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Диетолог посоветовала, с чем есть творог

7 октября 2020, 15:55

После добавления одного ингредиента в творог кальций лучше усваивается, сообщила врач.

Диетолог поделилась, что в творог можно добавлять зелень, сметану и ягоды – Добавки для творога
В творог можно добавлять зелень, сметану и ягоды, поделилась диетолог / УНИАН

Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина посоветовала, что добавить в творог, чтобы он стал полезнее.

Эксперт в интервью радио Sputnik сказала, что в творог лучше всего добавлять зелень.

Собеседница отметила, что после добавления зелени творог получает новые витамины, хлорофилл и фолиевую кислоту.

Медик также сообщила, что творог хорошо сочетается со сметаной, благодаря сметане лучше усваиваются кальций и жирорастворимые витамины.

"Творог с зеленью – продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же дает плюсы для творога...", – сказала Мухина.

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