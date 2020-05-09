Назван самый полезный сорт кофе

В день безопасно выпивать до двух чашек кофе.
О пользе и вреде кофе ведется немало дискусий. Свое мнение высказала и врач-диетолог Ольга Набока и назвала самый полезный сорт этого популярного напитка.
Эксперт отметила, что кофе имеет и положительное, и отрицательное влияние на организм.
"Польза кофе в том, что он ускоряет обменный процесс. Это хорошо, так как помогает вырастить мышечную массу", - сказала Набока украинским СМИ.
При этом польза или вред кофе зависят от его сорта.
"Если речь идет о растворимом кофе, то никакой пользы в нем нет. Если это натуральный кофе - то да, но при условии, что это сорт "Арабика". Именно этот сорт обладает антиоксидантным действием, что хорошо и для печени в том числе", - отметила диетолог.
При этом, по словам эксперта, в день безопасно выпивать до двух чашек кофе, но не более.
Имеет кофе и противопоказания. В частности, это:
- панкреатит;
- диабет;
- гипертония;
- камни в почках, в желчном пузыре;
- проблемы с опорно-двигательным аппаратом;
- остеопороз;
- язвенное заболевание желудка и двенадцатиперстной кишки.
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Напомним, ученые из Швеции разобрались, как правильно заваривать кофе, чтобы уменьшить риск сердечных приступов и смерти.