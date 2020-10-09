Дерматолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами дома

Если ваши глаза выглядят усталыми и опухшими, домашние средства могут стать отличным первым средством лечения/Pixabay

Небольшой отек или отечность вокруг глаз - обычное явление, особенно с возрастом. Вот 10 домашних средств и дерматологических методов лечения опухших глаз, которые, как было доказано, уменьшают симптомы воспаления.

Если ваши глаза выглядят усталыми и опухшими, домашние средства могут стать отличным первым средством лечения.

1. Приложите холодный компресс

"Холодные компрессы помогают сузить расширенные сосуды под глазами, что помогает рассеять накопившуюся жидкость, которая приводит к появлению опухших или темных кругов под глазами", - говорит Алисандра Тобиа, лицензированный косметолог из Нью-Йорка.

Чтобы наложить холодный компресс, приложите к глазам прохладную влажную салфетку или пакет со льдом, завернутый в ткань, на 10–15 минут.

2. Попробуйте нарезанные огурцы или картофель

На протяжении веков огурец использовался для лечения кожных заболеваний. Успокаивающие свойства огурцов, такие как растительные антиоксиданты, могут уменьшить воспаление и увлажнить уставшую кожу, тем самым уменьшив отечность под глазами.

"Ломтики огурца определенно могут помочь, но вот забавный совет: картофель тоже! Картофель дольше остается прохладным и содержит много удивительных витаминов и антиоксидантов, которые помогают минимизировать темные круги и отечность под глазами", - говорит Тобиа.

Чтобы попробовать это, приложите тонко нарезанный охлажденный огурец или картофель к глазам, откинувшись на 10-15 минут.

3. Нанесите крем для глаз

Опухшие глаза также могут быть результатом плохого кровообращения под тонкой кожей вокруг глаз.

Кремы для глаз с витамином К и кофеином могут помочь улучшить кровообращение под глазами, говорит Денди Энглман, доктор медицины, дерматолог из Нью-Йорка. Это потому, что они вызывают сужение сосудов, что улучшает кровоток и уменьшает отечность глаз.

4. Принимайте лекарства от аллергии

"Аллергия может способствовать появлению кругов под глазами из-за воспаления. Крошечные кровеносные сосуды расширяются и прижимаются к коже, заставляя кожу выглядеть темнее", - говорит Энглман. Эта аллергическая реакция также может вызвать отечность.

Если ваши глаза опухают только весной и осенью или появляются другие симптомы аллергии, такие как покраснение или зуд, возможно, причина в аллергии. Лекарства от аллергии для местного и перорального применения могут помочь в их лечении.

5. Пересмотрите свои привычки сна

Если у вас опухшие глаза по утрам, это может быть связано с недостатком сна. Когда вы не высыпаетесь, ваши гормоны, отвечающие за регуляцию воды, могут нарушиться. Это может вызвать отек глаз из-за задержки воды или обезвоживания.

"Недостаток сна приводит к плохому водному балансу, что приводит к опухшим мешкам под глазами", - говорит Энглман. Чтобы предотвратить опухание глаз, спите семь-девять часов в сутки. Вы также можете спать на подперенной подушке, чтобы держать голову выше плеч. Это может улучшить кровообращение и отток жидкости во время сна, тем самым уменьшив отечность под глазами.

6. Избегайте соли и алкоголя."Диета с высоким содержанием соли и алкоголя приводит к задержке воды и отекам на лице. Это может вызвать плохой водный баланс в организме и обезвоживание, проявляющееся в виде опухших глаз", - говорит Энглман.

Чтобы уменьшить отек, ешьте не более 2 мг соли в день. Кроме того, употребляйте алкоголь на умеренном уровне - около одного напитка в день для женщин и двух для мужчин.

7. Сделайте себе массаж глаз

По словам Энглмана, массаж глаз может уменьшить отечность под глазами за счет улучшения кровообращения и оттока жидкости. "Я рекомендую начать с "точечного" движения изнутри наружу безымянным пальцем. Этот палец обычно не оказывает такого сильного давления на эту область".

Вы также можете массировать глаза нефритовым валиком или даже металлической ложкой. Поместите любой из них в холодильник на ночь и используйте его для легкого давления под глазами утром. Это может охладить пораженный участок и сузить кровеносные сосуды.

8. Рассмотрите возможность использования дермальных наполнителей

Кожные наполнители - одно из самых простых и эффективных дерматологических средств лечения опухших глаз. "Изящно помещенный инъекционный кожный наполнитель с гиалуроновой кислотой может изменить внешний вид отечности под глазами", - говорит Энглман.

9. Попробуйте гидродермабразию

По словам Тобии, гидродермабразия "действительно фантастическая процедура" для области под глазами. Гидродермабразия использует солевой раствор для отшелушивания и осветления кожи, стимулируя выработку коллагена - белка, придающего коже структуру.

Тобия говорит, что с помощью гидродермабразии можно избавиться от опухших глаз, сливая жидкость из-под кожи. Кроме того, "само лечение является недооцененным средством снятия стресса". Поскольку стресс может влиять на другие факторы образа жизни, такие как диета и продолжительность сна, снимающие стресс процедуры могут быть секретным оружием против симптомов опухших глаз.

10. Спросите о лазерной шлифовке

Лазерная шлифовка кожи при эпизодической отечности под глазами обычно не является первой линией лечения. Но если отечность под глазами вызвана избытком кожи из-за старения, это может быть вариантом.

"Для пациентов с избытком кожи вокруг глаз мы можем выполнить фракционированную шлифовку кожи или FRAXE", - говорит Энглеман. Этот тип процедуры шлифовки стимулирует естественный процесс восстановления коллагена в вашем организме, не повреждая здоровые ткани.

Отечность кожи под глазами, особенно когда вы впервые просыпаетесь, не является чем-то необычным. От них часто можно избавиться домашними средствами, но вы также можете рассмотреть возможность лечения у дерматолога или косметолога.