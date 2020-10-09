УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Дерматолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами дома

9 октября 2020, 10:29

Если ваши глаза выглядят усталыми и опухшими, домашние средства могут стать отличным первым средством лечения.

1602217645-5860.jpg
Если ваши глаза выглядят усталыми и опухшими, домашние средства могут стать отличным первым средством лечения/Pixabay

Небольшой отек или отечность вокруг глаз - обычное явление, особенно с возрастом. Вот 10 домашних средств и дерматологических методов лечения опухших глаз, которые, как было доказано, уменьшают симптомы воспаления.

Если ваши глаза выглядят усталыми и опухшими, домашние средства могут стать отличным первым средством лечения.

1. Приложите холодный компресс

"Холодные компрессы помогают сузить расширенные сосуды под глазами, что помогает рассеять накопившуюся жидкость, которая приводит к появлению опухших или темных кругов под глазами", - говорит Алисандра Тобиа, лицензированный косметолог из Нью-Йорка.

Чтобы наложить холодный компресс, приложите к глазам прохладную влажную салфетку или пакет со льдом, завернутый в ткань, на 10–15 минут.

2. Попробуйте нарезанные огурцы или картофель

На протяжении веков огурец использовался для лечения кожных заболеваний. Успокаивающие свойства огурцов, такие как растительные антиоксиданты, могут уменьшить воспаление и увлажнить уставшую кожу, тем самым уменьшив отечность под глазами.

"Ломтики огурца определенно могут помочь, но вот забавный совет: картофель тоже! Картофель дольше остается прохладным и содержит много удивительных витаминов и антиоксидантов, которые помогают минимизировать темные круги и отечность под глазами", - говорит Тобиа.

Чтобы попробовать это, приложите тонко нарезанный охлажденный огурец или картофель к глазам, откинувшись на 10-15 минут.

3. Нанесите крем для глаз

Опухшие глаза также могут быть результатом плохого кровообращения под тонкой кожей вокруг глаз.

Кремы для глаз с витамином К и кофеином могут помочь улучшить кровообращение под глазами, говорит Денди Энглман, доктор медицины, дерматолог из Нью-Йорка. Это потому, что они вызывают сужение сосудов, что улучшает кровоток и уменьшает отечность глаз.

4. Принимайте лекарства от аллергии

"Аллергия может способствовать появлению кругов под глазами из-за воспаления. Крошечные кровеносные сосуды расширяются и прижимаются к коже, заставляя кожу выглядеть темнее", - говорит Энглман. Эта аллергическая реакция также может вызвать отечность.

Если ваши глаза опухают только весной и осенью или появляются другие симптомы аллергии, такие как покраснение или зуд, возможно, причина в аллергии. Лекарства от аллергии для местного и перорального применения могут помочь в их лечении.

5. Пересмотрите свои привычки сна

Если у вас опухшие глаза по утрам, это может быть связано с недостатком сна. Когда вы не высыпаетесь, ваши гормоны, отвечающие за регуляцию воды, могут нарушиться. Это может вызвать отек глаз из-за задержки воды или обезвоживания.

"Недостаток сна приводит к плохому водному балансу, что приводит к опухшим мешкам под глазами", - говорит Энглман. Чтобы предотвратить опухание глаз, спите семь-девять часов в сутки. Вы также можете спать на подперенной подушке, чтобы держать голову выше плеч. Это может улучшить кровообращение и отток жидкости во время сна, тем самым уменьшив отечность под глазами.

6. Избегайте соли и алкоголя."Диета с высоким содержанием соли и алкоголя приводит к задержке воды и отекам на лице. Это может вызвать плохой водный баланс в организме и обезвоживание, проявляющееся в виде опухших глаз", - говорит Энглман.

Чтобы уменьшить отек, ешьте не более 2 мг соли в день. Кроме того, употребляйте алкоголь на умеренном уровне - около одного напитка в день для женщин и двух для мужчин.

7. Сделайте себе массаж глаз

По словам Энглмана, массаж глаз может уменьшить отечность под глазами за счет улучшения кровообращения и оттока жидкости. "Я рекомендую начать с "точечного" движения изнутри наружу безымянным пальцем. Этот палец обычно не оказывает такого сильного давления на эту область".

Вы также можете массировать глаза нефритовым валиком или даже металлической ложкой. Поместите любой из них в холодильник на ночь и используйте его для легкого давления под глазами утром. Это может охладить пораженный участок и сузить кровеносные сосуды.

8. Рассмотрите возможность использования дермальных наполнителей

Кожные наполнители - одно из самых простых и эффективных дерматологических средств лечения опухших глаз. "Изящно помещенный инъекционный кожный наполнитель с гиалуроновой кислотой может изменить внешний вид отечности под глазами", - говорит Энглман.

9. Попробуйте гидродермабразию

По словам Тобии, гидродермабразия "действительно фантастическая процедура" для области под глазами. Гидродермабразия использует солевой раствор для отшелушивания и осветления кожи, стимулируя выработку коллагена - белка, придающего коже структуру.

