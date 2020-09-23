Диабет: медики указали на тихий признак во рту

Медики призывают обратить внимание на странный признак/Pixabay

Диабет - распространенное заболевание.

По информации Express.co.uk, медики призывают обратить внимание на странный признак, который может свидетельствовать о наличии заболевания.

Диабет 2 типа может быть вызван тем, что организм не вырабатывает достаточного количества гормона инсулина или организм не реагирует на инсулин. Без достаточного количества гормона организм изо всех сил пытался преобразовать сахар в крови в полезную энергию.

Очень важно, чтобы, если вы подозреваете, что у вас диабет, как можно скорее поговорите с врачом.

Вам следует подумать о том, чтобы поговорить с врачом о диабете, если у вас возникает ощущение жжения в верхней части горла. Чувство жжения во рту связывают с высоким уровнем сахара в крови.

Это потому, что боль может быть признаком сухости во рту.

Некоторые пациенты с диабетом сообщают о стойкой сухости во рту без очевидных объяснений.

Считается, что высокий уровень сахара в крови снижает отток слюны во рту.

"Понимание того, как распознать симптомы, является ключом к поддержанию здорового уровня сахара в крови", - говорится на медицинском сайте Healthline.

"У любого человека может быть сухость во рту, но она обычно возникает у людей с диабетом, потому что высокий уровень сахара в крови снижает слюноотделение. Слишком мало слюны во рту является предвестником кариеса и заболеваний десен. Как ни странно, сухость во рту может сохраняться даже после диагноза диабет. Сухость во рту - это побочный эффект некоторых лекарств, используемых для лечения диабета", - отмечают медики.

Но то, что у вас сухость во рту, не обязательно означает, что у вас диабет.

Совершенно нормально иногда испытывать сухость во рту, особенно если вы обезвожены или нервничаете.

Сухость во рту также может привести к неприятному запаху изо рта, заболеванию десен и даже к изменению вкусовых ощущений.

Если у вас постоянная сухость во рту, обратитесь к фармацевту.

Многие люди могут болеть диабетом, даже не подозревая об этом, потому что признаки и симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие.

Общие симптомы диабета включают порезы или раны, которые заживают дольше, неутолимую жажду и выделение большего количества мочи, чем обычно.

Вам следует поговорить с врачом, если вас беспокоят предупреждающие признаки или симптомы диабета, или если вы считаете, что подвергаетесь риску.

Ранняя диагностика этого состояния очень важна, потому что пациенты больше подвержены риску некоторых смертельных осложнений, включая болезни сердца и инсульт.