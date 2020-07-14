Диабет 1 типа: симптомы, факторы риска и лечение

Ученые, диабет / Mskgazeta

Диабет 1 типа является хроническим заболеванием. У людей с диабетом 1 типа клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, разрушаются, и организм не может вырабатывать инсулин.

Инсулин - это гормон, который помогает клеткам вашего организма использовать глюкозу для получения энергии. Тело получает глюкозу из пищи, которую вы едите. Инсулин позволяет глюкозе проникать из крови в клетки тела.

Когда клеток достаточно, печень и мышечные ткани накапливают дополнительную глюкозу, также называемую уровнем сахара в крови, в форме гликогена. Он распадается и выделяется, когда организму нужна энергия между приемами пищи, во время тренировки или во время сна.

Читайте такжеДиабет и инсульт: что может случится с организмом

При диабете 1 типа организм не может перерабатывать глюкозу из-за недостатка инсулина. Глюкоза из пищи не может попасть в клетки. Это оставляет слишком много глюкозы, циркулирующей в крови. Высокий уровень сахара в крови может привести как к краткосрочным, так и долгосрочным проблемам.

Диабет 1 типа

чрезмерный голод

чрезмерная жажда

затуманенное зрение

усталость

частое мочеиспускание

резкое похудение за короткий промежуток времени

У человека также может развиться кетоацидоз, осложнение диабета. Симптомы этого состояния включают в себя:

учащенное дыхание

сухая кожа и рот

прилив крови к лицу

запах фруктового дыхания

тошнота

рвота или боль в животе

Если у вас один или несколько симптомов диабета 1 типа, вам следует посетить своего врача. Но если у вас есть симптомы кетоацидоза, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Кетоацидоз - неотложная медицинская помощь.

Существует два основных типа диабета: тип 1 и тип 2. У них сходные симптомы, и со временем они могут привести ко многим одинаковым осложнениям. Тем не менее, это очень разные заболевания.

Диабет типа 1 является результатом того, что организм сам не производит инсулин. Прием инсулина необходим для выживания, для перемещения глюкозы из кровотока в клетки организма.

Для людей с диабетом 2 типа клетки перестали хорошо реагировать на инсулин. Организм борется за перенос глюкозы из крови в клетки, несмотря на достаточный уровень гормона.

Диабет 1 типа развивается очень быстро, и симптомы очевидны. Для людей с диабетом 2 типа, состояние может развиваться в течение многих лет. Фактически, человек с диабетом 2 типа может не знать, что болен, пока у него не возникнет осложнение.

Два типа диабета вызваны разными причинами. У них также есть уникальные факторы риска.

Точная причина диабета 1 типа неизвестна. Однако считается, что это аутоиммунное заболевание. Иммунная система организма по ошибке атакует бета-клетки поджелудочной железы. Это клетки, которые вырабатывают инсулин. Ученые не до конца понимают, почему это происходит.

Генетические и экологические элементы, такие как вирусы, могут играть роль.

Диабет типа 1 обычно диагностируется с помощью серии тестов. Некоторые из них могут быть проведены быстро, в то время как другие требуют часов подготовки или мониторинга.

Диабет 1 типа часто развивается быстро. Людям ставят диагноз, если:

уровень сахара в крови натощак> 126 мг / дл по двум отдельным тестам

случайный уровень сахара в крови> 200 мг / дл, наряду с симптомами диабета

гемоглобин A1c> 6,5 на двух отдельных тестах

Эти критерии также используются для диагностики диабета 2 типа. На самом деле, люди с диабетом типа 1 иногда ошибочно диагностируются как имеющие тип 2.

Врач может не осознавать, что вам неправильно поставлен диагноз, пока у вас не начнутся осложнения или ухудшение симптомов, несмотря на лечение.

Когда уровень сахара в крови становится настолько высоким, что возникает диабетический кетоацидоз, вы сильно болеете. Это часто является причиной, по которой люди оказываются в больнице или кабинете врача, а затем диагностируется диабет 1 типа.

Если у вас есть какие-либо симптомы диабета, ваш врач, скорее всего, назначит анализы. Узнайте, как выполняется каждый из этих тестов и что они показывают.

Если вы болеете диабетом 1 типа, ваш организм не сможет вырабатывать собственный инсулин. Вам нужно будет принимать инсулин, чтобы помочь организму использовать сахар в крови. Другие методы лечения также могут быть полезны для контроля симптомов диабета 1 типа.

Инсулин

Люди с диабетом 1 типа должны принимать инсулин каждый день. Вы обычно принимаете инсулин через инъекцию.

Некоторые люди используют инсулиновую помпу. Насос вводит инсулин через отверстие в коже. Для некоторых людей это может быть проще, чем укол. Это может также помочь выровнять взлеты и падения уровня сахара в крови.

Количество необходимого инсулина меняется в течение дня. Люди с диабетом 1 типа регулярно проверяют уровень сахара в крови, чтобы выяснить, сколько им нужно инсулина. Как диета, так и физические упражнения могут влиять на уровень сахара в крови.

Существует несколько типов инсулина. Ваш врач может попросить вас сделать несколько попыток, чтобы найти то, что подходит вам лучше всего. Прочитайте о различиях в инсулине и как его вводят.

Семейный анамнез может быть важен в некоторых случаях диабета 1 типа / Sputnik MD

Факторы риска развития диабета 1 типа недостаточно изучены. Тем не менее, некоторые потенциальные факторы были определены.

История семьи

Семейный анамнез может быть важен в некоторых случаях диабета 1 типа. Если у вас есть член семьи с диабетом 1 типа, ваш риск его развития увеличивается.

Несколько генов были связаны с этим условием. Однако не у всех, у кого есть эти гены, развивается диабет 1 типа. Многие исследователи и врачи считают, что у некоторых людей развивается некий тип триггера, который вызывает развитие диабета 1 типа, но не у других.

Раса

Раса может быть фактором риска развития диабета 1 типа. Данный тип диабета чаще встречается у белых людей, чем у людей других рас.

Факторы окружающей среды

Некоторые вирусы могут вызывать диабет 1 типа. Однако неясно, кто из них может быть виновником.

Кроме того, люди, проживающий в холодном климате чаще страдают диабетом 1 типа. Врачи также диагностируют больше случаев заболевания типа 1 зимой, чем летом.