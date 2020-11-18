Дефицит магния в организме связали с неприятным состоянием

Магний играет важную роль в работе мозга и настроении. / 1zoom.ru

Магний - четвертый по содержанию минерал в вашем теле. Он участвует в более чем 600 клеточных реакциях, от создания ДНК до сокращения мышц. Эксперты в области здравоохранения показали, что низкий уровень магния связан со многими плохими последствиями для здоровья, включая слабость, депрессию, высокое кровяное давление, диабет 2 типа и болезни сердца.

Магний играет важную роль в работе мозга и настроении.

Фактически, ведущие эксперты в области здравоохранения считают, что человек может стать более склонным к депрессии, если в его организме низкий уровень магния.

Анализ, проведенный с участием более 8 800 человек в возрасте до 65 лет, у которых было самое низкое потребление магния, имел на 22 процента больший риск депрессии.

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Некоторые эксперты также считают, что низкое содержание магния в современной пище может вызвать многие случаи депрессии и психических заболеваний.

Утверждается, что добавки с магнием - один из лучших видов витаминов для защиты от сердечных приступов и высокого кровяного давления.

По словам Холланда и Барретта, магний помогает организму выделять гормоноподобное соединение, называемое простациклином.

Этот гормон снимает напряжение стенок кровеносных сосудов, что впоследствии снижает артериальное давление.

Поддержание нормального кровяного давления также снизит ваши шансы на смертельный сердечный приступ.

Добавление всего 100 мг магния в рацион может снизить риск диабета на целых 15 процентов.

Точно так же человек может быть более подвержен риску дефицита магния, если у него диагностирован диабет.

Это связано с тем, что пациенты склонны терять много магния с мочой, поскольку организм пытается избавиться от лишнего сахара.

Дефицит магния связан с инсулинорезистентностью, которая играет центральную роль в развитии диабета 2 типа. Дефицит магния может возникать из-за недостаточного потребления магния, нарушения всасывания минерала в кишечнике или чрезмерной его потери.

Большое количество магния может быть потеряно из-за продолжительных упражнений, лактации, чрезмерного потоотделения или хронической диареи, заболеваний почек, сверхактивной щитовидной железы или низкого уровня в крови.

Дефицит магния часто связан с низким уровнем кальция и калия в крови, а при его дефиците может возникнуть повышенная раздражительность нервной системы, включая спазмы рук и ног, мышечные подергивания или судороги.

Национальная медицинская академия рекомендует не превышать 350 мг дополнительного магния в день.

Природные пищевые источники магния включают зеленые, листовые овощи, орехи, бобы и цельнозерновые злаки.

Лучше всего есть цельную пищу, так как магний может быть потерян во время очистки и обработки.

Чтобы помочь вылечить ряд заболеваний и снизить риск дальнейших осложнений, настоятельно рекомендуется, чтобы ежедневная добавка магния была частью вашей повседневной привычки.