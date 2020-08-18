Депрессия: симптомы, причины и лечение

Депрессия классифицируется как расстройство настроения./ ya-lady.net

Депрессия классифицируется как расстройство настроения. Это можно описать как чувство печали, потери или гнева, мешающее повседневной деятельности человека.

Люди по-разному переживают депрессию. Это может помешать вашей повседневной работе, что приведет к потере времени и снижению производительности. Это также может повлиять на отношения и некоторые хронические заболевания.

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Состояния, которые могут ухудшиться из-за депрессии, включают:

артрит

астма

сердечно-сосудистые заболевания

рак

сахарный диабет

ожирение

Важно понимать, что временами подавленность - это нормальная часть жизни. Со всеми случаются печальные и печальные события. Но если вы регулярно чувствуете себя подавленным или безнадежным, возможно, вы имеете дело с депрессией.

Депрессия считается серьезным заболеванием, которое может ухудшиться без надлежащего лечения. Те, кто обращается за лечением, часто видят улучшение симптомов всего за несколько недель.

Депрессия может быть чем-то большим, чем постоянная грусть или чувство "грусти".

Большая депрессия может вызвать множество симптомов. Некоторые влияют на ваше настроение, а другие - на ваше тело. Симптомы также могут быть постоянными или приходить и уходить.

Симптомы депрессии могут проявляться по-разному у мужчин, женщин и детей.

Мужчины могут испытывать симптомы:

гнев, агрессивность, раздражительность, тревожность, беспокойство

чувство опустошенности, грусти, безнадежности

потеря интереса, прекращение получения удовольствия от любимых занятий, легкое чувство усталости, мысли о самоубийстве, чрезмерное употребление алкоголя, употребление наркотиков, участие в деятельности с повышенным риском

снижение полового влечения, отсутствие сексуальной активности

неспособность сосредоточиться, трудности с выполнением задач, задержка реакции во время разговора

бессонница, беспокойный сон, чрезмерная сонливость, бессонница всю ночь

усталость, боли, головная боль, проблемы с пищеварением

Женщины могут испытывать симптомы:

раздражительность

эмоциональное благополучие, такое как грусть или опустошенность, тревога или безнадежность

потеря интереса к деятельности, отказ от социальных занятий, мысли о самоубийстве

медленное мышление или речь

трудности со сном в течение ночи, раннее пробуждение, слишком много сна

снижение энергии, повышенная утомляемость, изменение аппетита, изменение веса, боли, головные боли, усиление судорог

Дети могут испытывать симптомы:

настроение, такое как раздражительность, гнев, перепады настроения, плач

чувство некомпетентности (например, "я ничего не могу сделать правильно") или отчаяние, плач, сильная грусть

неприятности в школе или отказ идти в школу, избегание друзей или братьев и сестер, мысли о смерти или самоубийстве

трудности с концентрацией внимания, снижение успеваемости в школе, изменения в оценках

режим сна, например, проблемы со сном или слишком много сна

потеря энергии, проблемы с пищеварением, изменение аппетита, потеря или набор веса

Эти физические симптомы депрессии доказывают, что депрессия не только в вашей голове.

Есть несколько возможных причин депрессии. Они могут варьироваться от биологических до косвенных.

Общие причины включают:

История семьи . Вы подвержены более высокому риску развития депрессии, если в вашей семье была депрессия или другое расстройство настроения.

. Вы подвержены более высокому риску развития депрессии, если в вашей семье была депрессия или другое расстройство настроения. Травма раннего детства . Некоторые события влияют на то, как ваше тело реагирует на страх и стрессовые ситуации.

. Некоторые события влияют на то, как ваше тело реагирует на страх и стрессовые ситуации. Строение мозга. Риск депрессии выше, если лобная доля мозга менее активна. Однако ученые не знают, происходит ли это до или после появления депрессивных симптомов.

Риск депрессии выше, если лобная доля мозга менее активна. Однако ученые не знают, происходит ли это до или после появления депрессивных симптомов. Медицинские условия. Определенные состояния могут подвергнуть вас более высокому риску, например хронические заболевания, бессонница, хроническая боль или синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Определенные состояния могут подвергнуть вас более высокому риску, например хронические заболевания, бессонница, хроническая боль или синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Употребление наркотиков . История злоупотребления наркотиками или алкоголем может повлиять на ваш риск.

Около 21 процента людей, употребляющих психоактивные вещества, также испытывают депрессию. Помимо этих причин, к другим факторам риска депрессии относятся:

низкая самооценка или самокритичность

личная история психического заболевания

определенные лекарства

стрессовые события, такие как потеря любимого человека, экономические проблемы или развод

Многие факторы могут повлиять на чувство депрессии, а также на то, у кого это заболевание, а у кого нет.

Причины депрессии часто связаны с другими элементами вашего здоровья.

Однако во многих случаях медицинские работники не могут определить, что вызывает депрессию.

Не существует единого теста для диагностики депрессии. Но ваш лечащий врач может поставить диагноз на основе ваших симптомов и психологической оценки.

