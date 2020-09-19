Диетолог раскрыла правила потребления растительного масла

Диетолог объяснила, как правильно использовать разное растительное масло / УНИАН

Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова поделилась правилами потребления разных видов растительного масла.

Любые нерафинированные масла подходят для употребления в свежем виде, а для жарки или запекания нужно использовать рафинированное масло, написала медик в Instagram.

Комиссарова посоветовала покупать масла в стеклянных темных бутылках.

Врач добавила, что один вид масла – рапсовое – стоит хранить в холодильнике.

Какое масло использовать для жарки, запекания и тушения:

Подсолнечное масло;

Оливковое масло;

Кукурузное масло;

Рапсовое масло;

Арахисовое масло;

Масло из виноградных косточек;

Кокосовое масло;

Масло из авокадо.

Ранее диетолог Светлана Фус поделилась, что каждый день в рационе человека должны быть 30 г растительного масла и 10-15 г семечек или орехов.

Эксперт посоветовала на основной прием пищи использовать одну столовую ложку растительного масла.