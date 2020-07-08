Диета при аллергии: 7 продуктов облегчающих симптомы

Добавление определенных продуктов в ваш рацион может помочь облегчить насморк и слезотечение. / 1zoom.ru

Несмотря на то, что существует множество препаратов от аллергии, все же нужно помнить, что необходимо исключить из рациона определенные продукты, чтобы избежать побочных реакций. Но связь между сезонной аллергией и едой ограничена несколькими группами продуктов, известными как перекрестно-реактивные продукты. Реакции на перекрестно-реактивные продукты могут испытывать те, кто страдает сезонной аллергией на березу, амброзию или полынь.

Помимо этих групп продуктов, сезонные аллергии, также называемые сенной лихорадкой или аллергическим ринитом, возникают только в определенные периоды года - обычно весной или летом. Они развиваются, когда иммунная система чрезмерно реагирует на аллергены, такие как пыльца растений, что приводит к чиханию и зуду.

В то время как лечение обычно включает лекарства, отпускаемые без рецепта, изменения в образе жизни также могут облегчить ваши весенние и летние неприятности. Добавление определенных продуктов в ваш рацион может помочь облегчить такие симптомы, как насморк и слезотечение. От снижения воспаления до укрепления иммунной системы существует ряд диетических вариантов, которые могут помочь смягчить страдания от сезонной аллергии.

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Вот список продуктов, чтобы попробовать облегчить симптомы.

Продукты от аллергии

Многие из неприятных симптомов аллергии происходят от воспалительных проблем, таких как отек и раздражение в носовых проходах, глазах и горле. Имбирь может помочь уменьшить эти симптомы естественным путем.

В течение тысячелетий имбирь использовался в качестве естественного средства от ряда проблем со здоровьем, таких как тошнота и боль в суставах. Также было доказано, что он содержит антиоксидантные, противовоспалительные фитохимические соединения. Сейчас специалисты изучают, как эти соединения могут быть полезны для борьбы с сезонной аллергией. В исследовании на животных 2016 года "Надежный источник" имбирь подавлял выработку провоспалительных белков в крови мышей, что приводило к снижению симптомов аллергии.

По-видимому, нет разницы в противовоспалительной способности свежего имбиря по сравнению с сушеным. Добавьте различные его виды в ваши блюда, выпечку или попробуйте приготовить имбирный чай.

Имбирь может помочь уменьшить эти симптомы естественным путем./ Фото pixabay.com

Пчелиная пыльца - это не просто пища для пчел - она ​​съедобна и для людей. Эта смесь ферментов, нектара, меда, цветочной пыльцы и воска часто продается как средство от сенной лихорадки.

Одно из исследований показывает, что пчелиная пыльца может иметь противовоспалительные, противогрибковые и антимикробные свойства в организме. В одном исследовании на животных пчелиная пыльца подавляла активацию тучных клеток - важный шаг в предотвращении аллергических реакций.

Какая пчелиная пыльца лучше всего, и как ее есть? "Существует ряд доказательств в поддержку потребления местной пчелиной пыльцы, которая помогает повысить устойчивость вашего организма к пыльце, на которую у вас аллергия", - говорит Стефани Ван Зельфден, зарегистрированная диетолог, которая помогает клиентам справляться с аллергией. "Важно, чтобы мед был локальным, чтобы в пыльце пчелы содержалась та же местная пыльца, на которую у вас есть аллергия". Если возможно, поищите пчелиную пыльцу на рынке вашего местного фермера.

Пчелиная пыльца выпускается в виде небольших гранул с ароматом, который некоторые описывают как горьковато-сладкий или ореховый.

Витамин С не только предотвращает простуду, он может помочь сократить продолжительность простуды, а также предложить преимущества для страдающих аллергией. Доказано, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием витамина С уменьшает аллергический ринит, раздражение верхних дыхательных путей, вызванное пыльцой цветущих растений.

Поэтому в сезон аллергии не стесняйтесь кушать цитрусовые с высоким содержанием витамина С, такие как апельсины, грейпфруты, лимоны, лаймы, сладкий перец и ягоды.

Куркума хорошо известна своими противовоспалительными свойствами. Ее активный ингредиент, куркумин, был связан с уменьшением симптомов многих заболеваний, вызванных воспалением, и мог помочь минимизировать отек и раздражение, вызванные аллергическим ринитом.

Куркуму можно принимать в таблетках, настойках или чаях - или, конечно же, употреблять в пищу. Если вы берете куркуму в качестве добавки или используете ее в кулинарии, обязательно выберите в рецепте продукт с черным перцем или пиперином. Черный перец увеличивает биодоступность куркумина до 2000 процентов.

Помидоры являются еще одним прекрасным источником витамина С. В одном томате среднего размера содержится около 26 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина С.

Кроме того, помидоры содержат ликопин, еще одно антиоксидантное соединение, которое помогает подавить воспаление. Ликопен легче усваивается организмом при приготовлении, поэтому выбирайте консервированные или приготовленные помидоры для дополнительного.

Есть некоторые свидетельства того, что омега-3 жирные кислоты из рыбы могут повысить вашу устойчивость к аллергии и даже улучшить симптомы астмы.

Немецкое исследование 2005 года показало, что чем больше у людей эйкозапентаеновой (EPA) жирной кислоты в крови, тем меньше риск аллергической чувствительности или сенной лихорадки.

Другое более недавнее исследование показало, что жирные кислоты помогают уменьшить сужение дыхательных путей, которое происходит при астме и некоторых случаях сезонной аллергии. Эти преимущества, вероятно, связаны с противовоспалительными свойствами омега-3.

Омега-3 жирные кислоты из рыбы могут повысить вашу устойчивость к аллергии / 1zoom.ru

Лук является отличным природным источником кверцетина, биофлавоноида, который вы, возможно, видели в продаже в качестве пищевой добавки.

Кверцетин действует как природный антигистамин, уменьшая симптомы сезонной аллергии. Поскольку лук также содержит ряд других противовоспалительных и антиоксидантных соединений, вы не ошибетесь, включив их в свой рацион в сезон аллергии.

Сырой красный лук имеет самую высокую концентрацию кверцетина, за ним следуют белый лук и зеленый лук. Приготовление пищи снижает содержание кверцетина в луке, поэтому для максимального воздействия ешьте лук сырой. Вы можете попробовать их в салатах, в соусах (например, гуакамоле) или в виде сэндвич-начинки. Лук также является пищей, богатой пребиотиками, которая питает здоровые кишечные бактерии и дополнительно поддерживает иммунитет и здоровье.