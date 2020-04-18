Девственница поневоле: женщина на много лет лишилась секса из-за болезни

Женщина много лет была без секса из-за вагинизма / yellmed.ru

Петек Татли, жительница Стамбула (Турция) вплоть до своего 30-летия не могла заниматься из-за редкого заболевания.

Такое сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. Ныне 38-летняя женщина рассказала, что любая попытка секса много лет причиняла ей ужасную боль.

У нее диагностировали вагинизм — патологию, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным проникновение пениса или фаллоимитатора.

Лишь в 30 лет Петек Татли подыскала клинику, которая специализировалась на лечении вагинизма. После некоторого времени она решилась отправиться в путешествие - с целью духовного саморазвития. В поездке она познакомилась с Йоханном, с которым у нее начался роман. Лишь с этим мужчиной она смогла заняться сексом, не испытывая дикой боли.

Напомним, ранее в США от тяжелой формы вагинизма излечилась 32-летняя школьная учительница Кэрен Буоно. Болезнь мешала ей заниматься сексом более шестнадцати лет.