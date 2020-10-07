Диетолог посоветовала, с чем есть творог

После добавления одного ингредиента в творог кальций лучше усваивается, сообщила врач.
Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина посоветовала, что добавить в творог, чтобы он стал полезнее.
Эксперт в интервью радио Sputnik сказала, что в творог лучше всего добавлять зелень.
Собеседница отметила, что после добавления зелени творог получает новые витамины, хлорофилл и фолиевую кислоту.
Медик также сообщила, что творог хорошо сочетается со сметаной, благодаря сметане лучше усваиваются кальций и жирорастворимые витамины.
"Творог с зеленью – продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же дает плюсы для творога...", – сказала Мухина.
- Ранее диетолог Оксана Скиталинская говорила, что творог лучше есть в первой половине дня и не стоит злоупотреблять этим продуктом.
- Врач посоветовала выбирать творог нормальной жирности – примерно 5%.
- Напомним, врач-диетолог Елена Мовчан предупреждала, что жирный домашний творог вреден людям, у которых очень высокий уровень холестерина, и тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Автор: Екатерина Присяжнюк