Девственница поневоле: женщина на много лет лишилась секса из-за болезни

Такая вот история - редкая болезнь на многие годы лишила женщину радостей секса.
Петек Татли, жительница Стамбула (Турция) вплоть до своего 30-летия не могла заниматься из-за редкого заболевания.
Такое сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. Ныне 38-летняя женщина рассказала, что любая попытка секса много лет причиняла ей ужасную боль.
У нее диагностировали вагинизм — патологию, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным проникновение пениса или фаллоимитатора.
Лишь в 30 лет Петек Татли подыскала клинику, которая специализировалась на лечении вагинизма. После некоторого времени она решилась отправиться в путешествие - с целью духовного саморазвития. В поездке она познакомилась с Йоханном, с которым у нее начался роман. Лишь с этим мужчиной она смогла заняться сексом, не испытывая дикой боли.
Напомним, ранее в США от тяжелой формы вагинизма излечилась 32-летняя школьная учительница Кэрен Буоно. Болезнь мешала ей заниматься сексом более шестнадцати лет.