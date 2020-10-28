Диетолог объяснила, поможет ли сало в борьбе с коронавирусом / УНИАН

Известный украинский врач-диетолог Людмила Гончарова рассказала о том, что сало не поможет в лечении людям, которые заразились Covid-19. Однако это именно тот продукт, который можно использовать для профилактики китайского коронавируса.

Об этом медик рассказала в эфире телепередачи Ранок з Україною. По словам Гончаровой, в осенне-зимний период человеческий организм особенно нуждается в жирах, которые содержатся в сале. Они способствуют "производству" гормонов, которые помогают справиться с любыми вирусами. Однако как элемент профилактики китайского коронавируса походит только свежее сало. Нагревать его выше 40 градусов по шкале Цельсия не рекомендуется ‒ иначе оно утратит свои целебные свойства.

Гончарова также рассказала, что крайне полезным в борьбе с вирусами может быть салат с салом. Он готовится довольно просто ‒ к листовому салату и зелени нужно добавить порезанное тонкими кусочками сало и смешать. Заправить салат следует оливковым, конопляным или льняным маслом, а приправить ‒ гималайской солью.

По словам диетолога, такое блюдо богато жирами и витаминами группы А и E, которые помогут укрепить иммунитет и справиться с болезнями. Гончарова уточняет, что 50 граммов сала в день достаточно для хорошего настроения и самочувствия.

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