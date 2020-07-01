Диабет 2 типа: причины, симптомы, лечение

При диабете 2 типа клетки организма не могут реагировать на инсулин/ Sputnik MD

Диабет - это хроническое заболевание, при котором повышается уровень сахара или глюкозы в крови. Гормон инсулин помогает переносить глюкозу из крови в клетки, где она используется для производства энергии.

При диабете 2 типа клетки организма не могут реагировать на инсулин так, как должны. На более поздних стадиях заболевания организм также может не вырабатывать достаточное количество инсулина.

Неконтролируемый диабет 2 типа может привести к хронически высокому уровню глюкозы в крови, вызывая несколько симптомов и потенциально приводя к серьезным осложнениям.

Диабет 2 типа

При диабете 2 типа организм не может эффективно использовать инсулин для доставки глюкозы в клетки. Это заставляет тело полагаться на альтернативные источники энергии в тканях, мышцах и органах. Это цепная реакция, которая может вызывать различные симптомы.

Диабет 2 типа может развиваться медленно. Симптомы могут быть легкими и легко исчезнуть вначале. Ранние симптомы могут включать в себя:

постоянный голод

недостаток энергии

усталость

потеря веса

чрезмерная жажда

частое мочеиспускание

сухость во рту

зудящая кожа

нечеткое зрение

По мере прогрессирования заболевания симптомы становятся более серьезными и потенциально опасными.

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Если уровень глюкозы в крови был высоким в течение длительного времени, симптомы могут включать в себя:

дрожжевые инфекции

медленно заживающие порезы или язвы

темные пятна на коже, состояние, известное как черный акантоз

боль в ногах

чувство онемения в конечностях или невропатия

Если у вас есть два или более из этих симптомов, вам следует обратиться к врачу. Без лечения диабет может стать опасным для жизни.

Инсулин является естественным гормоном. Поджелудочная железа производит и выпускает его во время приема пищи. Именно он помогает транспортировать глюкозу из кровотока в клетки по всему телу, где и используется для производства энергии.

Если у вас диабет 2 типа, ваше тело становится устойчивым к инсулину. Ваше тело больше не использует гормон эффективно. Это заставляет поджелудочную железу работать усерднее, чтобы вырабатывать больше инсулина.

Со временем клетки поджелудочной железы могут быть повреждены. В конце концов, поджелудочная железа не сможет производить инсулин.

Если организму его недостаточно или он не использует его эффективно, глюкоза накапливается в крови. Это оставляет клетки тела голодать от недостатка энергии. Врачи не знают точно, что вызывает эту серию событий.

Это может быть связано с клеточной дисфункцией в поджелудочной железе или с клеточной передачей сигналов и регуляцией. У некоторых людей печень вырабатывает слишком много глюкозы. Может быть генетическая предрасположенность к развитию диабета 2 типа.

Определенно существует генетическая предрасположенность к ожирению, что увеличивает риск инсулинорезистентности и диабета. Также может быть экологический триггер.

Скорее всего, это сочетание факторов, повышающих риск развития диабета 2 типа.

Вы можете эффективно управлять диабетом 2 типа

Вы можете эффективно управлять диабетом 2 типа. Ваш врач скажет вам, как часто вы должны проверять уровень глюкозы в крови. Цель состоит в том, чтобы оставаться в пределах определенного диапазона.

Следуйте этим советам, чтобы управлять диабетом типа 2:

Включите в свой рацион продукты, богатые клетчаткой и полезные углеводы. Употребление в пищу фруктов, овощей и цельного зерна поможет поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови;

Ешьте регулярно;

Ешьте только до насыщения;

Контролируйте свой вес и держите свое сердце здоровым. Это означает сведение к минимуму рафинированных углеводов, сладостей и животных жиров;

Ежедневно занимайтесь аэробикой примерно по полчаса, чтобы сохранить свое сердце здоровым. Физические упражнения также помогают контролировать уровень глюкозы в крови;

Ваш врач объяснит, как распознать ранние симптомы ненормального уровня сахара в крови, и что делать в каждой ситуации.

Не каждый с диабетом 2 типа должен использовать инсулин.

Диета является важным инструментом для поддержания вашего сердца здоровым и уровня глюкозы в крови в безопасных и здоровых пределах. Диета, рекомендуемая для людей с диабетом 2 типа, - это та же диета, которой должен следовать каждый.

Ешьте еду и закуски по расписанию.

Выбирайте разнообразные продукты с высоким содержанием питательных веществ и низким содержанием пустых калорий.

Будьте осторожны с перееданием.

Внимательно читайте этикетки на продуктах.

Есть определенные продукты и напитки, которые вы должны ограничивать или избегать полностью. Среди них: