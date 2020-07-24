Диабет: как распознать заболевание по запаху

Одним из ключевых признаков высокого уровня сахара в крови является особенно неприятный запах изо рта.
По информации Express.co.uk, больные диабетом более подвержены неприятному запаху изо рта.
Это потому, что состояние может привести к повышению уровня глюкозы во рту.
Бактерии используют этот сахар в качестве пищи, что впоследствии приводит к инфекции и заболеванию десен.
Болезнь десен является одной из наиболее распространенных причин неприятного запаха изо рта. "Ваше дыхание обладает интересной способностью давать подсказки для вашего общего состояния здоровья", - сообщает медицинский сайт Healthline.
"Зловонное дыхание врачи могут даже использовать его для выявления диабета. Диабет может повысить уровень глюкозы во рту, способствуя росту бактерий, инфекции и неприятного запаха изо рта", - говорят специалисты.
Между тем, вы также можете подвергнуться риску диабета, если у вас появятся ощущения жжения или зуда вокруг половых органов.
Боль может быть вызвана дрожжевой инфекцией, которая чаще встречается у пациентов с диабетом.
Аномально высокий уровень сахара в крови обеспечивает идеальную среду для роста дрожжей.
Ваши гениталии могут быть особенно болезненными и могут казаться необычно красными.
Многие люди могут иметь диабет, даже не подозревая об этом, потому что признаки и симптомы не обязательно заставляют вас чувствовать себя плохо.
Общие симптомы диабета включают в себя порезы или раны, которые заживают дольше, неутолимая жажда и выделение большего количества мочи, чем обычно.
Вам следует поговорить с врачом, если вы беспокоитесь о предупреждающих знаках или симптомах диабета, или если вы думаете, что можете подвергаться риску.
Ранняя диагностика состояния очень важна, потому что пациенты более подвержены риску смертельных осложнений, в том числе сердечных заболеваний и инсультов.
Отметим, что диабет 2 типа может быть вызван тем, что организм не вырабатывает достаточное количество гормона инсулина или организм не реагирует на инсулин. Без достаточного количества гормона организм изо всех сил пытается преобразовать сахар в крови в полезную энергию.