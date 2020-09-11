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Диета vs подсчет калорий: выявлен самый эффективный способ для похудения

11 сентября 2020, 22:07

Исследователи из Нидерландов сравнили три типа диет.

похудение, диета
Исследователи из Нидерландов сравнили три типа диет/ Фото pixabay.com

Согласно исследованию, представленному на Европейском и Международном конгрессе по ожирению 2020 года, подсчет углеводов, а не только калорий, может ускорить потерю веса для людей, которые находятся на регулярной диете, особенно с диабетом.

Как сообщаетcя на сайте конгресса, это потому, что до 75% людей с ожирением могут иметь недиагностированную инсулинорезистентность, что может тормозить усилия по снижению веса, заявила ведущий автор и зарегистрированный диетолог Эллен Говерс в онлайн-презентации.

В ходе исследования исследователи из Нидерландов сравнили три типа диет для похудения у 380 пациентов с ожирением и диабетом 2 типа, включая диету с ограничением калорий, диету с низким содержанием углеводов и диету 6x6, которая представляет собой трехфазную диету с низким содержанием углеводов.

Они обнаружили, что диета 6x6 была вдвое эффективнее стандартной диеты с ограничением калорий, помогая пациентам значительно снизить вес, снизить инсулинорезистентность и снизить артериальное давление без лекарств.

Это говорит о том, что общий подход к снижению веса, заключающийся в рассмотрении калорий вместо макронутриентов, таких как углеводы, жир и белок, может быть неэффективным для людей с диабетом, преддиабетом, метаболическим синдромом или другими проблемами с чувствительностью к инсулину.

"Это по-прежнему распространенное мнение о потере веса в первичной медико-санитарной помощи - ограничение калорий и физическая активность вполне нормальны, а калория - это калория", - сказал Говерс. "Это верно для многих людей, но у очень большой части населения с ожирением потеря веса резко замедляется после 3% -ной потери веса. Мы думаем, что проблема заключается в резистентности к инсулину".

Может помочь временное сокращение углеводов и увеличение количества клетчатки и белка в рационе.

Диета 6x6 включает три фазы сокращения углеводов в сочетании с общими изменениями в диете, такими как исключение обработанных пищевых продуктов, увеличение количества белка и клетчатки и употребление овощей с каждым приемом пищи. Диета никоим образом не ограничивает калорийность, и пациентам рекомендуется есть много полезных жиров, таких как рыба, оливковое масло, орехи и семена.

На первом этапе пациенты ограничивают потребление углеводов до не более 36 граммов в день и повышают потребление белка до 1,2 грамма или более на килограмм веса тела, в идеале при ограничении потребления мяса и отказе от алкоголя.

Но, по словам Говерса, этот очень низкий дневной уровень углеводов временно является частью начальной фазы диеты.

Вторая фаза диеты увеличивает потребление углеводов, а на третьей фазе, когда человек достигает своей первоначальной цели по снижению веса, он может постепенно снова вводить в свой рацион еще больше углеводов.

Когда они перестают терять вес, это говорит о том, что они достигли своего личного уровня оптимального потребления углеводов, и это можно использовать для поддержания здорового веса, по словам Говерса.

"Это очень индивидуальная потребность. У каждого своя потребность в углеводах, и это также важно для здоровых людей", - сказала она.

В плане 6x6 46,9% пациентов потеряли 5% или более массы тела за 12 месяцев, а 40% нормализовали уровень сахара в крови, по сравнению с 40% и 30%, соответственно, на стандартной низкоуглеводной диете, которая ограничивает потребление углеводов. от 50 до 100 углеводов в день.

Этот план оказался значительно более успешным для пациентов, чем низкокалорийная диета с низким содержанием жиров, при которой пациенты потребляли на 600 калорий меньше в день, чем обычно, с умеренным количеством углеводов.

Инсулинорезистентность может быть "скрытой болезнью", связанной с ожирением, сердечными заболеваниями и раком. Инсулинорезистентность возникает, когда организм становится менее восприимчивым к этому гормону и менее эффективно передает глюкозу клеткам для получения энергии, что вызывает скачки уровня сахара в крови и последующие проблемы со здоровьем. Употребление углеводов повышает уровень сахара в крови, что может усугубить эту проблему.

Говерс объяснил, что этот подход с очень низким содержанием углеводов может помочь с потерей веса, даже без сокращения калорий, потому что люди с инсулинорезистентностью могут быть особенно восприимчивыми к увеличению веса в ответ на стандартную диету, которая может включать 50% или более ежедневных калорий в форме углеводов.

Инсулинорезистентность также может увеличить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак. По словам Говерса, особому риску подвержены люди с ожирением, но оно также влияет на людей, которые кажутся здоровыми. Анализ крови - лучший способ определить, является ли инсулинорезистентность проблемой.

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