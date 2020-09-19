УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Диетолог раскрыла правила потребления растительного масла

19 сентября 2020, 13:00

Один вид растительного масла лучше хранить в холодильнике, отметила врач.

Врач объяснила, как правильно использовать разное растительное масло – Какое масло лучше для жарки
Диетолог объяснила, как правильно использовать разное растительное масло / УНИАН

Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова поделилась правилами потребления разных видов растительного масла.

Любые нерафинированные масла подходят для употребления в свежем виде, а для жарки или запекания нужно использовать рафинированное масло, написала медик в Instagram.

Комиссарова посоветовала покупать масла в стеклянных темных бутылках.

Врач добавила, что один вид масла – рапсовое – стоит хранить в холодильнике.

Какое масло использовать для жарки, запекания и тушения:

  • Подсолнечное масло;
  • Оливковое масло;
  • Кукурузное масло;
  • Рапсовое масло;
  • Арахисовое масло;
  • Масло из виноградных косточек;
  • Кокосовое масло;
  • Масло из авокадо.

Ранее диетолог Светлана Фус поделилась, что каждый день в рационе человека должны быть 30 г растительного масла и 10-15 г семечек или орехов.

Эксперт посоветовала на основной прием пищи использовать одну столовую ложку растительного масла.

Альбина Комиссарова масло
Сейчас вы просматриваете новость «Диетолог раскрыла правила потребления растительного масла». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:00
Диетолог раскрыла правила потребления растительного масла
12:34
Навальный опубликовал в соцсети второе сообщение после отравления Видео
12:24
В Минздраве назвали условие досрочного прекращения самоизоляции Видео
12:21
Гороскоп для всех на 20 сентября: интимные встречи и неожиданности в делах Видео
12:00
Эксперт объяснил, зачем Лукашенко щеголял перед камерами с автоматом Видео
11:57
История с Навальным плохо кончится для Путина – Марчук Видео
11:49
Местные выборы-2020: в Украине дали "зеленый свет" кандидатам с судимостью Видео
11:36
Коронавирус в Киеве подбирается к антирекорду: названо число новых больных
11:25
Коронавирус в Украине "беснуется" – за сутки опять более трех тысяч больных Видео
11:17
Под Хотином пассажирский микроавтобус попал в смертельное ДТП: много пострадавших Видео
10:52
В Украине госпитализировали рекордное число больных Covid-19 за сутки - Степанов Видео
10:44
Феерические блузки и рубашки из 50-х покоряют мир этой осенью - фото Фото
10:29
Астрологи предупредили, кто встретит токсичного "вампира" Видео
10:29
Зачем Лукашенко закрылся в Беларуси мнение
10:22
Тихановская отвергла украинский сценарий развития ситуации в Беларуси Видео
09:55
У Зеленского "отделили" Лукашенко от народа Беларуси Видео
09:35
В работе мессенджера Telegram в субботу произошел сбой
09:35
Гороскоп для всех на 19 сентября: кому сулят финансовый взлет Видео
09:15
В бундестаге ФРГ оценили риски остановки строительства Северного потока-2 Видео
08:59
Синоптик назвал дату начала бабьего лета Видео
08:46
На этих выборах в США решится судьба всей западной цивилизации мнение
08:27
У Зеленского высказались о "тайных соглашениях" с Россией Видео
07:53
В Европарламенте рассказали, когда прекратят считать Лукашенко президентом Беларуси Видео
07:26
Ермак назвал условия проведения выборов на неподконтрольном Донбассе Видео
07:15
"Сочная с*чка": украинская блогерша показала интимные таланты в раздевалке
06:54
Почему Украине пока рано бояться отмены безвиза мнение
06:33
Астролог спрогнозировал Украине "погодный сюрприз" Видео
05:57
Прикольные картинки с Днем фармацевта и поздравления своими словами
05:34
Главред Nexta рассказал о ранениях в АТО и драке с Беркутом на Евромайдане Видео
05:05
В ФБК рассказали, как бутылку Навального со следами Новичка вывезли в ФРГ Видео
04:28
У Кравчука сделали опасный для Украины прогноз о вторжении России в Беларусь Видео
03:52
Медики установили, как снизить давление с помощью масла
03:11
Раскол фракции Слуга народа: эксперт сделал прогноз и назвал сроки Видео
03:01
"Не только пальцем": голая Инстасамка показала, чем в нее проник любовник
01:35
Ученые нашли новое жуткое последствие для тела от курения
00:55
В Литве жестко ответят Лукашенко на закрытие границы с Западом Видео
00:19
Михайлово чудо – поздравления в картинках, в прозе и стихах
18 сентября, пятница
23:55
Коллега Навального поведала о его самочувствии Видео
23:27
В одесском ресторане открыли стрельбу, есть раненые Видео
23:01
"Внешняя показуха": врач бьет тревогу из-за опасности масок для здоровья Видео
22:37
Количество заболевших коронавирусом в мире: пересечена "красная линия"
22:29
Стало известно, как лечится Кернес в клинике Шарите
22:08
Как отличить коронавирус от гриппа: названы симптомы Видео
22:02
"Проститутки": Киркоров и Басков опозорились песней в поддержку Лукашенко Видео
22:01
Хасиды ушли, а мусор остался: что творится на украинской границе
21:44
Фокин оценил свои скандальные слова об амнистии для боевиков
21:23
В полиции раскрыли жуткие подробности нападения на Балуха
21:11
Зеленский объявил виновников всплеска коронавируса в Украине Видео
20:49
"Опасный прецедент": в МИД Беларуси отреагировали на резолюцию ООН Видео
20:29
В центре Харькова мужчина подорвался на гранате Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять