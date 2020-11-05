Диетолог назвала идеальный ужин: что можно съесть

На ужин не противопоказана рыба, поделилась врач.
Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова посоветовала, что есть на ужин при правильном питании.
Идеальный ужин можно составить по методу тарелки – 1/4 – сложные углеводы, 1/4 – белковая пища и 1/2 – овощи или фрукты, поделилась врач на своей странице в Instagram.
Медик добавила, что поужинать, в частности, можно и правильным бутербродом с салатом.
Чем ужинать при правильном питании – варианты меню:
– Бутерброд с индейкой, а также салат из овощей;
– Паста с овощами и сыром;
– Рыба с рисом и тушеные овощи.
"Ешьте то, что вам хочется…", – отметила эксперт.
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Автор: Екатерина Присяжнюк