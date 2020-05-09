Назван самый полезный сорт кофе

Кофе имеет и положительное, и отрицательное влияние на организм / Reuters

О пользе и вреде кофе ведется немало дискусий. Свое мнение высказала и врач-диетолог Ольга Набока и назвала самый полезный сорт этого популярного напитка.

Эксперт отметила, что кофе имеет и положительное, и отрицательное влияние на организм.

"Польза кофе в том, что он ускоряет обменный процесс. Это хорошо, так как помогает вырастить мышечную массу", - сказала Набока украинским СМИ.

При этом польза или вред кофе зависят от его сорта.

"Если речь идет о растворимом кофе, то никакой пользы в нем нет. Если это натуральный кофе - то да, но при условии, что это сорт "Арабика". Именно этот сорт обладает антиоксидантным действием, что хорошо и для печени в том числе", - отметила диетолог.

При этом, по словам эксперта, в день безопасно выпивать до двух чашек кофе, но не более.

Имеет кофе и противопоказания. В частности, это:

панкреатит;

диабет;

гипертония;

камни в почках, в желчном пузыре;

проблемы с опорно-двигательным аппаратом;

остеопороз;

язвенное заболевание желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Напомним, ученые из Швеции разобрались, как правильно заваривать кофе, чтобы уменьшить риск сердечных приступов и смерти.