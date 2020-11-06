Диетолог объяснила, кому нельзя лимон

Лимон вреден для зубов и может вредить желудку, предупредила диетолог / УНИАН

Диетолог Светлана Фус поделилась, кому вредно есть лимон. Эксперт отметила, что любому человеку нельзя есть лимоны в неограниченном количестве.

Лимон, в частности, нельзя принимать в пищу тем, у кого есть на него аллергическая реакция, написала Фус на своей странице в Instagram.

Эксперт добавила, что лимоны не стоит употреблять тем, кто бережет зубы, поскольку лимонный сок разрушает зубную эмаль.

Кому вреден лимон – предупреждение от диетолога:

Людям, которые страдают повышенной кислотностью, гастритом, панкреатитом, язвой или воспалительными заболеваниями кишечника.

"…Лимонный сок значительно усиливает секрецию желудочного сока, что крайне неблагоприятно влияет и на поджелудочную железу и на кишечник", – подчеркнула Фус.