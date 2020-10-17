Диетолог назвала самые безопасные сладости: сколько можно съесть

Сладости лучше есть до обеда, посоветовала эксперт.
Диетолог Наталья Самойленко сообщила, что самые безопасности сладости – черный шоколад и сезонные фрукты.
Фрукты и черный шоколад безопаснее всего есть в первой половине дня, рассказала эксперт ТСН.
Также диетолог сказала, что в сутки лучше не съедать более 25 граммов черного шоколада и свыше 300 граммов фруктов.
"…Сезонные фрукты и черный шоколад лучше употреблять в определенных количествах, это: фрукты до 300 грамм, черный шоколад – 20-25 грамм в сутки…", – поделилась собеседница.
- Ранее сообщалось, что покупные сладости содержат много сахара, поэтому наносят вред зубам и фигуре. Также в магазинных сладостях могут быть вредные ингредиенты, в частности, пальмовое масло.
- Врач-диетолог Елена Толоконникова говорила, что "заменителями" сладостей являются натуральные продукты, в которых содержится больше всего глюкозы, в частности, кукуруза, сладкий болгарский перец и свекла.
Автор: Екатерина Присяжнюк