Диетолог назвала самые безопасные сладости: сколько можно съесть

Эксперт назвала сладости, которые не бьют по организму / УНИАН

Диетолог Наталья Самойленко сообщила, что самые безопасности сладости – черный шоколад и сезонные фрукты.

Фрукты и черный шоколад безопаснее всего есть в первой половине дня, рассказала эксперт ТСН.

Также диетолог сказала, что в сутки лучше не съедать более 25 граммов черного шоколада и свыше 300 граммов фруктов.

"…Сезонные фрукты и черный шоколад лучше употреблять в определенных количествах, это: фрукты до 300 грамм, черный шоколад – 20-25 грамм в сутки…", – поделилась собеседница.