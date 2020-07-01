Диабет 2 типа: причины, симптомы, лечение

Диабет - это хроническое заболевание, при котором повышается уровень сахара или глюкозы в крови. Гормон инсулин помогает переносить глюкозу из крови в клетки, где она используется для производства энергии.
При диабете 2 типа клетки организма не могут реагировать на инсулин так, как должны. На более поздних стадиях заболевания организм также может не вырабатывать достаточное количество инсулина.
Неконтролируемый диабет 2 типа может привести к хронически высокому уровню глюкозы в крови, вызывая несколько симптомов и потенциально приводя к серьезным осложнениям.
Диабет 2 типа
- Симптомы
- Причины диабета 2 типа
- Лечение диабета 2 типа
- Диета при диабете 2 типа
- Продукты и напитки, которых следует избегать
Симптомы диабета 2 типа
При диабете 2 типа организм не может эффективно использовать инсулин для доставки глюкозы в клетки. Это заставляет тело полагаться на альтернативные источники энергии в тканях, мышцах и органах. Это цепная реакция, которая может вызывать различные симптомы.
Диабет 2 типа может развиваться медленно. Симптомы могут быть легкими и легко исчезнуть вначале. Ранние симптомы могут включать в себя:
- постоянный голод
- недостаток энергии
- усталость
- потеря веса
- чрезмерная жажда
- частое мочеиспускание
- сухость во рту
- зудящая кожа
- нечеткое зрение
По мере прогрессирования заболевания симптомы становятся более серьезными и потенциально опасными.
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Если уровень глюкозы в крови был высоким в течение длительного времени, симптомы могут включать в себя:
- дрожжевые инфекции
- медленно заживающие порезы или язвы
- темные пятна на коже, состояние, известное как черный акантоз
- боль в ногах
- чувство онемения в конечностях или невропатия
Если у вас есть два или более из этих симптомов, вам следует обратиться к врачу. Без лечения диабет может стать опасным для жизни.
Причины диабета 2 типа
Инсулин является естественным гормоном. Поджелудочная железа производит и выпускает его во время приема пищи. Именно он помогает транспортировать глюкозу из кровотока в клетки по всему телу, где и используется для производства энергии.
Если у вас диабет 2 типа, ваше тело становится устойчивым к инсулину. Ваше тело больше не использует гормон эффективно. Это заставляет поджелудочную железу работать усерднее, чтобы вырабатывать больше инсулина.
Со временем клетки поджелудочной железы могут быть повреждены. В конце концов, поджелудочная железа не сможет производить инсулин.
Если организму его недостаточно или он не использует его эффективно, глюкоза накапливается в крови. Это оставляет клетки тела голодать от недостатка энергии. Врачи не знают точно, что вызывает эту серию событий.
Это может быть связано с клеточной дисфункцией в поджелудочной железе или с клеточной передачей сигналов и регуляцией. У некоторых людей печень вырабатывает слишком много глюкозы. Может быть генетическая предрасположенность к развитию диабета 2 типа.
Определенно существует генетическая предрасположенность к ожирению, что увеличивает риск инсулинорезистентности и диабета. Также может быть экологический триггер.
Скорее всего, это сочетание факторов, повышающих риск развития диабета 2 типа.
Лечение диабета 2 типа
Вы можете эффективно управлять диабетом 2 типа. Ваш врач скажет вам, как часто вы должны проверять уровень глюкозы в крови. Цель состоит в том, чтобы оставаться в пределах определенного диапазона.
Следуйте этим советам, чтобы управлять диабетом типа 2:
- Включите в свой рацион продукты, богатые клетчаткой и полезные углеводы. Употребление в пищу фруктов, овощей и цельного зерна поможет поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови;
- Ешьте регулярно;
- Ешьте только до насыщения;
- Контролируйте свой вес и держите свое сердце здоровым. Это означает сведение к минимуму рафинированных углеводов, сладостей и животных жиров;
- Ежедневно занимайтесь аэробикой примерно по полчаса, чтобы сохранить свое сердце здоровым. Физические упражнения также помогают контролировать уровень глюкозы в крови;
Ваш врач объяснит, как распознать ранние симптомы ненормального уровня сахара в крови, и что делать в каждой ситуации.
Не каждый с диабетом 2 типа должен использовать инсулин.
Диета для диабета 2 типа
Диета является важным инструментом для поддержания вашего сердца здоровым и уровня глюкозы в крови в безопасных и здоровых пределах. Диета, рекомендуемая для людей с диабетом 2 типа, - это та же диета, которой должен следовать каждый.
- Ешьте еду и закуски по расписанию.
- Выбирайте разнообразные продукты с высоким содержанием питательных веществ и низким содержанием пустых калорий.
- Будьте осторожны с перееданием.
- Внимательно читайте этикетки на продуктах.
Продукты и напитки, которых следует избегать
Есть определенные продукты и напитки, которые вы должны ограничивать или избегать полностью. Среди них:
- продукты насыщенные транс-жирами;
- мясные потроха;
- мясные полуфабрикаты;
- моллюски;
- маргарин;
- хлебобулочные изделия, такие как белый хлеб, бублики;
- обработанные закуски;
- сладкие напитки, в том числе фруктовые соки, жирные молочные продукты;
- паста или белый рис;
- соленая и жареная пища;