Диабет: как распознать заболевание по запаху

Состояние может привести к повышению уровня глюкозы во рту / Mskgazeta

Одним из ключевых признаков высокого уровня сахара в крови является особенно неприятный запах изо рта.

По информации Express.co.uk, больные диабетом более подвержены неприятному запаху изо рта.

Это потому, что состояние может привести к повышению уровня глюкозы во рту.

Бактерии используют этот сахар в качестве пищи, что впоследствии приводит к инфекции и заболеванию десен.

Болезнь десен является одной из наиболее распространенных причин неприятного запаха изо рта. "Ваше дыхание обладает интересной способностью давать подсказки для вашего общего состояния здоровья", - сообщает медицинский сайт Healthline.

"Зловонное дыхание врачи могут даже использовать его для выявления диабета. Диабет может повысить уровень глюкозы во рту, способствуя росту бактерий, инфекции и неприятного запаха изо рта", - говорят специалисты.

Между тем, вы также можете подвергнуться риску диабета, если у вас появятся ощущения жжения или зуда вокруг половых органов.

Боль может быть вызвана дрожжевой инфекцией, которая чаще встречается у пациентов с диабетом.

Аномально высокий уровень сахара в крови обеспечивает идеальную среду для роста дрожжей.

Ваши гениталии могут быть особенно болезненными и могут казаться необычно красными.

Многие люди могут иметь диабет, даже не подозревая об этом, потому что признаки и симптомы не обязательно заставляют вас чувствовать себя плохо.

Общие симптомы диабета включают в себя порезы или раны, которые заживают дольше, неутолимая жажда и выделение большего количества мочи, чем обычно.

Вам следует поговорить с врачом, если вы беспокоитесь о предупреждающих знаках или симптомах диабета, или если вы думаете, что можете подвергаться риску.

Ранняя диагностика состояния очень важна, потому что пациенты более подвержены риску смертельных осложнений, в том числе сердечных заболеваний и инсультов.

Отметим, что диабет 2 типа может быть вызван тем, что организм не вырабатывает достаточное количество гормона инсулина или организм не реагирует на инсулин. Без достаточного количества гормона организм изо всех сил пытается преобразовать сахар в крови в полезную энергию.