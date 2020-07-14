Диабет 1 типа: симптомы, факторы риска и лечение

Диабет 1 типа является хроническим заболеванием. У людей с диабетом 1 типа клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, разрушаются, и организм не может вырабатывать инсулин.
Инсулин - это гормон, который помогает клеткам вашего организма использовать глюкозу для получения энергии. Тело получает глюкозу из пищи, которую вы едите. Инсулин позволяет глюкозе проникать из крови в клетки тела.
Когда клеток достаточно, печень и мышечные ткани накапливают дополнительную глюкозу, также называемую уровнем сахара в крови, в форме гликогена. Он распадается и выделяется, когда организму нужна энергия между приемами пищи, во время тренировки или во время сна.
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При диабете 1 типа организм не может перерабатывать глюкозу из-за недостатка инсулина. Глюкоза из пищи не может попасть в клетки. Это оставляет слишком много глюкозы, циркулирующей в крови. Высокий уровень сахара в крови может привести как к краткосрочным, так и долгосрочным проблемам.
Диабет 1 типа
- Симптомы диабета 1 типа
- Диабет 1 или диабет 2
- Причины диабета 1 типа
- Диагностика диабета 1 типа
- Лечение диабета 1 типа
- Факторы риска диабета 1 типа
Симптомы диабета 1 типа
- чрезмерный голод
- чрезмерная жажда
- затуманенное зрение
- усталость
- частое мочеиспускание
- резкое похудение за короткий промежуток времени
У человека также может развиться кетоацидоз, осложнение диабета. Симптомы этого состояния включают в себя:
- учащенное дыхание
- сухая кожа и рот
- прилив крови к лицу
- запах фруктового дыхания
- тошнота
- рвота или боль в животе
Если у вас один или несколько симптомов диабета 1 типа, вам следует посетить своего врача. Но если у вас есть симптомы кетоацидоза, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Кетоацидоз - неотложная медицинская помощь.
Диабет 1 или диабет 2
Существует два основных типа диабета: тип 1 и тип 2. У них сходные симптомы, и со временем они могут привести ко многим одинаковым осложнениям. Тем не менее, это очень разные заболевания.
Диабет типа 1 является результатом того, что организм сам не производит инсулин. Прием инсулина необходим для выживания, для перемещения глюкозы из кровотока в клетки организма.
Для людей с диабетом 2 типа клетки перестали хорошо реагировать на инсулин. Организм борется за перенос глюкозы из крови в клетки, несмотря на достаточный уровень гормона.
Диабет 1 типа развивается очень быстро, и симптомы очевидны. Для людей с диабетом 2 типа, состояние может развиваться в течение многих лет. Фактически, человек с диабетом 2 типа может не знать, что болен, пока у него не возникнет осложнение.
Два типа диабета вызваны разными причинами. У них также есть уникальные факторы риска.
Причины диабета 1 типа
Точная причина диабета 1 типа неизвестна. Однако считается, что это аутоиммунное заболевание. Иммунная система организма по ошибке атакует бета-клетки поджелудочной железы. Это клетки, которые вырабатывают инсулин. Ученые не до конца понимают, почему это происходит.
Генетические и экологические элементы, такие как вирусы, могут играть роль.
Диагностика диабета 1 типа
Диабет типа 1 обычно диагностируется с помощью серии тестов. Некоторые из них могут быть проведены быстро, в то время как другие требуют часов подготовки или мониторинга.
Диабет 1 типа часто развивается быстро. Людям ставят диагноз, если:
- уровень сахара в крови натощак> 126 мг / дл по двум отдельным тестам
- случайный уровень сахара в крови> 200 мг / дл, наряду с симптомами диабета
- гемоглобин A1c> 6,5 на двух отдельных тестах
Эти критерии также используются для диагностики диабета 2 типа. На самом деле, люди с диабетом типа 1 иногда ошибочно диагностируются как имеющие тип 2.
Врач может не осознавать, что вам неправильно поставлен диагноз, пока у вас не начнутся осложнения или ухудшение симптомов, несмотря на лечение.
Когда уровень сахара в крови становится настолько высоким, что возникает диабетический кетоацидоз, вы сильно болеете. Это часто является причиной, по которой люди оказываются в больнице или кабинете врача, а затем диагностируется диабет 1 типа.
Если у вас есть какие-либо симптомы диабета, ваш врач, скорее всего, назначит анализы. Узнайте, как выполняется каждый из этих тестов и что они показывают.
Лечение диабета 1 типа
Если вы болеете диабетом 1 типа, ваш организм не сможет вырабатывать собственный инсулин. Вам нужно будет принимать инсулин, чтобы помочь организму использовать сахар в крови. Другие методы лечения также могут быть полезны для контроля симптомов диабета 1 типа.
Инсулин
Люди с диабетом 1 типа должны принимать инсулин каждый день. Вы обычно принимаете инсулин через инъекцию.
Некоторые люди используют инсулиновую помпу. Насос вводит инсулин через отверстие в коже. Для некоторых людей это может быть проще, чем укол. Это может также помочь выровнять взлеты и падения уровня сахара в крови.
Количество необходимого инсулина меняется в течение дня. Люди с диабетом 1 типа регулярно проверяют уровень сахара в крови, чтобы выяснить, сколько им нужно инсулина. Как диета, так и физические упражнения могут влиять на уровень сахара в крови.
Существует несколько типов инсулина. Ваш врач может попросить вас сделать несколько попыток, чтобы найти то, что подходит вам лучше всего. Прочитайте о различиях в инсулине и как его вводят.
Факторы риска диабета 1 типа
Факторы риска развития диабета 1 типа недостаточно изучены. Тем не менее, некоторые потенциальные факторы были определены.
История семьи
Семейный анамнез может быть важен в некоторых случаях диабета 1 типа. Если у вас есть член семьи с диабетом 1 типа, ваш риск его развития увеличивается.
Несколько генов были связаны с этим условием. Однако не у всех, у кого есть эти гены, развивается диабет 1 типа. Многие исследователи и врачи считают, что у некоторых людей развивается некий тип триггера, который вызывает развитие диабета 1 типа, но не у других.
Раса
Раса может быть фактором риска развития диабета 1 типа. Данный тип диабета чаще встречается у белых людей, чем у людей других рас.
Факторы окружающей среды
Некоторые вирусы могут вызывать диабет 1 типа. Однако неясно, кто из них может быть виновником.
Кроме того, люди, проживающий в холодном климате чаще страдают диабетом 1 типа. Врачи также диагностируют больше случаев заболевания типа 1 зимой, чем летом.