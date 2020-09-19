Диетолог раскрыла правила потребления растительного масла

Один вид растительного масла лучше хранить в холодильнике, отметила врач.
Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова поделилась правилами потребления разных видов растительного масла.
Любые нерафинированные масла подходят для употребления в свежем виде, а для жарки или запекания нужно использовать рафинированное масло, написала медик в Instagram.
Комиссарова посоветовала покупать масла в стеклянных темных бутылках.
Врач добавила, что один вид масла – рапсовое – стоит хранить в холодильнике.
Какое масло использовать для жарки, запекания и тушения:
- Подсолнечное масло;
- Оливковое масло;
- Кукурузное масло;
- Рапсовое масло;
- Арахисовое масло;
- Масло из виноградных косточек;
- Кокосовое масло;
- Масло из авокадо.
Ранее диетолог Светлана Фус поделилась, что каждый день в рационе человека должны быть 30 г растительного масла и 10-15 г семечек или орехов.
Эксперт посоветовала на основной прием пищи использовать одну столовую ложку растительного масла.
Автор: Екатерина Присяжнюк