В большинстве случаев они задают ряд вопросов о:

капризах

аппетите

режиме сна

уровни активности

мыслях

Поскольку депрессия может быть связана с другими проблемами со здоровьем, лечащий врач может также провести медицинский осмотр и заказать анализ крови. Иногда проблемы со щитовидной железой или дефицит витамина D могут вызвать симптомы депрессии.

Не игнорируйте симптомы депрессии. Если ваше настроение не улучшается или ухудшается, обратитесь за медицинской помощью. Депрессия - серьезное психическое заболевание, которое может привести к осложнениям.

Депрессию можно разбить на категории в зависимости от тяжести симптомов. / Александр Ваганов, photosight.ru

прибавка или потеря веса

физическая боль

проблемы с употреблением психоактивных веществ

панические атаки

проблемы в отношениях

социальная изоляция

мысли о самоубийстве

нанесение себе вреда

Депрессию можно разбить на категории в зависимости от тяжести симптомов. Некоторые люди испытывают легкие и временные эпизоды, в то время как другие испытывают тяжелые и продолжающиеся депрессивные эпизоды.

Есть два основных типа: сильное депрессивное расстройство и стойкое депрессивное расстройство.

Сильное депрессивное расстройство

Сильное депрессивное расстройство - более тяжелая форма депрессии. Для него характерны стойкие чувства печали, безнадежности и никчемности, которые не проходят сами по себе.

Чтобы получить диагноз клинической депрессии, вы должны испытать 5 или более из следующих симптомов в течение 2-недельного периода:

чувство подавленности большую часть дня

потеря интереса к повседневной деятельности

значительная потеря или увеличение веса

много сна или его отсутствие

замедленное мышление или движение

усталость или низкая энергия в большинстве дней

чувство никчемности или вины

потеря концентрации или нерешительность

повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве

Стойкое депрессивное расстройство (PDD) раньше называлось дистимией. Это более легкая, но хроническая форма депрессии.

Для постановки диагноза симптомы должны сохраняться не менее 2 лет. PDD может повлиять на вашу жизнь больше, чем депрессия, потому что она длится дольше.

Люди с PDD часто:

теряют интерес к нормальной повседневной деятельности

чувствуют безнадежность

им не хватает производительности

имеют низкую самооценку

Депрессию можно успешно вылечить, но важно придерживаться своего плана лечения.

Жить с депрессией может быть сложно, но лечение может помочь улучшить качество вашей жизни. Поговорите со своим врачом о возможных вариантах.

Вы можете успешно справиться с симптомами с помощью одной формы лечения или можете обнаружить, что комбинация методов лечения работает лучше всего.

Принято сочетать медицинские процедуры и методы лечения, связанные с образом жизни, в том числе следующие:

Лекарственные препараты

Ваш лечащий врач может прописать:

антидепрессанты

успокоительное

антипсихотические препараты

Каждый тип лекарств, используемых для лечения депрессии, имеет свои преимущества и потенциальный риск.

Психотерапия

Разговор с терапевтом поможет вам научиться справляться с негативными чувствами. Вам также могут помочь сеансы семейной или групповой терапии.

Световая терапия

Воздействие белого света помогает регулировать настроение и облегчать симптомы депрессии. Светотерапия обычно используется при сезонном аффективном расстройстве, которое сейчас называется большим депрессивным расстройством с сезонным характером.

Альтернативные методы лечения

Спросите своего врача об акупунктуре или медитации. Некоторые травяные добавки, такие как зверобой и рыбий жир, также используются для лечения депрессии.

Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать добавку или сочетать добавку с лекарствами, отпускаемыми по рецепту, потому что некоторые добавки могут вступать в реакцию с определенными лекарствами. Некоторые добавки также могут усугубить депрессию или снизить эффективность лекарств.

Упражнения

Старайтесь заниматься физической активностью по 30 минут от 3 до 5 дней в неделю. Физические упражнения могут увеличить производство эндорфинов - гормонов, улучшающих ваше настроение.

Избегайте алкоголя и наркотиков

Употребление наркотиков или злоупотребление ими может ненадолго улучшить ваше самочувствие. Но в конечном итоге эти вещества могут усугубить симптомы депрессии и тревоги.

Научитесь говорить нет

Чувство подавленности может усугубить симптомы тревоги и депрессии. Установление границ в вашей профессиональной и личной жизни может помочь вам почувствовать себя лучше.

Берегите себя

Вы также можете улучшить симптомы депрессии, позаботившись о себе. Это включает в себя много сна, здоровое питание, избегание негативных людей и участие в приятных занятиях.

Иногда депрессия не поддается лечению. Ваш лечащий врач может порекомендовать другие варианты лечения, если ваши симптомы не улучшатся.

К ним относятся электросудорожная терапия (ЭСТ) или повторяющаяся транскраниальная магнитная стимуляция (рТМС) для лечения депрессии и улучшения вашего настроения.