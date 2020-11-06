Диетолог объяснила, кому нельзя лимон

Лимонный сок обладает опасным свойством, сообщила эксперт.
Диетолог Светлана Фус поделилась, кому вредно есть лимон. Эксперт отметила, что любому человеку нельзя есть лимоны в неограниченном количестве.
Лимон, в частности, нельзя принимать в пищу тем, у кого есть на него аллергическая реакция, написала Фус на своей странице в Instagram.
Эксперт добавила, что лимоны не стоит употреблять тем, кто бережет зубы, поскольку лимонный сок разрушает зубную эмаль.
Кому вреден лимон – предупреждение от диетолога:
Людям, которые страдают повышенной кислотностью, гастритом, панкреатитом, язвой или воспалительными заболеваниями кишечника.
"…Лимонный сок значительно усиливает секрецию желудочного сока, что крайне неблагоприятно влияет и на поджелудочную железу и на кишечник", – подчеркнула Фус.
- Справка. Лимон – это цитрусовое растение и его плод, пишет Wikipedia. Родиной лимона считаются Индия, Китай и тропические острова Тихого океана.
- Польза лимона. В мякоти лимона содержится, в частности, много органических кислот (лимонная и яблочная), витамины рибофлавин, тиамин и аскорбиновая кислота (витамин С, до 0,085%).
Автор: Екатерина Присяжнюк