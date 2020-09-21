Диабет 2: названы три главных симптома, говорящих о том, что вы в зоне риска

Раннее выявление и лечение диабета 2 типа может улучшить качество жизни человека. / Mskgazeta

Исследование показало, что полмиллиона взрослых могут иметь диабет 2 типа, даже не подозревая об этом.

По информации Express.co.uk, ученые проанализировали образцы крови 200 000 британцев в возрасте от 40 до 70 лет. Они обнаружили, что 2 000 из них имели очень высокий уровень сахара в крови, что указывало на то, что у них диабет, но у них еще не было диагностировано это заболевание.

С этой шокирующей статистикой, каковы три основных симптома, на которые следует обратить внимание, чтобы понять, что вы, возможно, живете с этим заболеванием и не знаете?

Диабет 2 типа - распространенное заболевание, вызывающее высокий уровень сахара в крови.

Любой, у кого есть возможные признаки и симптомы диабета, должен обратиться к врачу для обследования, особенно если у него есть другие факторы риска развития этого состояния.

Раннее выявление и лечение диабета 2 типа может улучшить качество жизни человека и снизить риск серьезных осложнений.

Имея это в виду, медицинские работники предупреждают о трех наиболее распространенных признаках, которые указывают на то, что уровень сахара в крови слишком высок и находится в зоне риска. К ним относятся частое мочеиспускание, повышенная жажда и чувство усталости.

Частое мочеиспускание

Чрезмерная жажда и учащенное мочеиспускание - общие признаки и симптомы диабета.

"Когда у вас диабет, в вашей крови накапливается избыток глюкозы - одного из видов сахара", - отметили в клинике Майо.

Сайт о здоровье продолжает: "Ваши почки вынуждены работать сверхурочно, чтобы отфильтровать и поглотить избыток глюкозы. Когда ваши почки не справляются с этим, избыток глюкозы выводится с мочой, увлекая жидкости из тканей, что приводит к обезвоживанию. Обычно это вызывает чувство жажды. Чем больше вы пьете жидкости, чтобы утолить жажду, тем больше вы мочитесь".

Повышенная жажда

Ненасытная жажда вызвана слишком большим количеством сахара (глюкозы) в крови.

Когда человек страдает диабетом 2 типа, организм не может правильно использовать сахар из пищи.

Это заставляет сахар накапливаться в крови.

Высокий уровень сахара в крови заставляет почки работать с перегрузкой, чтобы избавиться от лишнего сахара, что, в свою очередь, вызывает у человека постоянное чувство жажды.

Чувство усталости

Уровень глюкозы в крови повышается, когда либо недостаточно инсулина, либо инсулин работает недостаточно эффективно.

"Чтобы обеспечить нас энергией, инсулин необходим для транспортировки глюкозы из крови в наши клетки для использования в качестве энергии", - пояснил Diabetes.co.uk.

Эксперты добавляют: "Когда инсулина недостаточно или инсулин не работает эффективно, это означает, что сахар в нашей крови не может попасть в наши клетки, и, следовательно, наши клетки не получают необходимую им энергию. В результате мы чувствуем усталость".

Исследование показало, что для улучшения диагностики необходимо внедрить национальную программу скрининга.

Эксперты говорят, что симптомы диабета 2 типа, включая частое посещение туалета, жажду и чувство усталости, легко упустить, особенно на ранних стадиях.

Соавтор, доктор Кэтрин Янг, сказала: "Поскольку люди могут страдать диабетом 2 типа в течение многих лет без симптомов, диагноз может быть отложен, что увеличивает риск осложнений".