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Диабет 2 типа: причины, симптомы, лечение

При диабете 2 типа клетки организма не могут реагировать на инсулин.

1 июля 2020, 15:00
Диабет
При диабете 2 типа клетки организма не могут реагировать на инсулин/ Sputnik MD

Диабет - это хроническое заболевание, при котором повышается уровень сахара или глюкозы в крови. Гормон инсулин помогает переносить глюкозу из крови в клетки, где она используется для производства энергии.

При диабете 2 типа клетки организма не могут реагировать на инсулин так, как должны. На более поздних стадиях заболевания организм также может не вырабатывать достаточное количество инсулина.

Неконтролируемый диабет 2 типа может привести к хронически высокому уровню глюкозы в крови, вызывая несколько симптомов и потенциально приводя к серьезным осложнениям.

Диабет 2 типа

Симптомы диабета 2 типа

При диабете 2 типа организм не может эффективно использовать инсулин для доставки глюкозы в клетки. Это заставляет тело полагаться на альтернативные источники энергии в тканях, мышцах и органах. Это цепная реакция, которая может вызывать различные симптомы.

Диабет 2 типа может развиваться медленно. Симптомы могут быть легкими и легко исчезнуть вначале. Ранние симптомы могут включать в себя:

  • постоянный голод
  • недостаток энергии
  • усталость
  • потеря веса
  • чрезмерная жажда
  • частое мочеиспускание
  • сухость во рту
  • зудящая кожа
  • нечеткое зрение

По мере прогрессирования заболевания симптомы становятся более серьезными и потенциально опасными.

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Если уровень глюкозы в крови был высоким в течение длительного времени, симптомы могут включать в себя:

  • дрожжевые инфекции
  • медленно заживающие порезы или язвы
  • темные пятна на коже, состояние, известное как черный акантоз
  • боль в ногах
  • чувство онемения в конечностях или невропатия

Если у вас есть два или более из этих симптомов, вам следует обратиться к врачу. Без лечения диабет может стать опасным для жизни.

Причины диабета 2 типа

Инсулин является естественным гормоном. Поджелудочная железа производит и выпускает его во время приема пищи. Именно он помогает транспортировать глюкозу из кровотока в клетки по всему телу, где и используется для производства энергии.

Если у вас диабет 2 типа, ваше тело становится устойчивым к инсулину. Ваше тело больше не использует гормон эффективно. Это заставляет поджелудочную железу работать усерднее, чтобы вырабатывать больше инсулина.

Со временем клетки поджелудочной железы могут быть повреждены. В конце концов, поджелудочная железа не сможет производить инсулин.

Если организму его недостаточно или он не использует его эффективно, глюкоза накапливается в крови. Это оставляет клетки тела голодать от недостатка энергии. Врачи не знают точно, что вызывает эту серию событий.

Это может быть связано с клеточной дисфункцией в поджелудочной железе или с клеточной передачей сигналов и регуляцией. У некоторых людей печень вырабатывает слишком много глюкозы. Может быть генетическая предрасположенность к развитию диабета 2 типа.

Определенно существует генетическая предрасположенность к ожирению, что увеличивает риск инсулинорезистентности и диабета. Также может быть экологический триггер.

Скорее всего, это сочетание факторов, повышающих риск развития диабета 2 типа.

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Вы можете эффективно управлять диабетом 2 типа

Лечение диабета 2 типа

Вы можете эффективно управлять диабетом 2 типа. Ваш врач скажет вам, как часто вы должны проверять уровень глюкозы в крови. Цель состоит в том, чтобы оставаться в пределах определенного диапазона.

Следуйте этим советам, чтобы управлять диабетом типа 2:

  • Включите в свой рацион продукты, богатые клетчаткой и полезные углеводы. Употребление в пищу фруктов, овощей и цельного зерна поможет поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови;
  • Ешьте регулярно;
  • Ешьте только до насыщения;
  • Контролируйте свой вес и держите свое сердце здоровым. Это означает сведение к минимуму рафинированных углеводов, сладостей и животных жиров;
  • Ежедневно занимайтесь аэробикой примерно по полчаса, чтобы сохранить свое сердце здоровым. Физические упражнения также помогают контролировать уровень глюкозы в крови;

Ваш врач объяснит, как распознать ранние симптомы ненормального уровня сахара в крови, и что делать в каждой ситуации.

Не каждый с диабетом 2 типа должен использовать инсулин.

Диета для диабета 2 типа

Диета является важным инструментом для поддержания вашего сердца здоровым и уровня глюкозы в крови в безопасных и здоровых пределах. Диета, рекомендуемая для людей с диабетом 2 типа, - это та же диета, которой должен следовать каждый.

  • Ешьте еду и закуски по расписанию.
  • Выбирайте разнообразные продукты с высоким содержанием питательных веществ и низким содержанием пустых калорий.
  • Будьте осторожны с перееданием.
  • Внимательно читайте этикетки на продуктах.

Продукты и напитки, которых следует избегать

Есть определенные продукты и напитки, которые вы должны ограничивать или избегать полностью. Среди них:

  • продукты насыщенные транс-жирами;
  • мясные потроха;
  • мясные полуфабрикаты;
  • моллюски;
  • маргарин;
  • хлебобулочные изделия, такие как белый хлеб, бублики;
  • обработанные закуски;
  • сладкие напитки, в том числе фруктовые соки, жирные молочные продукты;
  • паста или белый рис;
  • соленая и жареная пища;
диабет болезнь здоровье
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