Диабет 2 типа: врачи назвали сексуальные симптомы болезни

Ранняя диагностика состояния очень важна. / Mskgazeta

Диабет является распространенным заболеванием. 90 процентов всех случаев вызваны диабетом 2 типа.

Британские медики, которых цитирует Express.co.uk,утверждают, что вы можете подвергнуться риску высокого уровня сахара в крови, если у вас возникнет один из этих двух симптомов.

Диабет 2 типа может быть вызван тем, что организм не вырабатывает достаточное количество гормона инсулина или организм не реагирует на инсулин. Без достаточного количества гормона организм изо всех сил пытается преобразовать сахар в крови в полезную энергию.

Вы можете подвергнуться риску диабета, если у вас появятся проблемы с эрекцией.

Борьба за достижение или поддержание эрекции может быть одним из самых ранних предупреждающих признаков высокого уровня сахара в крови, предупредила врач Шерил Литго.

Это может быть вызвано повреждением нервов и кровеносных сосудов вокруг полового члена. Плохой долгосрочный контроль уровня сахара в крови увеличивает риск эректильной дисфункции. Вы должны поговорить с врачом, если у вас возникли проблемы с эрекцией.

"Когда дело доходит до диабета, есть много симптомов, которые должны привлекать наше внимание", - предупредил Литго.

По ее словам, например, если вы боретесь с одной инфекцией за другой - инфекцией раны, которая не заживает, или грибковой инфекцией, такой как молочница - это может быть симптомом диабета.

Также быть эпизоды помутнения зрения, изменения вашего цветового зрения или темных "плавающих" пятен.

"Для мужчин проблемы с эрекцией, включая как достижение, так и поддержание эрекции, также могут быть симптомом", - добавляет она.

Но если что у вас случился эпизод импотенции, не обязательно означает, что у вас диабет. Существует ряд причин эректильной дисфункции, которые можно исправить с помощью нескольких изменений образа жизни.

Стресс, беспокойство или даже чрезмерное употребление алкоголя могут привести к импотенции.

Вы можете снизить риск появления симптомов, просто похудев, если у вас избыточный вес, соблюдайте здоровую диету и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Многие люди могут иметь диабет, даже не подозревая об этом, потому что признаки и симптомы не обязательно заставляют вас чувствовать себя плохо.

Общие симптомы диабета включают в себя порезы или раны, которые заживают дольше, неутолимая жажда и выделение большего количества мочи, чем обычно.

Вам следует поговорить с врачом, если вы беспокоитесь о предупреждающих знаках или симптомах диабета, или если вы думаете, что можете подвергаться риску.

Ранняя диагностика состояния очень важна, потому что пациенты более подвержены риску смертельных осложнений, в том числе сердечных заболеваний и инсультов.