Тобия говорит, что с помощью гидродермабразии можно избавиться от опухших глаз, сливая жидкость из-под кожи. Кроме того, "само лечение является недооцененным средством снятия стресса". Поскольку стресс может влиять на другие факторы образа жизни, такие как диета и продолжительность сна, снимающие стресс процедуры могут быть секретным оружием против симптомов опухших глаз.

10. Спросите о лазерной шлифовке

Лазерная шлифовка кожи при эпизодической отечности под глазами обычно не является первой линией лечения. Но если отечность под глазами вызвана избытком кожи из-за старения, это может быть вариантом.

"Для пациентов с избытком кожи вокруг глаз мы можем выполнить фракционированную шлифовку кожи или FRAXE", - говорит Энглеман. Этот тип процедуры шлифовки стимулирует естественный процесс восстановления коллагена в вашем организме, не повреждая здоровые ткани.

Отечность кожи под глазами, особенно когда вы впервые просыпаетесь, не является чем-то необычным. От них часто можно избавиться домашними средствами, но вы также можете рассмотреть возможность лечения у дерматолога или косметолога.

здоровье глаза красота
Сейчас вы просматриваете новость «Дерматолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами дома». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:46
У Тернополя есть шанс покинуть "красную" зону карантина
10:31
В Украине взлетят цены на газ: эксперты назвали новые тарифы Видео
10:29
Дерматолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами дома Видео
10:28
Новый антирекорд: коронавирус в Украине 9 октября заразил почти 6 тысяч людей Видео
10:26
Протесты в Кыргызстане: правительство отправлено в отставку
10:07
Врач объяснил, почему карантин в Украине вводить нельзя
09:52
Коронавирус в Украине установит новые антирекорды: врач дал мрачный прогноз Видео
09:37
В Киеве коронавирус побил рекорд
09:32
Синоптик предупредил о резком похолодании: в Украину идут снег и морозы Видео
09:16
Война за Нагорный Карабах: в Армении сильнее закрутили гайки Видео
09:12
Глисты: медики рассказали о симптомах, лечении и осложнениях Видео
09:08
Экономический ослик Украины мнение
08:42
Гороскоп для всех на 9 октября: "царь горы" и двойные неприятности Видео
08:40
Украинских пользователей ВКонтакте не будут ставить на учет – СМИ
08:29
Путин выдвинул требование по Карабаху и назначил встречу Видео
08:15
Появится ли в Украине военная база Великобритании
08:06
Врачи указали на продукты, вызывающие воспаление: топ-6 Видео
07:59
В Украине предложили ввести "карантин выходного дня" Видео
07:29
ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд заражений Covid-19 в мире Видео
07:16
Как понять, насколько вы здоровы: названы 8 способов Видео
07:01
Президент Кыргызстана заявил о готовности уйти в отставку и назвал условие Видео
06:55
Как британская военная база поможет Украине отвадить от себя Россию мнение
06:33
Когда скрутит сосуды: магнитная буря на этой неделе потреплет нервы Видео
06:01
Астролог назвал отпетого эгоиста среди знаков Зодиака Видео
05:27
Экс-депутат Госдумы оценил шансы новой русско-турецкой войны Видео
04:54
Ученые назвали главный признак мужчины, склонного к изменам
04:11
"Футбол теряет эрекцию": Ирина Морозюк похвасталась своими "мячиками"
03:42
Ученый объяснил, почему взбесился Covid-19 в Украине и мире Видео
03:06
В Харькове неизвестный на авто размазал по асфальту пенсионерку - фото 18+
02:30
Гороскоп для всех на 10 октября: встреча со спутником жизни и "проблемная" зависть Видео
01:35
"К черту стеснение!": Полина Фаворская без белья засветила грудь
00:55
Как после химиотерапии: врачи дали советы переболевшим коронавирусом
00:19
День риэлтора – поздравления в прозе, стихах и картинках на любой вкус
08 октября, четверг
23:59
Германия Навальным будет шантажировать РФ по Северному потоку-2 - Пономарев
23:42
Боксер Беринчик техническим нокаутом защитил титул WBO Видео
23:24
Помощник Зеленского тайно встречался с Ахметовым - СМИ Видео
22:59
Новый антирекорд: коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки Видео
22:56
Евродепутат объяснила причину обращения к Арахамии по безвизу Видео
22:32
Отравление Навального: кто рискует попасть под санкции ЕС
22:24
Звезду реалити избили и вываляли в грязи из-за его девушки
22:09
В полиции озвучили подробности смерти трех молодых военных под Житомиром Видео
22:08
Выяснилось, во сколько обходится лечение одного пациента с Covid-19
21:40
У Трампа озвучили новую дату дебатов с Байденом
21:24
Оргазм: названы причины его отсутствия у женщин Видео
21:08
В Южной Корее не могут потушить 33-этажный дом Фото Видео
21:07
Жесткая вода: как уберечь волосы Видео
21:05
Ляшко анонсировал ужесточение карантина в Украине: названы четкие сроки Видео
21:04
Не так, как в Европе: иммунолог ошарашил сроками первой волны коронавируса Видео
20:52
Как распознать изменника: сексологи указали на необычную физиологическую особенность
20:44
Верхушку Нафтогаза обвинили в госизмене: что известно Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять