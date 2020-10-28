Детям до двух лет категорически нельзя: Комаровский дал совет молодым родителям

Комаровский дал совет молодым родителям / УНИАН

Известный доктор-педиатр​ Евгений Комаровский рассказал, почему маленьким детям категорически нельзя спать на подушке.

Как написал Комаровский на своей странице в Instagram, спать на подушке можно только после двух лет. До этого использовать подушку для сна не рекомендуется.

"До двух лет никакая подушка ребенку не нужна. До одного года подушка категорически не нужна", - пишет врач.

Доктор Комаровский отмечает, что у детей пропорции головы совсем не такие, как у взрослых, и расстояние от уха до кровати у них намного меньше, потому что голова - больше. Как правило, до двух лет ребенку никакие подушки не нужны, в каком бы положении он не спал.

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"После двух лет желательна плотненькая подушка, которая должна быть толщиной около двух сантиметров. То есть, расстояние от уха до плеча – это и есть толщина подушки", - подытожил эксперт.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: