сердечный приступ и инсульт.

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Что вызывает повышенное кровяное давление?

Есть два типа гипертонии. У каждого типа своя причина.

Первичная гипертензия также называется эссенциальной гипертензией. Этот вид гипертонии развивается с течением времени без установления причины. Исследователям до сих пор неясно, какие механизмы вызывают медленное повышение артериального давления. Сочетание факторов может сыграть роль. Эти факторы включают:

Гены: некоторые люди генетически предрасположены к гипертонии. Это может быть связано с генными мутациями или генетическими отклонениями, унаследованными от ваших родителей.

Физические изменения: если что-то в вашем теле изменится, вы можете начать испытывать проблемы со всем телом. Высокое кровяное давление может быть одной из таких проблем. Например, считается, что изменения функции почек из-за старения могут нарушить естественный баланс солей и жидкости в организме. Это изменение может вызвать повышение артериального давления в вашем организме.

Окружающая среда: со временем нездоровый образ жизни, такой как отсутствие физической активности и неправильное питание, может сказаться на вашем теле. Выбор образа жизни может привести к проблемам с весом. Избыточный вес или ожирение могут увеличить риск гипертонии.

Вторичная гипертензия часто возникает быстро и может стать более серьезной, чем первичная гипертензия. Несколько состояний, которые могут вызвать вторичную гипертензию, включают:

болезнь почек

обструктивное апноэ во сне

врожденные пороки сердца

проблемы с щитовидной железой

побочные эффекты лекарств

употребление запрещенных наркотиков

злоупотребление алкоголем или хроническое употребление

проблемы с надпочечниками

некоторые эндокринные опухоли

Гипертония обычно протекает бесследно. Многие люди не испытывают никаких симптомов. Могут потребоваться годы или даже десятилетия, чтобы заболевание достигло уровня, достаточно серьезного, чтобы симптомы стали очевидными. Даже тогда эти симптомы могут быть связаны с другими проблемами.

Симптомы тяжелой гипертонии могут включать:

головные боли

одышка

кровотечение из носа

головокружение

боль в груди

визуальные изменения

кровь в моче

Эти симптомы требуют немедленной медицинской помощи. Они возникают не у всех с гипертонией, но ожидание появления симптома этого состояния может быть фатальным. Лучший способ узнать, есть ли у вас гипертония, - это регулярно измерять артериальное давление. В кабинетах большинства врачей артериальное давление измеряется при каждом приеме.

Если вы проходите медосмотр только раз в год, поговорите со своим врачом о рисках гипертонии и других показаниях, которые могут вам понадобиться, чтобы следить за своим кровяным давлением.

Например, если у вас есть семейная история сердечных заболеваний или есть факторы риска развития этого состояния, ваш врач может порекомендовать вам проверять артериальное давление дважды в год. Это поможет вам и вашему врачу быть в курсе любых возможных проблем, прежде чем они станут проблемой.

Диагностировать гипертонию так же просто, как измерить артериальное давление. Если ваше кровяное давление повышено, врач может попросить вас снять дополнительные показания в течение нескольких дней или недель. Диагноз гипертонии редко ставится после одного чтения. Вашему врачу необходимо увидеть доказательства устойчивой проблемы. Это потому, что окружающая среда может способствовать повышению артериального давления, например, стресс, который вы можете испытывать, находясь в кабинете врача. Также уровень артериального давления меняется в течение дня.

Если ваше кровяное давление остается высоким, ваш врач, вероятно, проведет дополнительные анализы, чтобы исключить основные заболевания. Эти тесты могут включать:

анализ мочи

скрининг холестерина и другие анализы крови

проверка электрической активности сердца с помощью электрокардиограммы (ЭКГ, иногда также называемая ЭКГ)

УЗИ сердца или почек

Эти тесты могут помочь вашему врачу выявить любые вторичные проблемы, вызывающие повышенное кровяное давление. Они также могут изучить влияние высокого кровяного давления на ваши органы.

В это время ваш врач может начать лечение вашей гипертонии. Раннее лечение может снизить риск стойких повреждений.

Определить наиболее подходящий для вас вариант лечения врачу помогает ряд факторов. Эти факторы включают в себя тип гипертонии и выявленные причины.

Варианты лечения первичной гипертонии

Если ваш врач диагностирует у вас первичную гипертонию, изменение образа жизни может помочь снизить высокое кровяное давление. Если одного изменения образа жизни недостаточно или если оно перестает быть эффективным, врач может назначить лекарство.

Варианты лечения вторичной гипертонии

Если ваш врач обнаружит основную проблему, вызывающую вашу гипертонию, лечение будет сосредоточено на этом другом состоянии. Например, если лекарство, которое вы начали принимать, вызывает повышение артериального давления, ваш врач попробует другие лекарства, у которых нет этого побочного эффекта.

Иногда гипертония сохраняется, несмотря на лечение основной причины. В этом случае ваш врач может работать с вами, чтобы изменить образ жизни и прописать лекарства, которые помогут снизить артериальное давление.

Планы лечения гипертонии часто меняются. То, что сработало вначале, со временем может стать менее полезным. Ваш врач продолжит работать с вами, чтобы улучшить ваше лечение.