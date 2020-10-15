Диетолог объяснила, чем полезна курятина

В курятине содержится до 25 г полноценного белка, сообщила Светлана Фус / Reuters

Диетолог Светлана Фус поделилась, что курятина полезна, поскольку в ней есть от 18 до 25 г белка, полноценного по аминокислотному составу.

Максимальное количество белка содержится в курином филе, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Фус отметила, что 100 г курятины обеспечивают почти половину количества животного белка, которое необходимо человеку в сутки.

"В сутки взрослый человек должен получить 1-1,2 г белка на 1 кг нормальной массы тела из пищи как животного, так и растительного происхождения. Около 55% должно приходиться на животные белки. Т.е. человеку весом 70 кг нужно около 50 г животного белка…", – объяснила Фус.