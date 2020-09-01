Депрессия у ребенка: как распознать и что с ней делать

Заметить симптомы депрессии у детей не всегда легко. / pixabay.com

К сожалению, многие родители не знают, как определить самые распространенные симптомы депрессии у детей. Если вы похожи на большинство людей, то думаете, что депрессия бывает только у взрослых. К сожалению, Центр по контролю за заболеваниями заявляет, что 3,7 процента детей в возрасте от 3 до 17 лет страдают депрессией. Симптомы депрессии у детей не всегда так очевидны.

Даже когда небо солнечное и жизнь кажется нормальной, ребенок может впасть в депрессию из-за химического дисбаланса, как и взрослый. Как родитель, учитель, родственник или кто-то, кто общается с молодежью, вы должны научиться распознавать признаки депрессии у детей и знать, когда обращаться за помощью.

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К сожалению, уровень самоубийств вырос до 14 детей на 100 000 человек. Признание криков о помощи необходимо для спасения следующего поколения.

Признаки депрессии

Глубокое чувство печали, которое длится не менее двух недель. Дети могут быть более раздражительными, чем подавленными.

Потеря интереса к любимому делу

Значительные изменения веса - прибавка или потеря нескольких кг

Бессонница

Нарушения режима сна или изменения в нем

Психомоторное возбуждение

Хроническая усталость

Чувство беспомощности, безнадежности или бесполезности

Увлечен смертью, умиранием или самоубийством

Следует отметить, что дети, которые пережили травмирующее событие в своей жизни, например потерю любимого человека, пройдут через этапы горя. Поскольку депрессия является частью этих стадий, ожидается, что они будут страдать от этих чувств.

Однако, если кажется, что они застряли на этом этапе, рекомендуется консультировать их, чтобы помочь им справиться со своими чувствами. Очень важно знать и уметь распознавать симптомы депрессии у детей.

Помощь при депрессии

Заметить симптомы депрессии у детей не всегда легко. Вы можете подумать, что у вашего ребенка проблемы с одноклассником или он стал жертвой издевательств. Однако не следует относиться к депрессии легкомысленно, поскольку самоубийство - вторая причина смерти среди людей в возрасте от 10 до 34 лет.

Если ваш ребенок соответствует критериям серьезного депрессивного расстройства, вы должны показать его педиатру или специалисту в области психического здоровья. В зависимости от возраста им может быть трудно получить необходимую помощь. В медицинском сообществе по-прежнему существует много стигматизации и сомнений в отношении детской депрессии.

В то время как первая линия лечения взрослых с депрессией - это антидепрессанты, врачи поначалу осторожно назначают детям такие лекарства. Терапия - это основное лечение, которое следует изучить, прежде чем переходить к рецепту лекарств. Кроме того, могут помочь многие лечебные травы.

Сегодняшняя терапия претерпела значительные изменения. При рассмотрении симптомов депрессии у детей важно найти терапевта, который хорошо разбирается в этом типе хронической печали у детей.

Игровая терапия - это наиболее часто используемый тип консультирования среди детей, поскольку дети могут лучше общаться, используя игрушки и устройства, а не просто рассказывая о своих проблемах. Еще один полезный вид консультирования - когнитивно-поведенческая терапия - еще один метод, который очень полезен и лучше подходит для детей старшего возраста.

Что делать родителям?

Симптомы депрессии у детей часто бывает не так просто обнаружить, особенно потому, что дети все равно бывают капризными. Помимо обращения за профессиональной помощью, вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь своему ребенку.

1. Поговорите со своим ребенком

Стремитесь к открытому диалогу со своим ребенком обо всем, а затем, когда что-то подобное возникает, вы знаете, что они будут общаться с вами. Вместо того, чтобы прямо задавать им вопросы, они, возможно, не смогут ответить. Вместо этого попробуйте заняться игровой терапией. Вашему ребенку ничего не понравится, кроме как поиграть в настольную игру или прогуляться с вами. В статье о психиатрии говорится, что эта привычка помогает детям более четко выражать свои чувства, когда им не хватает словарного запаса.

Младшие дети не могут что-то рационализировать, поэтому вы должны стараться придерживаться вопросов, на которые они могут ответить просто да или нет. Если они честны и изливают вам свое сердце, постарайтесь не осуждать. Когда вы не воспринимаете то, что они говорят, они могут отключиться и отказаться открываться дальше.

2. Дайте им возможность расслабиться и снять стресс

Маленьких детей легко развлечь, так как вы можете увлечь их рисованием, раскрашиванием, игрой в песочнице или пластилином. Найдите задачи, соответствующие возрасту, и занимайте их ум.

Детские психиатры продолжают изучать связь между просмотром телевизора и чувством депрессии. Исследования показывают неоднозначные результаты. Лучше всего не размещать малышей перед экраном телевизора и ожидать, что он волшебным образом решит их проблемы.

3. Технологии

Вы заняты, и вам нужно, чтобы ваш ребенок занимался деятельностью, которая не всегда связана с вами. Однако было бы неплохо, если бы вы никогда не использовали технические устройства в качестве няни. Конечно, эти устройства обеспечивают выход, но они также не побуждают вашего ребенка открываться и говорить с вами.

Американская педиатрическая ассоциация рекомендует проводить перед экраном не более двух часов в день. Временные рамки включают видеоигры, телевидение, ноутбуки, смартфоны и любые другие электронные устройства. Кроме того, у детей, которые все время занимаются видеоиграми, чаще развивается депрессия или тревожность.

Дайте детям конструктивные способы распоряжаться своим временем. Им понравится ходить в походы, заниматься ремеслом, кататься на велосипеде или рисовать. В наши дни дети стали зависимыми от своего экранного времени и предпочли бы отказаться от любых других занятий. Это вредно для ребенка.

4. Делите задачи

Дети бывают ошеломлены, когда им дают сразу несколько задач. Им нужно разбивать вещи на более мелкие части. Вы не хотите перегружать своего ребенка чем-либо, поэтому научитесь правильно делегировать полномочия, чтобы он мог справиться с поставленной задачей.

Не расстраивайтесь, если вам нужно на каждом этапе рассказывать своему ребенку, что он должен делать. Выполнение небольших заданий может раздражать ребенка, чей разум движется в 101 направлении. Кроме того, будьте готовы работать вместе со своим ребенком. Будьте тем, кто готов помочь, а не диктатором.

5. Положительная атмосфера

Вашим детям не нужно знать или решать ваши взрослые проблемы. Если есть финансовые проблемы, держите эти разговоры за закрытыми дверями. Не позволяйте им слышать, как вы ссоритесь, или видеть какое-либо физическое насилие между вами и вашим партнером.

Было бы полезно, если бы вы создали для своей семьи убежище, свободное от эмоциональных и физических ссор. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок чувствовал себя в безопасности и стабильно, вы должны создать атмосферу, способствующую его жизни.